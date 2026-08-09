Otkrili napadača koji je izrezao Osječanina (62) usred parka

Osječka policija izvijestila je jutros kako su nakon istrage pronašli 25-godišnjeg mladića kojeg sumnjiče da je u petak pokušao ubiti muškarca (62) u Parku kralja Držislava u Osijeku. Naime, 25-godišnjaka se tereti da je oko 14.20 sati prišao 62-godišnjem Osječaninu te mu je bez povoda i razloga oštrim predmetom zadao više ubodnih i reznih rana po rukama i tijelu, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja.

Osječanin je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede zbog kojih je zadržan na liječenju.





Tijekom jučerašnjeg dana uz nalog suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija, kojima se koristi 25-godišnjak, tijekom koje su policijski službenici pronašli i uz potvrdu oduzeli predmete koji se dovode u vezu s počinjenim kaznenim djelom.



Dvadesetpetogodišnjak je 8. kolovoza u 23 sata uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.

