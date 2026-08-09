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POKUŠAO GA UBITI

Otkrili napadača koji je izrezao Osječanina (62) usred parka

Piše Ivan Hruškovec,
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Otkrili napadača koji je izrezao Osječanina (62) usred parka
Osijek: U parku kralja Držislava oslikana je Školjka | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
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Tijekom jučerašnjeg dana uz nalog suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija, kojima se koristi 25-godišnjak, tijekom koje su policijski službenici pronašli ioduzeli predmete koji se dovode u vezu s počinjenim kaznenim djelom

Osječka policija izvijestila je jutros kako su nakon istrage pronašli 25-godišnjeg mladića kojeg sumnjiče da je u petak pokušao ubiti muškarca (62) u Parku kralja Držislava u Osijeku.  Naime, 25-godišnjaka se tereti da je oko 14.20 sati prišao 62-godišnjem Osječaninu te mu je bez povoda i razloga oštrim predmetom zadao više ubodnih i reznih rana po rukama i tijelu, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja.

Osječanin je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede zbog kojih je zadržan na liječenju.

ISTRAGA U TIJEKU Novi slučaj u Osijeku: U parku pronašli teško ozlijeđenog čovjeka, prevezen je u bolnicu
Novi slučaj u Osijeku: U parku pronašli teško ozlijeđenog čovjeka, prevezen je u bolnicu


 
Tijekom jučerašnjeg dana uz nalog suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija, kojima se koristi 25-godišnjak, tijekom koje su policijski službenici pronašli i uz potvrdu oduzeli predmete koji se dovode u vezu s počinjenim kaznenim djelom.
 
Dvadesetpetogodišnjak je 8. kolovoza u 23 sata uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.
 

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Komentari 5
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