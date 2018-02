Otkrili serijskog ubojicu? Na vjenčanju ubio djevojčicu (8)...

Nordahl Lelandais (34) odveo je istražitelje do mjesta gdje je prije 6 mjeseci skrio ostatke tijela 8-godišnje Maely de Araujo.

Djevojčica je tada bila na vjenčanju s roditeljima i sestrom u Pont-de-Beavoisinu u Alpama, a Lelandais je na vjenčanje došao nepozvan. Priznao je da je ubio djevojčicu nakon što su tragovi njezine krvi pronađeni u njegovu autu.

Rekao je da je to učinio "slučajno", a roditeljima nije opisao okolnosti u kojima je njihova kćer umrla. Samo im se ispričao.

Lelandais je bivši francuski vojnik, a istražiteljima je postao sumnjiv kada su ga vidjeli kako nekoliko sati nakon nestanka djevojčice detaljno čisti unutrašnjost svog auta.

- Ubio ju je jako brzo, a onda ostavio tijelo blizu kuće, prije nego što se vratio na recepciju hotela. Kasnije je uzeo tijelo i odvezao ga u šumu - opisao je sudac.

‘The remains of a nine-year-old girl who disappeared in the French Alps last August have been found. Ex-soldier #NordahlLelandais, 34, admitted killing #MaëlysDeAraujo “involuntarily”, without giving details. Both were guests at a wedding’ <https://t.co/rQvcj9A3NA>. #PhDFrench pic.twitter.com/mjVqQJdkvP