Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAGE O NAVODNIM ZLOČINIMA

Otkrili su novi 'Epsteinov otok'? Novi Meksiko pokrenuo istragu

Piše HINA,
Čitanje članka: 29 min
Otkrili su novi 'Epsteinov otok'? Novi Meksiko pokrenuo istragu
Foto: House Oversight Committee Democr

Američko ministarstvo pravosuđa 30. siječnja objavilo je milijune dosjea povezanih s Epsteinom koji bacaju novo svjetlo na kriminalne aktivnosti tog financijera u Novom Meksiku tijekom tri desetljeća

Admiral

Glavni državni odvjetnik Novog Meksika u četvrtak je naredio ponovno otvaranje kaznene istrage o navodnim zločinima počinjenim na ranču koji je bio u vlasništvu pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, na temelju novih informacija koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, priopćilo je tamošnje Ministarstvo pravosuđa. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

541
Foto: Department of Justice

Američko ministarstvo pravosuđa 30. siječnja objavilo je milijune dosjea povezanih s Epsteinom koji bacaju novo svjetlo na kriminalne aktivnosti tog financijera u Novom Meksiku tijekom tri desetljeća.

 Glavni državni odvjetnik Novog Meksika Raul Torrez naredio je ponovno otvaranje istrage na Epsteinovom ranču južno od glavnog grada te države Santa Fea, nakon što ju je njegov prethodnik, demokrat Hector Balderas, zatvorio 2019. kako bi izbjegao preklapanje s federalnim istragama. Pritisak da se otkriju Epsteinovi zločini postao je politička glavobolja za predsjednika Donalda Trumpa, republikanca.

ISPITIVALI GA 12 SATI VIDEO Range Rover stigao po bivšeg princa Andrewa. Projurio kraj novinara: On se htio skriti
VIDEO Range Rover stigao po bivšeg princa Andrewa. Projurio kraj novinara: On se htio skriti

- Otkrića objavljena u ranije zapečaćenim dosjeima FBI-a zahtijevaju daljnje ispitivanje - rekla je glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Novog Meksika Lauren Rodriguez u izjavi. 

Ponovno pokretanje istrage uslijedilo je dva dana nakon što je zakonodavno tijelo Novog Meksika, kojim dominiraju demokrati, pokrenulo "prvu sveobuhvatnu istragu o Epsteinovim navodnim zločinima na Zorro Ranchu, 48 kilometara južno od Santa Fea". Oni su, naime, osnovali parlamentarni odbor koji će uzimati iskaze, dok je ova istraga, najavljena u četvrtak, zasebna kaznena istraga koju vodi glavni državni tužitelj.

Epstein je počinio samoubojstvom u zatvoru u New Yorku 2019. godine, suočen s federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

POSRNULI PRINC FOTO Osramoćeni Andrew se često družio s Epsteinom
FOTO Osramoćeni Andrew se često družio s Epsteinom

Zorro Ranch je 2023. godine prodan teksaškom poduzetniku i političaru Donu Huffinesu. Glasnogovornik Huffinesa u izjavi je rekao da vlasnicima nikada nisu pristupili organi za provođenje zakona sa zahtjevom za pristup ranču, ali da će "odobriti punu i potpunu suradnju" u slučaju da se to dogodi. U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, Huffines je rekao da planira pretvoriti ranč u kršćansko utočište. 

Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika u srijedu je objavilo da istražuje navod, koji je proizašao iz priopćenja američkog Ministarstva pravosuđa, da je Epstein naredio pokop tijela dviju mladih strankinja na brdima izvan Zorro Rancha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'
O RUSKOJ NAFTI

Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'

Osvrnuo se na poslovanje INA-e, investicije u riječku rafineriju te dugogodišnje političke i pravne sporove između MOL-a i Hrvatske...
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...
Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene
ULTIMATUM ZA ODLAZAK

Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene

Prvi harmonikaš DP-a odlazak iz Sabora uvjetuje ukidanjem kominističkog simbola.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026