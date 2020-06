Otkrili uzrok pada zrakoplova u Pakistanu: Pilot je zanemario upute za slijetanje kontrole leta

Zrakoplov Airbus A320 na letu iz Lahorea za Karachi srušio se 22. svibnja pri pokušaju slijetanja nakon što su piloti prijavili da su im otkazala oba motora. U zrakoplovu je poginulo 97 ljudi

<p><strong>Pakistanska agencija za zrakoplovstvo</strong> objavila je da je pilot putničkog zrakoplova kompanije <strong>Pakistan International Airlines (PIA),</strong> koji se srušio u stambenu četvrt Karachija prošlog mjeseca, zanemario upute za slijetanje kontrole leta, rekao je glasnogovornik te kompanije u srijedu.</p><p><strong>Zrakoplov Airbus A320</strong> na letu iz <strong>Lahorea </strong>za <strong>Karachi </strong>srušio se 22. svibnja pri pokušaju slijetanja nakon što su piloti prijavili da su im otkazala oba motora. U zrakoplovu je poginulo 97 ljudi, a dvoje je preživjelo, dok je na tlu poginula najmanje jedna osoba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pad aviona u Pakistanu</strong></p><p>Prva izvješća ukazivala su da je avion oštetio motore na uzletno-sletnoj stazi pri prvom pokušaju slijetanja kada je, kako izgleda, prestrmo i prebrzo prišao stazi. U pismu poslanom PIA-i, pakistanska Agencija za civilno zrakoplovstvo je rekla da je kontrolor leta dva puta pilotu rekao da <strong>prekine slijetanje</strong> no on to nije poslušao. </p><h2>Dva puta upozorili pilota</h2><p>Prilikom slijetanja brzina zrakoplova bila je iznad dopuštene za tu stazu, rekao je kontrolor. Zrakoplov se potom digao sa staze i srušio na četvrt Model Colony, stoji u pismu. </p><p>- Da, primili smo pismo - potvrdio je agenciji Reuters voditelj komunikacija PIA-e Abdullah Hafeez Khan, no nije želio komentirati pojedinosti.</p><p>Primijećeno je da je zrakoplov bio previsoko za prilaz pisti na 100 kilometara istočno od Karachija no pilot je bio uvjeren da je spuštanje odgovarajuće, kaže se u pismu. Pilot je dva puta upozoren.</p><p>Pakistanski ministar za zrakoplovstvo <strong>Ghulam Sarwar Khan</strong> je rekao da će prvo izvješće o nesreći biti predstavljeno parlamentu 22. lipnja.</p><h2>'Pilot nije prijavio da se oprema ne otvara'</h2><p>Stručnjaci za sigurnost u zrakoplovstvu kažu da nesreće obično imaju više uzroka te da je prerano za utvrditi razloge ove nesreće, najteže u Pakistanu od 2012. godine. </p><p>- Zrakoplov je prvo udario u telekomunikacijski toranj i zatim pao preko kuća - kazao je jedan od svjedoka nesreće.</p><p>Ministar Khan rekao je nakon nesreće novinarima da su motori aviona dotaknuli tlo tri puta pri prvom pokušaju slijetanja.</p><p>- Pilot nije javio da se njegova oprema za slijetanje ne otvara. Nestručno je motorima tri puta dotaknuo tlo - rekao je Khan.</p><p>- Svi tragovi su prisutni (na pisti). Nije bio na propisnoj visini... Kontrolni toranj ga je informirao da nije na propisnoj visini, da treba smanjiti visinu - rekao je Khan u danima nakon nesreće, dodavši da je pilot odgovorio: "Snaći ću se."</p><p>Ubrzo nakon što su motori zastrugali pistom u prvom pokušaju slijetanja, pilot je prijavio probleme u održavanju visine, a onda je, prema portalu liveatc.net, koji je i ranije objavljivao snimke iz zrakoplova, kontroli leta rekao da su avionu otkazali motori. </p><p>- Vraćamo se, ne rade nam motori - čuje se na snimci koju je objavio taj portal.</p><h2>Crne kutije idu na analizu</h2><p>BEA, agencija za zrakoplovne nesreće u Francuskoj, koja se bavi istragom ove nesreće pod vodstvom Pakistana, preuzela je snimke komunikacija iz zrakoplova.</p><p>"Cockpit Voice Recorder" (CVR), koji bilježi razgovore pilota, buku u zrakoplovu i sve alarme, pronašli su na mjestu nesreće istražitelji pakistanskog ureda za istraživanja nesreća (AAIB).</p><p>Drugi snimač leta, "Flight Data Recorder" (FDR), koji bilježi sve parametre leta (brzinu, visinu, rad motora, putanju, itd. ) pronađen je i predan pakistanskim istražiteljima.</p><p>Dvije crne kutije upućene su u Francusku na analize u laboratorij BEA-e. (bt)</p>