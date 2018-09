Otkrivali su afere: Mi zviždimo, ali problem je sporo pravosuđe

Ministar Dražen Bošnjaković u četvrtak je na Vladi predstavio prijedlog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, u javnosti popularno zvan Zakon o zaštiti zviždača, koji bi trebao ohrabriti sve u javnom i privatnom sektoru da prijavljuju nepravilnosti.

- Jasnoćom procedure poslat ćemo poruku ohrabrenja svima koji nešto vide i prijave. Želimo imati učinkovite mehanizme za borbu protiv svih loših stvari - rekao je ministar Bošnjaković.

Dosadašnji zviždači su u Hrvatskoj slično završavali. Svi su nakon istupa u javnosti dobili otkaz, doživjeli salvu uvreda, no neki su na kraju sudskim putem dočekali povratak na radna mjesta.

Zaštita u javnom i privatnom sektoru

Drugi nisu bili te sreće, a tek rijetki su sami odlazili shvaćajući da jednom kad nit povjerenja pukne, nema toga što to može sastaviti. A evo što o prijedlogu zakona misle hrabri pojedinci koji su, unatoč svijesti da će ih istina koštati posla i privatnosti, kriminal i nepravdi rekli dosta.

- Budimo realni, u ovoj zemlji ne funkcionira ni jedan zakon, a baš će funkcionirati ovaj o zviždanju - direktna kao i uvijek je Zrinka Paladino. Upravo je ona jedna od rijetkih koji su se u ovoj zemlji drznuli upozoriti na nepravilnosti i nemoral, a da je zbog toga sama dala otkaz. Naime, bila je zamjenica pročelnika Zavoda za zaštitu spomenika u Zagrebu kad je otkrila kako je Tomislav Horvatinčić po hitnom postupku, bez ikakve stručne rasprave i mimo pravila, dobio dozvole za svoje terase. Nakon toga je progovorila i o ostalim slučajevima.

- Ne smatram se zviždačicom, nego stručnom osobom koja iznosi stavove. U državi u kojoj ništa ne funkcionira ljudi poput mene, koji iskreno iznesu svoj stav, moraju se pomiriti da su sami u tome te da sami onda moraju i otići. Nitko nikoga ne može zaštititi od tih posljedica bez obzira na to što se iznesu činjenice - kaže Paladino. Iako je napravila moralno ispravnu stvar, umjesto javne pohvale, dobila je pokude i kritike poput: “Zaposlena je preko veze, zašto je sad odlučila progovoriti kad je Bandić oslabio, suprug joj je prijatelj s Bandićem, bori se za poziciju pročelnice, zašto to nije ranije spriječila...”.

Prva i najpoznatija hrvatska zviždačica koja se godinama borila sa sustavom, da bi ta bitka prerasla u bitku za život zbog teške bolesti je Ankica Lepej.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Ankica Lepej prva je hrvatska zviždačica

Ona je prije 20 godina kao službenica Zagrebačke banke otkrila na računima obitelji Tuđman 200.000 tadašnjih maraka neprijavljenih u imovinskoj kartici, a kasnije se priča rasplela i kamo su išle donacije Zaklade “Naša djeca”, koju je vodila Ankica Tuđman.

Sumnjaju u provedivost novog zakona

Banka je ponudila milijun kuna onome tko otkrije koji je to službenik plasirao podatke medijima. Ankica se sama prijavila i odbila nagradu iako je na nju imala pravo. Dobila je otkaz zbog otkrivanja poslovne tajne. To joj je bila “nagrada” za upozoravanje na nepravilnosti. S medijima nerado komunicira, no zato je napisala knjigu o aferi koja ju je stajala zdravlja i sama je 2008. prodavala na ulici.

Prije dvadeset godina zviždači u Hrvatskoj teško su se mogli vratiti na posao. Danas nekima to polazi za rukom. Lepej nije bila te sreće jer je otkrila Tuđmanove račune koje nije prijavio u kartici. Danas je u mirovini, no do nje je bio dug i trnovit put. Ni Inina zviždačica Vesna Balenović nije uspjela vratiti svoje radno mjesto nakon što je 2001. dobila otkaz u Ini jer je neke od čelnih ljudi kompanije optužila za kriminal težak 100 milijuna dolara. Uz otkaz, uslijedili su mučni sudski procesi koji nisu svi išli u njezinu korist.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Vesna Balenović otkrila je kriminal u Ini, dobila otkaz pa se godinama sudila

Godine 2008. osnovala je udrugu Zviždač. Zbog objavljivanja istine sudskom presudom 2009. kažnjena je za klevetu te joj je bilo naloženo da bivšem predsjedniku uprave Ine Tomislavu Dragičeviću mora platiti 15 prosječnih dnevnih dohodaka što iznosi 2650 kuna. Godinu dana kasnije oslobođena je te kazne. Godine 2013. prosvjedovala je ispred Ine tražeći da je se vrati na posao jer je DORH 2011. priznao da su navodi kaznene prijave koju je podnijela točni. Uglavnom, nikad nije vraćena na posao.

Umjesto na posao otišla u udrugu

Čak je imala i problema zbog udruge. Naime, 2015. ju je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović postavila za povjerenicu zviždača, no to je trajalo svega pet mjeseci. Promptno su je razriješili kad je otkriveno da je udruga Zviždač primila donaciju od Ine, a u svibnju ove godine im je prijetio i stečaj zbog duga od 23.000 kuna.

Među poznatim našim zviždačicama je i Jasmina Jovev. Javnosti je poznata kao žena koja je svrgnula s političkog trona dugogodišnju županicu Marinu Lovrić Merzel. Zbog njezina hrabrog istupa nije samo ona morala trenutačno na burzu rada. Nasreću, ne zadugo. Ona je jedna od zviždača koji su uspjeli dočekati i istjerati pravdu sudskim putem. Vratili su je na posao, no umjesto rada u županijskoj upravi, Jovev radi u jednoj kulturnoj ustanovi.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL Jasmina Jovev slomila je najmoćniju županicu zbog netransparentnog trošenja novca

- Moram priznati da nisam detaljno upoznata s donošenjem prijedloga zakona o zviždačima. Znam da se spominju sudska zaštita, naknada štete i slična pitanja, no smatram da je najvažnije pružiti sigurnost ljudima koji se odluče na takav korak. To govorim iz iskustva. Ljudi se rijetko odlučuju na takav iskorak iako uočavaju nepravilnosti. Moramo poraditi na učinkovitosti pravosuđa pa vjerujem da će biti više onih koji neće šutjeti. Mislim, možemo mi, kako se kaže, raspravljati o tome čisti li se riba od glave ili repa, ali ako nemate alata, to vam ništa ne koristi - kaže nam Jovev.

O nepravilnostima se usudio govoriti i bivši čelnik Croatia osiguranja. Damir Mihanović je prvi progovorio o Fimi mediji i njegovo svjedočanstvo je bilo ključno za otvaranje najvećeg korištenja javnih tvrtki za financiranje HDZ-ovih izbornih kampanja pod Ivom Sanaderom. Mihanović je kasnije vraćen na posao nakon što je dobio otkaz, pa će mu i sad reći da je postao direktor te si omogućio lagodni život zato što je progovorio. Vlatko Klarić je progovorio o izvlačenju novca iz Ustanove za rehabilitaciju invalida URIHO te dobio otkaz, tužbe i napad kolega jer je išao protiv najosjetljivijih osoba. Još se vucara po sudovima. Ravnatelj čeka završetak policijske istrage, na svojoj je funkciji i kandidira se na stranačkim listama. Imamo ih mi još, a prođe li ovaj zakon saborski blagoslov, možda ih bude i više. No dok se za istinu dobiva otkaz i dok se kažnjavaju oni koji na nju upozoravaju, a ne počinitelji, teško će se u Hrvatskoj smanjiti zlouporaba položaja i ovlasti. Mnogi zviždači su bili “izviždani” od javnosti što je velika destimulacija za iznošenje istine.

Jamče anonimnost, zaštitu i naknadu štete

Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Vlada je uputila u saborsku proceduru. I do sada su zviždači imali zakonske alate koji su ih trebali štititi, no ovim prijedlogom sve je stavljeno pod jedan zakon uz novitete.

Upravo je to glavni argument Vlade zbog čega su se odlučili na ovaj prijedlog zakona. Zviždači sumnjaju da će im to pomoći, ali kažu da je sama inicijatva itekako pohvalna.

- U cijelom postupku zajamčena je anonimnost, da prijavitelj ne može biti predmet stegovnog postupka, ne može mu se raskinuti radni odnos ili ga se staviti na lošije radno mjesto - ističe ministar Dražen Bošnjaković ključne odredbe zakona.

Ovim prijedlogom su propisali opće odredbe, načela, prava zviždača, njihovu i sudsku zaštitu, postupak prijave nepravilnosti i postupanje po prijavi te prekršajne odredbe. Tako je, između ostalog, propisano da je obavezno uspostavljanje unutarnjih kanala u privatnom i javnom sektoru za prijavljivanje nepravilnosti. Treba se imenovati povjerljiva osoba koja će zaprimati prijave i koja će u roku od dva mjeseca, točnije 60 dana od zaprimanja, morati dati povratnu informaciju prijavitelju. Zviždači će čak imati pravo uvida u spis te će ih se morati obavijestiti o ishodu postupka. Zaštita identiteta ljudi koji prijavljuju je u prvom planu. Ujedno svi koji će usko biti povezani s prijaviteljima imat će zaštitu osim ako se ne radi o prekršiteljima. Predviđena je i naknada štete pretpljene zbog zviždanja.

Kako su završile afere koje su otkrili zviždači

Otkrila neprijavljene račune, dobila otkaz

Bankovna službenica Ankica Lepej je 1998. novinarima otkrila da Franjo Tuđman u imovinskoj kartici nije naveo da ima 210.000 njemačkih maraka i 15.740 američkih dolara. Banka je nudila milijun kuna onome tko otkrije zviždača.

Epilog: Sama se prijavila i odbila milijun kuna nagrade. Zauzvrat je dobila otkaz i optužnicu za odavanje poslovne tajne. Do suđenja nije došlo, a bitka sa sustavom pretočila se u bitku za život zbog zdravstvenih tegoba.

Presudila karijeri Lovrić Merzel

Jasmina Jovev je bila šefica kabineta nekadašnje Sisačko-moslavačke županice Marine Lovrić Merzel, sve dok nije otkrila da je Merzel županijskim novcem plaćala obiteljske i stranačke potrebe.

Epilog: Merzel je uhićena u travnju 2014. Optužena je za niz kaznenih djela uključujući i primanje mita. Suđenje bivšoj županici počelo je tek u lipnju ove godine.

Imunološki zavod i dalje propada

Dr. Srećko Sladoljev je otkrio da je Imunološki zavod naručio neregistrirano cjepivo protiv gripe vrijedno 330 mil. kuna. Planiralo se cijepiti oko 1,5 mil. građana protiv svinjske gripe, no većina cjepiva je propala.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL Dr. Srećko Sladoljev prijavio je nepravilnosti u Imunološkom zavodu oko cjepiva

Epilog: Imunološki zavod već godinama propada. Država nikako ne uspijeva pronaći ulagača. Zavod je prije pet godina izgubio dozvolu za preradu krvne plazme. Izgubili su i dozvolu za proizvodnju cjepiva.

Bandić je i dalje nedodirljiv

Zrinka Paladino kao zamjenica pročelnika za zaštitu spomenika u Zagrebu otkrila je da je Tomislav Horvatinčić mimo pravila dobio dozvole za svoje terase. Otkrila je još nekoliko afera.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Zrinka Paladino prozvala je Tomu Horvatinčića pa sama dala otkaz u Gradskoj upravi

Epilog: Nije se dogodilo ništa. Mešetarenja gradskim zemljištem i nekretninama su nastavljenja. Zrinka Paldino na kraju je razočarana sama dala otkaz u Zavodu za zaštitu spomenika.

Zbog otkrića u Ini dobila je otkaz

Vesna Balenović je dobila otkaz u Ini nakon što je 2000. neke od čelnih ljudi kompanije optužila za kriminal. Otkrila je da je u dvije godine Ina oštećena za 28 mil. kuna. Izgubila je sve radne sporove.

Epilog: Nije se dogodilo ništa. Činjenice o kojima je govorila više se nitko i ne sjeća. Protiv Vesne Balenović pokrenuto je čak devet sudskih sporova, a ona je izložena neviđenim pritiscima.

Presuda ukinuta, opet mu sude

Damir Mihanović je prvi progovorio o Fimi mediji. To je svjedočanstvo bilo ključno za otvaranje najvećeg korištenja javnih tvrtki za financiranje HDZ-ovih izbornih kampanja.

Epilog: Vrhovni sud je ukinuo i nepravomoćnu presudu u slučaju Fimi media u kojoj je zbog korupcije osuđen Sanader. Novo suđenje za istu aferu počelo je ove godine.

URIHO izgubio sporove, Klariću otkaz

Vlatko Klarić je prije šest godina progovorio o izvlačenju novca iz Ustanove za rehabilitaciju invalida URIHO i dobio otkaz. Uslijedile su tužbe i napad kolega jer je išao protiv najosjetljivijih osoba.

Epilog: Dobio je otkaz kao referent u Odjelu nabave URIHO-a. Udruga je tužila njega i 11 novinara, da bi sve sporove izgubila. No Klarić nije vraćen na posao jer je o svemu obavijestio novinare.