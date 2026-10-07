OTKRIVAMO Šincekov otpad je završio u Poznanovcu: Više puta su dovozili otpad iz Varaždina

Premda do sad nije bilo potvrda da su osobe povezane s ilegalnim odlaganja smeća u Gospiću i Poznanovcu u Hrvatskom zagorju povezane, 24sata otkrivaju da se radi o zajedničkoj kriminalnoj mreži.

- Bilo je tu kamiona iz Italije i Pule, svi mi ovdje znamo da su poslovali sa Šincekima - govori upućeni izvor iz Poznanovca o poslovanju tvrtki Tipos Resurs Josipa Šinceka, HAPO Saše Kolarića i Recycle Plastic Karla Mlinarića.

ARHIVA: Ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ova zadnja je pod istragom zbog 4 i pol tisuće tona opasnog otpada u Poznanovcu dovezenog iz Slovenije, a od kolovoza ove godine ih Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru istražuje i zbog veće količine neopasnog otpada na istoj lokaciji, bivše tvornice Inkop. Šinceke, podsjetimo, istražuje Uskok. Iako su svi privedeni isti dan, u veljači 2025. godine, istrage su odvojene. No akteri su povezani. To istražujemo od travnja 2025. godine, kad nas je u krugu silosa Gospić dočekala zaštitarska kućica iz Poznanovca, no sad imamo i dokaze i konačno, upućeni su pristali progovoriti. Da naš izvor govori istinu, priznaje i jedan od bivših djelatnika.

- Dovozili su otpad iz Varaždina, više puta, 2021. ili 2022. godine - govori za 24sata.

ARHIVA: Ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Računi su trag

Poslovni odnos potvrđuje i knjigovodstveno izvješće tvrtke Recycle Plastic. Šincekov Tipos Resurs je tako u prosincu 2023. godine toj tvrtki platio 4 tisuće eura, pa u siječnju 2024. godine 10 tisuća eura. Iako u ispisu ne piše zašto, iz izjava naših izvora da se pretpostaviti da je to za otpad. Tvrtka HAPO, osumnjičenog Saše Kolarića u 2021. godini platila je Recycle Plasticu oko 2 tisuće eura, godinu dana kasnije oko tisuću eura, a 2024. godine oko 29 tisuća eura. No te iste godine, Recycle Plastic plaća HAPO-u deset tisuća eura.

Gospi:ć Lokacija bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit gdje se nalaze velike količine opasnog otpada | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Nisam iznenađena jer smo viđali tu kamione sa svakakvim registracijama. Kad smo tek išle organizirati prve prosvjede, neki iz mjesta su mi rekli da nećemo ništa postići jer su i ljudi iz Poznanovca radili s tim smećem - govori Jasna Ocvirek iz Udruge Jana koja od početka organizira prosvjede, hoda po institucijama i pokušava zaustaviti ilegalno odlaganje i spaljivanje otpada u Poznanovcu.

'Kako se usuđujete'

Kad su 2020. organizirale prvi prosvjed, pojavio se i Mario Jakopec koji se predstavio kao suprug vlasnice tvrtke Recycle plastic. Tvrdio je da je sve to osobni napad na njih i da je sve po zakonu. Kad su ga pitali za spaljivanje otpada navečer i noću, Jakopec je odgovorio da je za taj dio odgovorna druga tvrtka koja je danas ugašena, a punila je medijske stupce zbog lažiranja da postoji postrojenje za obradu otpada. Pokušali smo doći do Jakopeca, no nedostupan je zadnjih pola godine. No u kolovozu smo uspjeli dobiti Arijanu Jakopec, njegovu suprugu i bivšu vlasnicu tvrtke Recycle Plastic.

- Kako se usuđujete zvati me zbog toga, ja nemam ništa s tim, ništa! Je li jasno - rekla je uzrujano i poklopila nam.

Gospi:ć Lokacija bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit gdje se nalaze velike količine opasnog otpada | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ponovno smo joj poslali SMS u srijedu, i iako se vidi da ga je pročitala, nije odgovorila. A njeno ime i prezime je važno iako je tvrtku prodala Karlu Mlinariću 1. travnja 2021. godine. Prema dokumentaciji koju imamo, tvrtka je nakon prodaje prebacila sjedište u Zagreb, ali na kućnu adresu Arijane Jakopec. Njen suprug Mario je još 2024. godine koristio službenu karticu tvrtke za što je bio i ovlašten, a i on i njegov otac su prijavili potraživanja u stečaju tvrtke. Mario Jakopec tako traži oko 1.900 eura neisplaćene plaće za 2024. godinu, a njegov otac oko 630 eura po istoj osnovi. Uz to, i Arijana Jakopec je bila i dalje zaposlena u tvrtki.

- On je bio njihova korisna budala. Postao je direktor i kupio si neki plavi BMW i to je to. Tu je odrastao u Poznanovcu, a sad živi negdje drugdje, navodno ima neki OPG - govori nam jedan stanovnik Poznanovca o Karlu Mlinariću.

Tu je i fotografija koju smo dobili na uvid, snimljena dan nakon uhićenja Mlinarića i Jakopeca na kojoj su njih dvojica u lokalnom kafiću. Uz to, prema rješenju o mjerama opreza kojom se Mlinariću i Jakopecima zabranjuje rad s otpadom, Arijana i Mario Jakopec su uz Mlinarića upravljali tvrtkom Recycle Plastic. Doznali smo i da je otpad iz Slovenije pronađen u Poznanovcu iz jedne slovenske tvrtke koja se bavi prikupljanjem i odlaganjem opasnog i neopasnog industrijskog otpada.

Napravili problem i u Petrinji

Iako se o njoj do sad nije pisalo, tvrtka HAPO je u Šincekovoj mreži imala važnu ulogu posrednika i tvrtke uz pomoć koje su navodno vršili utaju poreza. Kako 24sata neslužbeno doznaje, Kolarića se tereti i da je od 1. siječnja 2023. do 30. rujna 2024. godine pomagao Šinceku da se preko tvrtke HAPO prebacuje novac putem lažnih faktura kako bi se 'oprao' ali i kako bi se umanjio porez kojeg moraju platiti. U 2023. godini, Kolarić je navodno tako napravio oko 110 tisuća eura takvih računa. Za 2024., iznos je manji, oko 30 tisuća eura. Prema sumnjama istražitelja, dio novca je Kolarić prenio i na svoj osobni račun.

Varaždin: Saša Kolari?, suvlasnik tvrtke Ekotersus | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Kolarić i Šincek se znaju od prije. Još 2011. su se po medijima žalili kako varaždinska vlast nije imala sluha za njih i njihovu tvrtku Ekotersus iako su 'obrađivali tonu smeća za 60 eura' pa su se morali preseliti u Petrinju. Tad su govorili da u pogonu u Petrinji radi 59 ljudi, a tvrtke Eko flor plus iz G. Stupnika i Lotus iz Varaždina su im dovozile otpad. Iskoristivo su prodavali, sitnu miješanu plastiku i tkaninu su mljeli za gorivo cementari u Koromačnom, a biootpad su vraćali Eko floru. Već tad je Šincek predstavio betonske blokove od otpada, ali od pelena, vate i uložaka. Iste godine, prestali su s radom nakon prosvjeda građana Petrinje zbog nesnosnog smrada, nakon čega je uslijedila zabrana dovoženja otpada koji je izdala tadašnja Inspekcija zaštite okoliša.

- Dobili smo izgon iz Petrinje - rekao je tad Kolarić.

I tamo su stanovnici gledali kako otpad svakodnevno dovoze prepuni 10-tonski kamioni zagrebačkih, varaždinskih i čakovečkih registracija. Nakon što su otišli, oko 500 tona smeća danima je stajalo nezbrinuto u širem središtu Petrinje. No onda je misteriozno sve izgorjelo, unatoč kišnom i mokrom vremenu. Kolarić je Uskoku rekao da se tvrtka HAPO bavi posredništvom u nabavi otpada, te da je tako i upoznao Šinceka s kojim surađuje zadnjih 10 godina. No sad vidimo da to baš i nije istina,dvojac veže puno duže partnerstvo i barem jedna zajednička afera: Petrinja. Istražiteljima je rekao i da je Šinceku podao strojeve za obradu otpada. Uz to, on je kupio stojeve od Plastruktora 2023. i prodao ih Tipos resursu. A s obje tvrtke je upravljao upravo Šincek! Spominjao je i Recycle Plastic ali samo u kontekstu kupnje strojeva. Istražiteljima je čak rekao da je Šincek bio u jako lošim odnosima s ljudima iz Recycle Plastic pa je zato Kolarić posredovao, kao i da nije poslovao sa Šincekom nakon 2022. godine jer je počeo uzimati previše otpada za Gospić, a i tražio previše novca za otpad. No računi tvrtke Recycle Plastic pokazuju da su i Tipos i HAPO poslovali s tom tvrtkom i 2023. i 2024. godine.

Tu je i prijevoznička tvrtka iz Labina koja nije osumnjičena, a uvozila je otpad iz Italije za Šinceka. U samo jednom mjesecu 2022. godine, tvrtki iz Poznanovca su ispostavili šest računa ukupne vrijednosti oko pet i pol tisuća eura. To im nikad nije plaćeno. Poslali smo im upit, ali do zaključka ovog teksta nismo dobili odgovor.