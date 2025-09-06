Otkriven identitet kriminalaca koji su glumili policajce: Već su poznati iz velike akcije iz 2022.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca u dobi od 25, 29, 29 i 37 godina zbog sumnje da su se lažno predstavljali kao policijski službenici i pritom varali starije građane. Policija ih tereti za pet kaznenih djela prijevare i dva kaznena djela krivotvorenja isprave, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 23.270 eura.

Prevaranti su žrtve, uglavnom starije osobe, kontaktirali telefonom, uvjeravajući ih da je njihov novac možda krivotvoren i da ga policija mora provjeriti. Kada bi žrtva povjerovala, jedan od osumnjičenih pojavio bi se na njezinoj adresi i pod izlikom provjere preuzeo novac, s kojim bi potom nestao.

Uhićeni nakon prevare 80-godišnjakinje

Policija je utvrdila da su jučer oko 14:15 sati na području Črnomerca na ovaj način prevarili 80-godišnju ženu i uzeli joj oko 20.000 eura. Nedugo potom, 25-godišnjak i jedan od 29-godišnjaka uhićeni su kraj vozila kojim su se koristili. Prilikom privođenja pružali su otpor pa su svladani uporabom sredstava prisile. Treći osumnjičeni (29) uhićen je na Peščenici, dok je 37-godišnjak u bijegu i za njim se intenzivno traga.

Pronađen novac, oružje i droga

Pretragama domova, prostorija i vozila osumnjičenih pronađen je dio ukradenog novca, lažne policijske značke, mobiteli, odjeća korištena u prevarama, ali i pištolj marke Crvena Zastava sa streljivom, 234,5 grama marihuane i 196 paketića spremnih za daljnju preprodaju. Utvrđeno je i da su na vozilo montirali nepripadajuće registarske pločice.

Poveznica s ranijim prevarama

Policija je potvrdila da su dvojica osumnjičenih već ranije bili povezani sa sličnim kaznenim djelima. Riječ je o Romanu Beganoviću i Alenu Š., koji su među optuženima u postupku protiv zločinačkog udruženja odgovornog za više od 80 prijevara iz 2022. godine, piše Jutarnji. Uskok ih tereti da su organizirali lažne telefonske pozive starijim građanima te im oduzimali novac i nakit, pri čemu je čak postojao i poseban „pozivni centar“.

Iako je optužnica protiv te skupine potvrđena još u ožujku ove godine, suđenje još nije počelo, a Beganović i ostali brane se sa slobode jer im je istekao maksimalni istražni zatvor.

Trojica uhićenih predana su pritvorskom nadzorniku, a policija i dalje traga za četvrtim osumnjičenikom. Također, provjerava se jesu li povezani i s drugim kaznenim djelima počinjenima na isti način.