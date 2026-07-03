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Preokret u istrazi

Otkriven identitet osumnjičene za eksploziju u kojoj je ranjen ukrajinski milijunaš u Monaku

Piše Ivan Jukić,
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Otkriven identitet osumnjičene za eksploziju u kojoj je ranjen ukrajinski milijunaš u Monaku
Foto: X
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Monegaška policija identificirala je osobu osumnjičenu za bombaški napad u kojem su teško ozlijeđeni ukrajinski multimilijunaš pod sankcijama, njegova partnerica i još jedna osoba

Istražitelji vjeruju da je osoba koju su nadzorne kamere snimile s crnim ribarskim šeširom na glavi zapravo žena koja se prerušila kako bi izgledala kao muškarac. Državno odvjetništvo Monaka objavilo je da je za osumnjičenom stranom državljankom izdan uhidbeni nalog. Više nije na području Monaka, a vlasti pripremaju i izdavanje Interpolove crvene tjeralice, pišu francuski mediji. Napad se dogodio u ponedjeljak navečer kada je nepoznata osoba ostavila paket u ulazu stambene zgrade. Nedugo nakon toga odjeknula je snažna eksplozija u kojoj su ozlijeđene tri osobe koje su ulazile u zgradu.

Istražitelji slučaj vode kao pokušaj ubojstva, a ne kao teroristički napad. Nakon eksplozije osumnjičena je pobjegla prema francuskoj općini Beausoleil.

Državni odvjetnik Stéphane Thibault nije želio potvrditi navode da je riječ o ženi, no zahvalio je policiji Monaka i Francuske na brzoj suradnji koja je dovela do identifikacije osumnjičene osobe. Najavio je da će nove informacije o slučaju biti objavljene tijekom dana.

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Iako vlasti još nisu službeno otkrile identitet žrtava, lokalni mediji navode da je meta napada bio 58-godišnji Vadim Jermolajev, bogati investitor u nekretnine koji godinama živi u Monaku zajedno s partnericom i sinom.

Jermolajev se 2019. odrekao ukrajinskog državljanstva i postao državljanin Cipra. Od kraja 2023. nalazi se pod ukrajinskim sankcijama zbog poslovanja na anektiranom Krimu. Kijev ga optužuje da je ondje poslovao i plaćao poreze Rusiji i nakon početka invazije na Ukrajinu.

Prema pisanju AFP-a, u eksploziji je ozlijeđeno i 13-godišnje dijete. U prvim satima nakon napada obje odrasle osobe bile su u kritičnom stanju, no muškarac više nije životno ugrožen, dok je stanje žene i dalje ozbiljno.

Monegaški princ Albert II. napad je osudio i nazvao ga "gnusnim zločinom".

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