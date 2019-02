Otkriven je izvanredan trik za mršavljenje koji zaista djeluje!

„Doživjela sam zaista nevjerojatne promjene: izgubila sam 32 kilograma i osjećam se odlično! Da mi je netko to prije rekao, ne bih vjerovala da je takvo što moguće“ rekla je Iveta.

Kakvo je bilo vaše prethodno iskustvo u mršavljenju?

Mislim da sam isprobala sve moguće metode mršavljenja. Među ostalim i vrlo drastične dijete zbog kojih sam stalno gladovala. To je neka vrsta mučenja samoga sebe koje nije donijelo nikakve rezultate: Prekomjerni su se kilogrami vraćali te bih se još više udebljala.

Što vas je sada motiviralo da smršavite?

Tijekom trudnoće dobila sam čak 34 kilograma! Nadala sam se da će kilogrami nakon rođenja djeteta sami od sebe otići, no to se nije dogodilo! Izbjegavala sam pogledati se u ogledalu jer mi se nije svidjelo ono što bih vidjela. No, jednoga sam dana odlučila stati na vagu. Čim sam vidjela broj kilograma, shvatila sam da tonem u očaj. Tada sam odlučila pronaći metodu mršavljenja koja bi mi stvarno dugoročno pomogla.

Kako ste saznali za štokholmsku dijetu?

Za štokholmsku dijetu saznala sam na društvenim mrežama. Bilo sam vrlo sumnjičava, no moje su sumnje nestale kada sam vidjela da je moja šurjakinja postigla odlične rezultate. Štokholmska dijeta pomogla joj je da ponovno ima prekrasno tijelo i stoga sam je i ja odlučila isprobati.

Je li bilo teško slijediti pravila dijete?

Plan prehrane za štokholmsku dijetu bio je ugodno iznenađenje za mene, posebno zbog toga što nisam morala satima kuhati hranu. Svi su recepti takvi da se obrok brzo pripremi i, štoviše, financijski je isplativije od jedenja nezdrave hrane. Nema nepoznatih proizvoda i hrana se jede sa zadovoljstvom!

Rezultate sam vidjela već u prvih nekoliko dana: izgubila sam 1,5 kilograma. Otada bih sa zadovoljstvom stala na vagu svaki dan, a za tjedan dana izgubila sam čak 6 kilograma viška.

Doživjela sam zaista nevjerojatne promjene: izgubila sam 32 kilograma i osjećam se odlično! Da mi je netko to prije rekao, ne bih vjerovala da je takvo što moguće!

Sada u potpunosti drugačije gledam na prehranu. Kada se probudim ujutro, osjećam se „laganije“ te sam raspoloženija i puna energije. Konačno mogu kupovati odjeću kakvu želim. Osjećam se prekrasno i zdravo!

Što biste preporučili osobama koje se i dalje bore s prekomjernom težinom?

Svima koji imaju problem s prekomjernom težinom svakako preporučujem štokholmsku dijetu! Ne čekajte još jedan ponedjeljak kako biste krenuli u ovu fantastičnu pustolovinu! Jednostavno isprobajte dijetu već sada i uspjeh je zajamčen!

Na StockholmDiet.com izradite plan mršavljenja skrojen posebno za vas i riješite se viška tjelesne težine u samo tjedan dana, na način da i dalje jedete fino i zdravo! Samo danas, svaki posjetitelj internetske stranice primit će besplatno rezultate testa i konzultacije sa stručnjakom za mršavljenje!

