Dojam je da se radi o nastavku niza neutemeljenih optužbi na račun Republike Hrvatske, počevši od nedavne prosvjedne note te napada na hrvatske novinare i njihovo izvještavanje, navodi MVEP
Otkriveno zašto su uhićeni u Srbiji imali hrvatske putovnice
Uhićenja diljem Srbije uoči nedjeljnih izbora, a u kontekstu optužbi ponovno se spominje Hrvatska. Među osumnjičenima za navodno planiranje nereda srpski tabloidi spominju dvojicu muškaraca s hrvatskim putovnicama.
Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, jedan od uhićenih ima hrvatsku putovnicu jer mu je obitelj tijekom devedesetih izbjegla, a u Srbiji je više od 30 godina. Nikakva službena informacija nije došla ni do hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP). "Dojam je da se radi o nastavku niza neutemeljenih optužbi na račun Republike Hrvatske, počevši od nedavne prosvjedne note te napada na hrvatske novinare i njihovo izvještavanje. Takvi postupci imaju očitu unutarnjopolitičku motivaciju", navodi MVEP.
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