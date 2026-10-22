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UHIĆENJE U SRBIJI

Otkriveno zašto su uhićeni u Srbiji imali hrvatske putovnice

Piše 24sata,
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Otkriveno zašto su uhićeni u Srbiji imali hrvatske putovnice
Foto: MUP Srbije
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Dojam je da se radi o nastavku niza neutemeljenih optužbi na račun Republike Hrvatske, počevši od nedavne prosvjedne note te napada na hrvatske novinare i njihovo izvještavanje, navodi MVEP

Uhićenja diljem Srbije uoči nedjeljnih izbora, a u kontekstu optužbi ponovno se spominje Hrvatska. Među osumnjičenima za navodno planiranje nereda srpski tabloidi spominju dvojicu muškaraca s hrvatskim putovnicama.

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Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, jedan od uhićenih ima hrvatsku putovnicu jer mu je obitelj tijekom devedesetih izbjegla, a u Srbiji je više od 30 godina.  Nikakva službena informacija nije došla ni do hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP). "Dojam je da se radi o nastavku niza neutemeljenih optužbi na račun Republike Hrvatske, počevši od nedavne prosvjedne note te napada na hrvatske novinare i njihovo izvještavanje. Takvi postupci imaju očitu unutarnjopolitičku motivaciju", navodi MVEP. 

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