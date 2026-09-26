'Otkud Horvatinčiću vozačka? Ranije mu je utvrđena trajna nesposobnost za vožnju'

Tomislava Horvatinčića u subotu ujutro doveli su u Općinsko državno odvjetništvo na ispitivanje, nakon čega su za njega zatražili istražni zatvor. Nakon što se 2011. gliserom zabio u jedrilicu talijanskih supružnika Francesca Salpietra i Marinelde Patelle, koji su poginuli, pravomoćno je osuđen i odslužio je zatvorsku kaznu. Iz zatvora je izašao u srpnju prošle godine, nakon čega mu je počela teći petogodišnja zabrana upravljanja motornim vozilima. No u petak su ga uhitili zbog sumnje da je prekršio upravo tu sudsku zabranu, nakon što je prije nekoliko dana snimljen za upravljačem terenca u Zagrebu.

Njegov odvjetnik Fran Olujić rekao je kako Horvatinčić nije bio svjestan da ne smije upravljati automobilom. Kako tvrdi obrana, Horvatinčiću su u srpnju izdali vozačku dozvolu, koju je preuzeo u MUP-u, a pritom ga, tvrde, nitko nije upozorio da mu je na snazi zabrana upravljanja.

Horvatinčića sumnjiče da je tijekom 18 dana nekoliko puta upravljao automobilom, iako to zbog sudske zabrane nije smio.

Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Komentirajući slučaj Tomislava Horvatinčića, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da je riječ o kaznenom djelu nepoštovanja sudske odluke.

- Zabrana upravljanja motornim vozilom predstavlja zasebnu sudsku mjeru i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, koja bi mu trebala trajati do rujna 2028. - izjavio je Božinović.

S obzirom na to da se na suđenju za smrt Talijanima Horvatinčić pravdao sinkopom, stručnjak za medicinu rada s kojim smo razgovarali za 24sata objašnjava da, ako osoba ima učestale sinkope, može doći do gubitka svijesti, čime ugrožava i sebe i druge sudionike u prometu.

- Kod procjene sposobnosti za vožnju odlučujuće je mišljenje specijalista koji liječi pacijenta, u ovom slučaju neurologa. Mi specijalisti medicine rada tražimo mišljenje liječnika specijalista koji osobu liječi i na temelju toga donosimo ocjenu i dajemo potvrdu za vozačku - objasnio nam je specijalist medicine rada.

Prometni stručnjak Goran Husinec smatra da će upravo to što je Horvatinčić imao važeću vozačku biti važno u daljnjem postupku.

Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Ako netko ima važeću vozačku dozvolu koju mu je izdao MUP, on može tvrditi kako je smatrao da smije voziti. Ako mu je netko izdao vozačku, teško je očekivati da će on sam znati da postoji neka zabrana koja nije evidentirana ili mu nije priopćena - kaže Husinec.

'Nevjerojatno je da se dogodio ovakav propust'

Dodaje da je ključno pitanje gdje je došlo do propusta u cijelom sustavu.

- Netko je očito u tom lancu morao napraviti propust ako se utvrdi da je osoba zdravstveno nesposobna za vožnju, a istodobno ima važeću vozačku dozvolu. Treba utvrditi što se dogodilo između liječničkog pregleda, odluke o zdravstvenoj sposobnosti i izdavanja vozačke - kaže Husinec.

No pritom ostaje otvoreno pitanje kako je do izdavanja vozačke uopće došlo. Još mu je 2017. utvrđena trajna nesposobnost za upravljanje motornim vozilima.

Husinec smatra da bi ovaj slučaj mogao otvoriti šire pitanje kontrole zdravstvene sposobnosti vozača.

- Nevjerojatno je da se dogodio ovakav propust, ako se utvrdi da je do njega došlo. Horvatinčić je javno eksponiran, pa je njegov slučaj izašao u javnost. Ali postavlja se pitanje koliko još ima ljudi koji možda ne bi trebali voziti, a ipak imaju važeću vozačku - kaže.

Dodaje da bi istraga trebala pokazati je li riječ o izoliranom slučaju ili je problem širi.

- Imamo mnogo ljudi koji mogu biti opasni za promet. Ako se pokaže da je u ovom slučaju došlo do propusta u sustavu, treba vidjeti kako je do njega došlo i može li se to događati i drugima - kaže Husinec.

Posebno će se morati utvrditi je li Horvatinčić u međuvremenu ponovno obavio liječnički pregled i kakva je bila konačna ocjena njegove zdravstvene sposobnosti.

Naime, to što je imao važeću vozačku samo po sebi ne odgovara na pitanje na temelju čega su mu je izdali.

Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Ako je ranija ocjena zdravstvene nesposobnosti u međuvremenu promijenjena, trebalo bi biti moguće utvrditi kad, na temelju kojeg pregleda i mišljenja kojeg specijalista. Ako nije promijenjena, tek tad se otvara pitanje kako je došlo do toga da su mu je izdali, odnosno omogućili mu važeću vozačku dozvolu - kaže.

Neurolog s kojim smo razgovarali također upozorava da su ponavljajuće sinkope posebno problematične kod vozača.

- Ako osoba ima sinkope koje se ponavljaju, postoji mogućnost da tijekom vožnje izgubi svijest. To je ozbiljan rizik i za vozača i za ostale sudionike u prometu. Treba vidjeti tko mu je dao potvrdu da je zdravstveno sposoban dobiti vozačku - rekao nam je neurolog.