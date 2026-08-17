Otkud toliko govora o 'mafiji' u ovoj Plenkovićevoj Hrvatskoj?

Kad je prije deset godina prvi puta zasjeo na čelo HDZ-a, a onda i na čelo Vlade, za Andreja Plenkovića govorili su da nije radikalan kao Tomislav Karamarko i da nije korumpiran kao Ivo Sanader.

Što je mnogima bila preporuka da s njim godinama koaliraju.

Neki su ga tada čak i "suhim zlatom htjeli platiti".

Ali evo danas, točno deset godina kasnije, Plenković se uvalio u krilo radikalnoj desnici, ustaškim nostalgičarima i crnokošuljašima, kao što se ukorijenila teška optužba da je mafija zavladala Plenkovićevom Hrvatskom.

"Tko je vođa mafije?"

"Naglasit ću još jednom, mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam tko je vođa te mafije", poručio je prošloga tjedna predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, objašnjavajući da je netko uvezao 37 tisuća tona u Hrvatsku "zato što je Hrvatsku smatrao banana državom, zemljom bez reda, zakona i institucija kojom vlada mafija".

Što bi značilo da današnjom, Plenkovićevom Hrvatskom, vladaju mafija i proustaška, kleronacionalistička desnica.

Kao da su Karamarko i Sanader zajedno pisali scenarij.

Hajdaš Dončić ipak nije otišao toliko daleko da hrvatskoj javnosti ponudi svoje mišljenje o tome tko je "vođa mafije u Hrvatskoj", kao što se Plenkovićevo ime - za razliku od imena njegovih ljudi - i dalje drži na sigurnoj udaljenosti od svih koruptivnih i mafijaških aktivnosti.

Plenkovićev politički "sanitarni kordon" srušio se na ustaškoj desnici, ali navodno još odolijeva na mafiji.

Svejedno, u Plenkovićevoj državi, u zemlji u kojoj on uporno nastoji držati sva četiri njezina zida, kontrolirati sve institucije i upravljati svim mehanizmima vlasti, riječ "mafija" izbija gotovo iz svake njezine pore.

Mafija na svakom uglu

Danas se bavimo mafijom na otrovnim odlagalištima otpada, donedavno smo raščišćavali mafiju u sportskim savezima, mafijaškim metodama opljačkane su hrvatske bolnice, imali smo organiziranu pljačku plina i Ine, mafiju koja je haračila po europskim projektima i fondovima, mafiju na fakultetima, mafiju u Uskokovim transkriptima i u medijskim otkrićima.

Mafija je doslovno haračila Hrvatskom dok je Andrej Plenković figurirao kao gospodar čitave Hrvatske, sa svojim ljudima u policiji, tajnim službama, pravosuđu, na terenu, u lokalnoj upravi i samoupravi, u svakoj instituciji, ustanovi, uredu...

I sa svojim ljudima u Remetincu, na optužnicama, u istragama EPPO-a i DORH-a...

Da bi potom s političke uzvisine lakonski komentirao afere, skandale, pljačku, kriminal, najgnusnija otkrića, skoro kao da se sve to odvija u nekoj drugoj dimenziji. Kao da se ništa od toga njega ne tiče. Pa čak i ni ono što se događa u samoj Vladi, stranci ili koaliciji.

Pa čak ni kad je njegov omiljeni glavni državni inspektor, onaj kojeg je čak tri puta imenovao na tu funkciju, bio uhićen zbog korupcijske afere s otpadom u Lici i na drugim lokacijama u Hrvatskoj.

Krakovi mafije

Ivo Sanader nekad je stajao na vrhu koruptivne piramide i krakovi svih afera vodili su direktno u njegov premijerski ured.

Plenković se danas pretvara da ne vidi kako sve više aferaških krakova ulazi u njegov ured ili dopire do samih vrata Banskih dvora.

U međuvremenu, previše se mafije, organiziranog kriminala, korupcijskih afera, Uskokovih istraga i EPPO otkrića namnožilo u državi koju on navodno u cijelosti kontrolira.

Zašto Plenković ne raščisti sve to?

Model opstanka

U ovom trenutku čini se da je premijer Plenković pronašao spasonosni model svog političkog djelovanja: u njegovoj Hrvatskoj dozvoljeno je sve i tolerira se svašta, od političke korupcije preko mafije do radikala i ustaša, dokle god mu to omogućava opstanak na vlasti.

Zato će koalirati s radikalnom desnicom. Zato će uzeti Thompsonov autogram. Zato će crnokošuljaše i huligane koji bi inače njemu lupali - ili pucali - na vrata, huškati na oporbu i Srbe. Zato će prelaziti preko mafijaških afera kao da s njima nema nikakve veze. Ili za sve optuživati "histeričnu oporbu".

Okaljani čistunac

Nekada davno Plenković se trudio njegovati reputaciju političkog čistunca zarobljenog u duboko koruptivnoj stranci i okruženog političkim radikalima koji mu izmiču stolac, onda kad mu ne rade o glavi.

Pa se s vremenom s njima udružio ili im se pridružio ili im se odužio. Ili im je naprosto dao odriješene ruke da rade što hoće, samo kako bi on zadržao fotelju i funkciju.

Onaj koji se prije deset godina hvalio da će promijeniti HDZ i mijenjati Hrvatsku u svom trećem mandatu ostavlja zemlju u rukama ustaša i mafijaša.