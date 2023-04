Otkud županu mobitel u ćeliji: 'Nazvali su ga s velike fešte i puštali mu omiljeni narodnjak'

Ja volim život, kafane i žene. Posljednji boem, tako zovu mene. Za mojim stolom pjeva se i pije, uz lijepe žene nikad tužno nije. Stihovi su to pjesme koja se navodno orila u zvučniku u osječkom zatvoru dok je uhićeni vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić držao mobitel na uhu. To ga je navodno, krajem ožujka, kasno navečer, nazvao stranački kolega i prijatelj iz Vinkovaca kako bi mu pustio njegovu omiljenu pjesmu i malo mu olakšao zatvorske dane. Znao je kako doći do Dekanića i u zatvoru. Naime, uhićeni župan se u pritvoru bez problema služio mobitelom zbog čega je Uskoku nedavno podnesena i kaznena prijava.