Otok izgubljenih duša: Nakon oluje na plaži izvirile lubanje...

Hart Island je posljednje počivalište zaboravljenih ljudi koje nakon smrti nitko nije tražio. Zbog vremenskih uvjeta i erozije na otoku, iz tla su izvirile 174 ljudske kosti.

Plima je 23. travnja objelodanila javnosti čak cijele kosture. Ovaj otočić se već godinama bori s erozijom tla i grad New York je napokon odlučio nešto učiniti po tom pitanju, angažirao je stručnjake i pokušava dobiti bitku protiv prirodnih nepogoda koje dovode do erozije tla. Projekt vrijedan 13 milijuna dolara kreće s realizacijom 2019. godine.



Iako su milijuni tamo pokopani, Hart Island nije poput ostalih groblja. Grad New York mu je od 1868. godine dodjeljivao različite namjene. Desetljećima je služio kao zatvor, azil, bolnica za oboljele od tuberkuloze, da bi tek na kraju postao grobnica. Međutim, nigdje ne možete vidjeti nadgrobne ploče ni spomenike. Ljudi su jednostavno pokapani u kutije koje su se stavljale u zemlju.



Većina mrtvih su ljudi bez obitelji i novca, marginalizirani i zaboravljeni pojedinci, oni koji su umrli kao beskućnici, žrtve AIDS-a.

Tim forenzičkih antropologa ove ostatke, nakon što su isplivali na površinu, sad katalogizira.

Ovo nije prvi put da su se kosti našle na površini. U ožujku 1985. godine sve je iznenadila lubanja na plaži. Nakon toga je uragan Sandy 2012. godine otkrio ljudske kosti na Long Island Soundu.

Posjetitelji mogu doći na otok samo jednom mjesečno i za to se moraju najaviti. Mogu ga posjetiti samo oni čiji su preci na njemu sahranjeni. Ostali mogu razgledati točno određeni dio otoka u blizini trajektnog pristaništa.