Otpad iz Gospića stigao do Našica, SDP-ovka:' Vrijeme je da Plenković ode s vlasti...'

Predsjednica osječko-baranjskog SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bježančević poručila je u četvrtak kako je slučaj otpada iz Gospića i njegov dovoz na oporabu u našičku cementaru neupitni dokaz da Vlada Andreja Plenkovića treba preuzeti odgovornost i otići s vlasti. Bježančević je na konferenciji za novinare ustvrdila kako Našice nisu ničije odlagalište, a Slavonija "ne može biti poligon za selidbu tuđih problema", stoga joj je neprihvatljiv način na koji se prema tom problemu postavila Osječko-baranjska županija.

Podsjetila je kako je županica Nataša Tramišak (HDZ) jučerašnju sjednicu Županijske skupštine napustila nakon aktualnog sata pa nije prisustvovala raspravi o dovoženju otpada iz Gospića u Našice.

"To pokazuje elementarnu nepristojnost i nezainteresiranost za ono što građani traže, a županica je tako pokazala da je samo produžena ruka vlasti u Zagrebu", kaže Bježančević.

Također, otkako se dogodio slučaj Gospić kod potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića postoji "zavjet šutnje". Anušić šuti kad građani postavljaju pitanja, prosvjeduju i kad Plenković donosi odluke kako on želi, mimo svih drugih razina upravljanja u državi i bez građana kojih se to tiče.

Ako želimo biti ozbiljna i odgovorna država vrijeme je da Plenković i njegova Vlada odu. Ključno je pitanje kakvu vlast želimo - onu koja će tražiti da im vjerujemo bez ikakvog dokaza, ili koja će reći donijeli smo odluku, ovdje su dokazi, slobodno nas provjerite, poručila je Bježančević.

Ozbiljni problemi ne mogu se rješavati na neozbiljan način, uz šutnju lokalnih vlasti. Krajnje je vrijeme da Plenković i njegova Vlada preuzmu odgovornost za sve što su napravili u posljednjih 10 godina, a ovo što se događa s trovanjem čitave države je kap koja je prelila čašu, istaknula je Bježančević.