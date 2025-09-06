Kad vlast popušta, kad se Vlada ruga Miljenku Jergoviću kao žrtvi prijetnji, kad premijer uzima autogram od Thompsona, tad se može reći da je država pala, piše u novom Expressu Tomislav Klauški
KLAUŠKI O NAJEZDI CRNOKOŠULJAŠA PLUS+
Otpor rulji na Facebooku, sa srčekima, ali bez konkretnih akcija, neće ublažiti strah!
Kad je krenula histerija oko koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, a zagrebačke gradske vlasti popustile pod najezdom i širom otvorile vrata njegovoj organizaciji i fanovima, mnogi političari s ljevice, neki kritičari i obični građani slijegali su ramenima i tješili se kako će se to što se tad pripremalo na Hipodromu naprosto "ispuhati" kad sve završi. Umjesto toga, kleronacionalistička revolucija se "napuhala".
