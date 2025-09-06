Obavijesti

News

Komentari 5
KLAUŠKI O NAJEZDI CRNOKOŠULJAŠA PLUS+

Otpor rulji na Facebooku, sa srčekima, ali bez konkretnih akcija, neće ublažiti strah!

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 4 min
Otpor rulji na Facebooku, sa srčekima, ali bez konkretnih akcija, neće ublažiti strah!

Kad vlast popušta, kad se Vlada ruga Miljenku Jergoviću kao žrtvi prijetnji, kad premijer uzima autogram od Thompsona, tad se može reći da je država pala, piše u novom Expressu Tomislav Klauški

Kad je krenula histerija oko koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, a zagrebačke gradske vlasti popustile pod najezdom i širom otvorile vrata njegovoj organizaciji i fanovima, mnogi političari s ljevice, neki kritičari i obični građani slijegali su ramenima i tješili se kako će se to što se tad pripremalo na Hipodromu naprosto "ispuhati" kad sve završi. Umjesto toga, kleronacionalistička revolucija se "napuhala".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!
PALA BANDA

VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!

Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025