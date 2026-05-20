Otrovali mu ženu, a Putin ga pokušava ubiti usred pregovora

Kirilo Budanov, šef ureda predsjednika Zelenskog, otkrio je da ga Kremlj pokušava likvidirati čak i dok vodi mirovne pregovore s Moskvom. Budanov je obnašao dužnost šefa ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR) od kolovoza 2020. do siječnja ove godine, kada je imenovan šefom predsjedničkog ureda. Navodi se da je u tom razdoblju preživio najmanje deset pokušaja atentata.

U sklopu svoje nove uloge postao je glavni pregovarač Ukrajine s Rusijom, predvodeći diplomatske napore za okončanje rata dok istovremeno razvija dugoročnu obrambenu strategiju Kijeva.

Kao karijerni obavještajac kojem se pripisuje planiranje i sudjelovanje u nekim od najspektakularnijih specijalnih operacija ukrajinskih oružanih snaga, dobitnik je odlikovanja Heroj Ukrajine, najvišeg vojnog priznanja u zemlji. Blisko surađuje s CIA-om. Stoga je "potpuno normalno" da ga Kremlj i dalje pokušava ubiti, rekao je Budanov u svom prvom intervjuu za britanske medije otkako je preuzeo novu dužnost.

U predsjedničkom uredu na snazi su opsežne sigurnosne mjere, no on se s novinarima lista The Times sastao noseći pištolj u futroli. Unatoč stalnoj prijetnji po život, Budanov vjeruje da će mirovni proces privesti rat kraju.

"Ne moram nikome vjerovati, moram postići rezultat", rekao je. "Svi načini, oblici i metode rada su dobri ako donose taj rezultat. Ne bavim se stvarima u koje ne vjerujem... Vjerujem u pregovarački proces... [njegovo] okončanje i rezultat."

'Pitanje političke volje'

Budanov je rekao da mu vrijeme provedeno na mjestu vrhunskog špijuna pomaže u pregovorima o mirovnom sporazumu, budući da i dalje ima pristup doušnicima i utjecajnim osobama u Rusiji, što mu pruža pozadinske obavještajne podatke o prednostima, slabostima i "crvenim linijama" onih s druge strane stola. "Surađivali smo s njima dugi niz godina, pa mi vjerujte, znam kako razgovarati s njima", rekao je.

Kao šef HUR-a, Budanov je izgradio sustav za pregovaranje o razmjeni zarobljenika, često se oslanjajući na tajne kanale unutar Rusije kako bi vratio zarobljene ukrajinske vojnike i civile kući. Ti kanali sada se pokazuju korisnima u mirovnim pregovorima, rekao je.

Međutim, razmjena zarobljenika "tisuću za tisuću", planirana u sklopu primirja za Dan pobjede tijekom vikenda, zapela je, te je priznao da nije utvrđen čvrst datum za nove pregovore. U međuvremenu, Rusija je spremna ispuniti svoje nedavne prijetnje o masovnom napadu na središte Kijeva, rekao je, nakon što je Kremlj upozorio zapadne nacije da evakuiraju svoja veleposlanstva i implicirao da bi mogla biti raspoređena njezina raketa Orešnik koja može nositi nuklearne bojne glave. Budanov je rekao da su strahovi od nuklearnog udara koji kruže glavnim gradom neutemeljeni, ali da ruski arsenal i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. „Rusija apsolutno ima sposobnost izvesti nuklearni udar u bilo kojem trenutku i na bilo kojoj udaljenosti. Njezini nuklearni kapaciteti omogućuju joj izvršenje takve zadaće. Ali to je, prije svega, pitanje političke volje“, rekao je. „Nisam vidio nikakve pokazatelje priprema za nuklearni udar. Da ih ima, ja bih to znao.“

Najtraženiji u Rusiji

Budanov je postao legendarna ličnost među ukrajinskim vojnicima i njihovim zapadnim saveznicima, a oni koji su služili pod njim njegovo ime često izgovaraju s poštovanjem. Kao obučeni ronilac specijalnih snaga, vodio je brojne operacije iza neprijateljskih linija, uključujući prepade unutar okupiranog Krima, te je nekoliko puta ranjen u borbi.

Nakon ruske aneksije Krima i invazije na Donbas 2014. godine, HUR se uključio u kampanju uzajamnih likvidacija s Kremljom. Operacije koje je Budanov nadgledao od početka invazije punog opsega uključuju ciljanje visokih kolaboracionista u okupiranoj Ukrajini, ruskih propagandista i generala.

To ga je stavilo na sam vrh Kremljovog popisa najtraženijih osoba. Većina pokušaja atentata osujećena je u ranoj fazi i držana u tajnosti. Oni koji su bili bliže realizaciji ponekad se javno objave.

Tijekom 2024. godine ukrajinska služba državne sigurnosti (SBU) objavila je da je spriječila pokušaj napada balističkim raketama na njegov konvoj, u što su bila uključena dva pukovnika ukrajinske službe za državnu zaštitu koji su potajno radili za Moskvu. SBU je uhićivanjem pukovnika privo i trećeg navodnog atentatora koji je trebao dokrajčiti preživjele dronom kamikazom (FPV).

U 2023. godini objavljeno je da je generalova supruga, Marianna Budanova, otrovana teškim metalima, zajedno s nekoliko obavještajnih časnika, u operaciji za koju Kijev vjeruje da je bila ruska akcija usmjerena na Budanovljev uži krug.