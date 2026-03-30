Otvaranje Adriatic Istria Resorta označava početak turističke sezone u Istri

Otvaranje Adriatic Istria Resorta označava početak turističke sezone u Istri
5

Vlasnik hotela, kompanija MK Group, u narednom razdoblju planira dodatno ulaganje od 20 milijuna eura u unaprjeđenje sadržaja i razvoj Adriatic Istria Resorta u Savudriji, kao i Hotela Palace u Portorožu

Dolaskom proljeća i uoči uskrsnih blagdana otvoren je Adriatic Istria Resort u Savudriji, čime tradicionalno započinje turistička predsezona na sjeverozapadu Istre.

Resort ulazi u novu razvojnu fazu u okviru tranzicije u globalnu hotelsku grupaciju Minor Hotels, a od iduće godine poslovat će u sklopu luksuznog brenda Anantara. Ovaj iskorak dodatno osnažuje poziciju Istre u segmentu premium turizma.

„Ulazak u grupaciju Minor Hotels predstavlja važan strateški iskorak za daljnji razvoj resorta. Kroz suradnju s globalnim partnerom dodatno ćemo unaprijediti kvalitetu ponude i usluge, s ciljem dugoročnog pozicioniranja među premium destinacijama u regiji“, izjavila je Mirjana Sočan, direktorica Adriatic Istria Resorta.

Resort raspolaže sa 186 soba i apartmana te nudi sadržaje koji objedinjuju luksuz, opuštanje i aktivni odmor. Wellness i spa ponuda prostire se na čak 3.000 četvornih metara, a aktivan odmor podržavaju bogati sportski sadržaji. Ponuda je dodatno prilagođena obiteljima kroz kids club i prateće sadržaje, dok se u segmentu gastronomije naglasak stavlja na lokalne proizvode i suradnju s regionalnim vinarijama.

Uz individualne goste, resort se snažno pozicionira i u MICE segmentu, osobito u predsezoni. Konferencijski kapaciteti za do 250 sudionika omogućuju organizaciju poslovnih događanja, konferencija i team building programa, čime se doprinosi produljenju turističke sezone i diversifikaciji prihoda.

Ključna emitivna tržišta uključuju Austriju, Njemačku, Slovačku i Češku, dok se u predsezoni bilježi značajan udio gostiju iz regije i Austrije. Dodatnu konkurentsku prednost predstavlja prometna dostupnost, s obzirom na to da je resort udaljen svega dva i pol sata vožnje od Zagreba.

Vlasnik hotela, kompanija MK Group, u narednom razdoblju planira dodatno ulaganje od 20 milijuna eura u unaprjeđenje sadržaja i razvoj Adriatic Istria Resorta u Savudriji, kao i Hotela Palace u Portorožu. MK Group potpisao je ugovore o upravljanju hotelima s grupacijom Minor Hotels, koja je ovim partnerstvom po prvi put ušla na tržišta Hrvatske i Slovenije.

Minor Hotels danas upravlja portfeljem od 640 hotela i projekata u razvoju diljem svijeta, s fokusom na najekskluzivnije destinacije, a u Europi kompanija je prepoznata kroz luksuzne brendove poput Anantare i Tivolija u gradovima kao što su Nica, Beč, Rim, Lisabon i Budimpešta.

Iran: Bombardirali su nam nuklearno postrojenje!
Iran: Bombardirali su nam nuklearno postrojenje!

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države
STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'
STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'

Olujni udari, kiša i snijeg zahvatit će Hrvatsku, najteže na Kvarneru i pod Velebitom gdje prijeti opasno vrijeme
FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!
FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!

Na Interpolovim stranicama trenutačno je na snazi crvena tjeralica za 15 osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo. To je službeni zahtjev koji INTERPOL šalje agencijama za provođenje zakona širom svijeta, njime se traži da se osoba locira i privremeno uhiti u svrhu izručenja, predaje ili druge pravne radnje. Važno je naglasiti da crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica niti međunarodni uhidbeni nalog. Ona predstavlja samo obavijest i zahtjev za međunarodnu policijsku suradnju. Odluku o eventualnom uhićenju donosi isključivo država u kojoj se osoba nalazi, primjenjujući svoje vlastite zakone. Ukoliko imate informacije o ovim osobama možete kontaktirati vašu lokalnu policiju ili glavno tajništvo INTERPOL-a...

