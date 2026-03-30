Otvaranje Adriatic Istria Resorta označava početak turističke sezone u Istri

Dolaskom proljeća i uoči uskrsnih blagdana otvoren je Adriatic Istria Resort u Savudriji, čime tradicionalno započinje turistička predsezona na sjeverozapadu Istre.

Resort ulazi u novu razvojnu fazu u okviru tranzicije u globalnu hotelsku grupaciju Minor Hotels, a od iduće godine poslovat će u sklopu luksuznog brenda Anantara. Ovaj iskorak dodatno osnažuje poziciju Istre u segmentu premium turizma.

„Ulazak u grupaciju Minor Hotels predstavlja važan strateški iskorak za daljnji razvoj resorta. Kroz suradnju s globalnim partnerom dodatno ćemo unaprijediti kvalitetu ponude i usluge, s ciljem dugoročnog pozicioniranja među premium destinacijama u regiji“, izjavila je Mirjana Sočan, direktorica Adriatic Istria Resorta.

Resort raspolaže sa 186 soba i apartmana te nudi sadržaje koji objedinjuju luksuz, opuštanje i aktivni odmor. Wellness i spa ponuda prostire se na čak 3.000 četvornih metara, a aktivan odmor podržavaju bogati sportski sadržaji. Ponuda je dodatno prilagođena obiteljima kroz kids club i prateće sadržaje, dok se u segmentu gastronomije naglasak stavlja na lokalne proizvode i suradnju s regionalnim vinarijama.

Uz individualne goste, resort se snažno pozicionira i u MICE segmentu, osobito u predsezoni. Konferencijski kapaciteti za do 250 sudionika omogućuju organizaciju poslovnih događanja, konferencija i team building programa, čime se doprinosi produljenju turističke sezone i diversifikaciji prihoda.

Ključna emitivna tržišta uključuju Austriju, Njemačku, Slovačku i Češku, dok se u predsezoni bilježi značajan udio gostiju iz regije i Austrije. Dodatnu konkurentsku prednost predstavlja prometna dostupnost, s obzirom na to da je resort udaljen svega dva i pol sata vožnje od Zagreba.

Vlasnik hotela, kompanija MK Group, u narednom razdoblju planira dodatno ulaganje od 20 milijuna eura u unaprjeđenje sadržaja i razvoj Adriatic Istria Resorta u Savudriji, kao i Hotela Palace u Portorožu. MK Group potpisao je ugovore o upravljanju hotelima s grupacijom Minor Hotels, koja je ovim partnerstvom po prvi put ušla na tržišta Hrvatske i Slovenije.

Minor Hotels danas upravlja portfeljem od 640 hotela i projekata u razvoju diljem svijeta, s fokusom na najekskluzivnije destinacije, a u Europi kompanija je prepoznata kroz luksuzne brendove poput Anantare i Tivolija u gradovima kao što su Nica, Beč, Rim, Lisabon i Budimpešta.