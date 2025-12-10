Obavijesti

POLITIČKI RAZLOZI

Otvaranje graničnog prijelaza u Gradišci otkazano zbog blokada u BiH: Šteta za gospodarstvo
Novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška čeka otvorenje | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Otvaranje graničnog prijelaza između Hrvatske i BiH u Gradišci otkazano je zbog političkih opstrukcija u BiH, što nanosi štetu gospodarstvu i međunarodnom ugledu zemlje, dok bi novi prijelaz rasteretio promet.

Zbog političkih opstrukcija otkazano je otvaranje graničnog prijelaza između Hrvatske u BiH u Gradišci, potvrdila je u srijedu državna vlada u Sarajevu ističući da to nanosi štetu ugledu i gospodarstvu susjedne države.

Prijelaz je trebao biti otvoren u četvrtak, no do toga neće doći pošto se carinska uprava ranije u srijedu nije mogla dogovoriti o formiranju ispostave na toj lokaciji i rasporedu carinskih službenika.

Dužnosnici su rekli da je izmjene pravilnika blokirao Zijad Krnjić koji je u carinsku upravu imenovan kao stručnjak u ime Federacije. 

SVEČANA CEREMONIJA Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške bit će spreman za otvaranje 10. prosinca
Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto izrazila je žaljenje zbog toga što su "političke opstrukcije" zaustavile projekt koji bi značajno doprinio ekonomiji BiH.

„Odluka koja je donesena onemogućila je otvaranje međunarodnog koridora za prijevoz putnika i roba, a time je nanesena značajna šteta međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine“, izjavila je Krišto. 

„Ovaj projekt je bio prilika koja bi našim gospodarstvenicima omogućila povoljniji i brži pristup europskim tržištima, jačanje konkurentnosti te privlačenje novih ulaganja“, dodala je Krišto.

KRATKI ROKOVI Dodik tvrdi: Da smo htjeli trpjeti okupaciju Europske unije, ne bismo se oslobađali
Dodik tvrdi: Da smo htjeli trpjeti okupaciju Europske unije, ne bismo se oslobađali

Na otvaranju prijalaza u Gradišci na čije se otvaranje čeka godinama trebao je biti i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Članovi Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (UNO), kako se u BiH naziva carinska uprava, nisu u srijedu postigli suglasnost o izmjenama pravilnika o unutarnjoj organizaciji pa nisu ispunjeni formalni preduvjeti za uspostavu sustava carinskog nadzora na novom prijelazu na čije se otvaranje čeka godinama.

Ministar financija BiH Srđan Amidžić je novinarima u Banjoj Luci kazao kako je presudio glas Zijada Krnjića koji je u Upravni odbor UNO-a imenovan kao stručnjak u ime Federacije BiH.

KAKVA JE STVARNOST? Čović o Daytonskoj BiH: 'To je nesavršen mir, ali ima nade za EU reforme do kraja godine'
Čović o Daytonskoj BiH: 'To je nesavršen mir, ali ima nade za EU reforme do kraja godine'

"Na žalost ništa dobro... Zijad Krnjić je ponovo oborio ovaj pravilnik i onemogućio funkcionalnost ovog graničnog prijelaza. On smatra da to nije prioritet", kazao je Amidžić novinarima uz konstataciju kako je to još jedan dokaz da je BiH neodrživa država.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić (SDP BiH) ustvrdio je da je Krnjić povezan s politikom oporbene Stranke demokratske akcije (SDA), koja, prema njegovim riječima, nastoji pogoršati situaciju u zemlji.

46 MILIJUNA EURA EBU upozorava na kolaps BHRT-a: Dug RT-RS prijeti slobodi medija i radu državnog servisa
EBU upozorava na kolaps BHRT-a: Dug RT-RS prijeti slobodi medija i radu državnog servisa

Novi prijelaz kod Gradiške na hrvatskoj je strani moderniziranom prometnicom povezan s autocestom Zagreb-Lipovac a tim će se pravcem ubuduće u BiH prelaziti preko novog mosta na Savi izgrađenog još prije tri godine.

Vozila će putovanje prema unutarnjosti BiH moći nastaviti autocestom koja je u punom profilu ranije izgrađena prema Banjoj Luci odnosno Doboju.

Time će se ujedno značajno rasteretiti prekogranični promet jer će u funkciji ostati i postojeći i po pravilu iznimno opterećeni prijelaz koji prolazi kroz samo središte Bosanske Gradiške.

