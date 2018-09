Otvaranje Rujanfesta na Bundeku uz Bešlića i Džinovića

U ovaj petak počinje najveći domaći festival na Bundeku – Rujanfest. Zagrebački Bundek se od 21. – 30. rujna pretvara u veliku diskoteku na otvorenom. Ne treba previše napominjati da se radi o Festivalu na kojem se mogu zabaviti svi – rockeri, ljubitelji popa, elektroničke ili tamburaške glazbe, a upravo je to i slogan ovogodišnjeg Rujanfesta – „Zabava za sve“.

Da se radi o ambicioznom projektu, svjedoči brojka od 20 pozornica na kojima se mogu očekivati nastupi vrhunskih izvođača, više od 20 lokala, preko 100 izlagača, velik broj restorana i najveći zabavni park u kojem će moći uživati najmlađi.

U deset dana trajanja, na dvije glavne pozornice izmjenjivat će se brojne estradne zvijezde raznih glazbenih izričaja. Čast otvorenja ovogodišnjeg festivala, 21. rujna, pripala je legendi Halidu Bešliću i Harisu Džinoviću dok će na rock pozornici ''led probiti'' popularni bend Tribute to Balašević s najvećim hitovima Đorđa Balaševića.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

U subotu dolazi još jedna legenda Željko Bebek, a za drugu generaciju tu je i Lexington bend. Nedjelja se prepušta našim najvećim zabavljačima Maji Šuput i Mladenu Grdoviću.

U rock pozornici nastupaju Najbolji tribute bendovi iz regije. Od Tribute to EKV, Tribute to Azra, Bijelo dugme do Tribute to AC/DC. Na ostalih 20 pozornica zabavljat će Vas više od 40 bendova za sve glazbene ukuse.

Nakon prvog vikenda, dobra zabava se nastavlja već u četvrtak, 27. rujna, kada će se na pozornicu popeti Toni Cetinski i Grupa Tropico. Za sve ljubitelje hitova Petra Graše, dobra vijest je ta da će ga uživo moći čuti u petak, dok je subota rezervirana za ''starog lava'' Željka Samardžića i Amadeus band. Nastupom u nedjelju, ovogodišnji Rujanfest će, onako kako samo oni to znaju, zatvoriti sjajna grupa Vigor i Mate Bulić. No, uz sve izvođače, posjetitelji mogu uživati u sljedećim sadržajima

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

VINSKI GRAD

Prekrasan mali vinski grad u kojem se prezentiraju naši vrhunski vinari. Kada uzmete staklenu čašu, neka Vas vodi ljubav prema vinima jer očekuje Vaš više od 50 vrsta vina



CHILLOUT ZONA

Sjedenje napravljeno od paleta, idiličnog, rustikalnog ugođaja na otvorenom. Uz bezbroj vrsta piva i drugih napitaka, očekuje Vas program pod zvijezdama. Svaki dan u 17 h nastupa vrhunski izvođač na gitari Šehad Komić, dok u 18 h dolaze renomirani stand up komičari iz najboljeg studija – Studio smijeha. Očekuje Vas naizmjence puno dobre glazbe I smijeha do suza.



CRAFT ZONA

Više od 10 Craft pivovara iz cijele Hrvatske osvojit će Vas okusima , a neke od njih će premijerno biti u Zagrebu

ROCK POZORNICA

Za sve one željene čvrstog zvuka tu je posebna – ROCK KUĆA. U njoj svako večer nastupaju po dva izvođača. Očekuju Vas odlični koncerti: Atomsko sklonište, Second Hand band, Tribute to ABBA, Tribute to Dino Dvornik, EKV Tribute, Neki Novi Klinci Balašević tribute I još puno vrhunskih glazbenih poslastica.



TEHNO HOUSE

Nismo zaboravili niti na ljubitelje elektronike koji mogu uživati uz ritmove poznatih Dj-eva



DJEČJA POZORNICA

Za naše najmlađe brine se poseban tim koji organizira sportske radionice, predstave, klaunovi i sve to u najvećem zabavnom parku u ovom dijelu Europe.



TRG ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Svaki dan na Rujanfest nam dolaze gosti iz pojedinog dijela Zagrebačke županije. Dođite i pogledajte što nam turistički I gastronomski nude gradovi Vrbovec, Zaprešić, Samobor i mnogi drugi. Predstaviti će se svojim tradicionalnim običajima, domaćim štrudlama, kestenima, vinima, starim zanatima..



NARGILA BAR – ŠUMSKI KUTAK

Budimo malo drugačiji – prekrasno uređen objekt stvoren za uživanje jer u zdravoj hrani , finim koktelima ali i u pušenju Shishe

VRHUNSKI RESTORANI SVIH HRVATSKIH REGIJA – uživajte u šarana na rašljama, čobancu, domaćim štruklama, bunceku , ali I domaćoj janjetini I odojku.

Vidimo se u petak na Rujanfestu, a više informacija možete saznati na www.rujanfest.com.

