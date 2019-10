Otvoren prvi Dyno Moto Tuning centar u Hrvatskoj!

U nedjelju 20.10.2019. godine, otvoren je Motofreak Tuning Centar, prvi Dyno Moto Tuning centar u Hrvatskoj. Moderno opremljen jedinstveni servisno prodajni centar nuditi će uslugu kakvu vlasnici motora nisu imali prilike vidjeti na ovim prostorima. Samo otvorenje došli su podržati mnogi vlasnici i ljubitelji motora pa se otvorenje prvog Dyno Moto Tuning centra pretvorio u pravi manji moto susret.

Foto: Moto Freak Na samom uvodu u program koji je otvorio Davor Dretar Drele predstavljen je program Dyno Moto Tuning centra, a osnivači i vlasnici Goran Zarić i Igor Franjević zahvalili su se prije svega ljudima koju su im pomogli oko samog uređenja centra i uručili im nagrade-pehare Motofreak Tuning centra. Potom su uslijedile moto akrobacije fantastičnog Dejana Špoljara, a nakon njega na motoru je sa dvije atraktivne plesačice na podij uletio Mario Rucner. U programu je predstavljen CF motocikl koji po prvi puta stupa na hrvatsko tržište. Veliki odaziv prijatelja i ljubitelja motora, pokazao je da na hrvatskom tržištu itekako fali ovakvih jedinstvenih servisnih i prodajnih centara, a Motofreak Tuning predstavlja upravo taj spoj specijaliziranih servisnih i prodajnih usluga.

U ovom jedinstvenom servisnom prodajnom centru, po prvi puta na našim prostorima, moći ćete u ovlaštenom Dyno Moto Tuning centru nadograditi vaš motocikl, povećati snagu motora i napraviti custom vašeg motocikla. Ovakvu vrstu usluge mnogi su do sada radili privatno po neovlaštenim servisima, no od sada će se kompletna usluga dobiti u ovlaštenom Dyno Motor Tuning centru, i to po pristupačnim cijenama. Svi vlasnici motocikla moći će testiranje pratiti kroz veliko staklo u posebno opremljenom servisnom centru. Uz testiranje snage motora, nuditi će se usluga tehničke podrške na kružnim stazama i Drage Race (utrka ubrzanja na 402m), priprema motocikla za natjecanje, prodaja i ugradnja performance dijelova, a sve će biti popraćeno servisom i kompletnom servisnom podrškom.

Foto: Moto Freak

Novi servisni centar nuditi će sve što vam treba, od novih do polovnih motocikala, prodaje motorističke opreme, tuninga motora, usluga pomoći oko tehničkog pregleda, usluga prijevoza motocikla od vrata to vrata, te tehničku podršku 24 sata/7 dana u tjednu, za nove motocikle prodane u Motofreak tuning centru, u roku od 2 godine. Sam servis, tuning i održavanje motocikala voditi će osoba sa zavidnim uspjesima u opremanju motocikala u Drag Race-u i međunarodnim usavršavanjima za upgrade i servis motocikala, koja je već dobro poznata u motorističkim krugovima - Igor Franjević. Igor Franjević uz zavidnu reputaciju u motorističkom području posjeduje i brojne certifikate za servis motocikala i nadogradnju.

Uz servis i nadogradnju motocikala, Motofreak tuning centar uvesti će i novi motoristički brand na hrvatsko tržište CF Moto. CF Moto, inače poznat kao globalni proizvođač quadova, nakon pozicioniranja na svjetskom tržištu kao globalnog lidera u proizvodnji quadova, krenuo je u osvajanje tržišta u segmentu motocikala, a za hrvatsko tržište pripremio je tri tipa: adventure, naked i sportski tip CF motocikala, koji su bili predstavljeni prilikom otvorenja u Motofreak Tuning centru. 2017. godine jedan od vodećih proizvođača motocikala, KTM, krenuo je u zajedničku suradnju sa CF Moto što je rezultiralo proizvodnjom novog agregata od 799cc, koji se već ugrađuje u KTM 790 Duke. Impresionirani proizvodnim kapacitetom i kvalitetom proizvodnje, KTM planira nagraditi CF Moto proizvodni pogon, gdje će CF Moto biti globalni proizvođač KTM-ovih srednje velikih agregata.

Uz zastupstvo i prodaju CF motocikala, svim kupcima nuditi će se i dvije godine jamstva na motocikl i rezervne dijelove kao i pomoć na cesti kroz navedeni period. Motofreak tuning centar ovlašteni je distributer za Hrvatsku za NILS motorna ulja za motocikle, vrhunska sintetička ulja. Jedinstvena formulacija proizvoda RACE, proizvođača NILS, osigurava savršeno podmazivanje u ekstremnim uvjetima za sve trkačke i konvencionalne motore i sprječava nakupljanje ugljika na prstenima i klipovima, osiguravajući brzo rasipanje topline i maksimalnu snagu motora.

Foto: Moto Freak

Uz servisne i Dyno Tuning usluge, ono što ovaj centar čini posebnim je i segment osiguranje motocikala. Naime, kao što vozači automobila mogu računati na HAK, vozači motocikala moći će računati na istu uslugu kupnjom police osiguranja kod Motofreak tuning centra d.o.o. Uz spomenutu pomoć na cesti, vlasnici motocikala imati će mogućnost ostavljanja svoga moto ljubimca u motelu za motocikle pod nadzorom kamera u toplom okruženju.

Moderno opremljen novi prostor od 400 m2 dakle nuditi će baš sve što vam treba za vaše motocikle, od servisa i nadogradnje, preko prodaje, do osiguranja i smještaja motocikala, svoje ljubimce moći ćete ostaviti u sigurne ruke priznatih servisnih stručnjaka. Otvorenjem ovog jedinstvenog servisnog, prodajnog centra, Hrvatska je dobila svjetsku razinu usluge kakvu na ovim područjima još nismo imali priliku vidjeti, što će sigurno razveseliti brojne vlasnike motocikala.

Tema: Promo sadržaj