Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI PROJEKT MINISTARSTVA PLUS+

Otvorena prva gerijatrijska ambulanta: 'Nama u mreži fali čak 300 ambulanti obiteljske'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
Otvorena prva gerijatrijska ambulanta: 'Nama u mreži fali čak 300 ambulanti obiteljske'
Foto: Matija Habljak/Pixsell

U bolnici Duga Resa otvorena je prva specijalizirana ambulanta u Hrvatskoj, no obiteljski liječnici upozoravaju na kroničan nedostatak liječnika.

Admiral

Ministarstvo zdravstva u utorak je otvorilo prvu specijaliziranu gerijatrijsku ambulantu u Hrvatskoj, i to u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'
A MOŽE I ZAMJENA

Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'

Nije u voznom stanju i stoji 15.000 eura. Vlasnik kaže da je moguća i zamjena za auto ili motocikl. Sanader je s s tom Cessnom letio u Milano, Beč, Rim...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026