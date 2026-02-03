U bolnici Duga Resa otvorena je prva specijalizirana ambulanta u Hrvatskoj, no obiteljski liječnici upozoravaju na kroničan nedostatak liječnika.
Otvorena prva gerijatrijska ambulanta: 'Nama u mreži fali čak 300 ambulanti obiteljske'
Ministarstvo zdravstva u utorak je otvorilo prvu specijaliziranu gerijatrijsku ambulantu u Hrvatskoj, i to u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa.
