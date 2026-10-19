Otvorene prijave za besplatni edukativno-simulacijski sandbox PutNaTržište

Hanfa i Ministarstvo financija otvorili su prijave za PutNaTržište, besplatni edukativno-simulacijski sandbox u kojem se procjenjuje spremnost tvrtki za razne oblike financiranja, uključujući ulaganja fondova rizičnog i privatnog kapitala, izdavanje obveznica ili izlazak na burzu putem inicijalne javne ponude.

Prema priopćenju Hanfe (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), program je namijenjen društvima raznih veličina i stupnjeva razvoja, osobito onima koja planiraju rast, investicije ili širenje poslovanja, te žele bolje razumjeti koje su im mogućnosti financiranja na raspolaganju.

Osim onima koja razmatraju izlazak na burzu, program je namijenjen i poduzećima koja traže kapital za rast, razmišljaju o partneru za sljedeću fazu razvoja ili se suočavaju s pitanjima generacijske tranzicije. Ovisno o potrebama i planovima, poduzeća mogu razmotriti razne mogućnosti, poput fondova rizičnog i privatnog kapitala, obveznica, Progress tržišta ili drugih modela financiranja i rasta.

Sudjelovanje ne podrazumijeva obvezu provođenja transakcije ni izlaska na tržište kapitala, već poduzećima pruža priliku da prije donošenja važnih poslovnih odluka dobiju objektivan i stručan pogled izvana te jasniju sliku o svojim mogućnostima.

Nakon prijave i inicijalne procjene svakom se društvu dodjeljuje personalizirani tim stručnih partnera.

"Tijekom sastanaka, razgovora i analize poslovne dokumentacije procjenjuju se različiti aspekti poslovanja, uključujući poslovni model, financijske pokazatelje, kapitalnu strukturu, održivost rasta, organizacijske i upravljačke kapacitete te strateške i investicijske planove. Rezultat procesa jest strukturirano dijagnostičko izvješće koje sadržava procjenu spremnosti društva za pojedine oblike financiranja, identificira područja za unaprjeđenje te donosi preporuke za moguće daljnje korake", kaže se u priopćenju Hanfe.

Sudjelovanje u programu potpuno je besplatno, povjerljivo i neobvezujuće.

Navodi se da projekt "PutNaTržište" okuplja široku mrežu stručnjaka i institucija iz područja financija, investicija, prava, revizije, konzaltinga i drugih područja važnih za tržište kapitala. U programu trenutačno sudjeluje 51 partner među kojima su institucije poput Ministarstva financija, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge banaka i Hrvatske udruge poslodavaca, kao i brojni stručni partneri iz privatnog sektora.

Prijave za sudjelovanje u programu otvorene su od 20. listopada do 5. prosinca ove godine.

Sve informacije o programu, uvjetima sudjelovanja i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama sandboxa PutNaTržište.