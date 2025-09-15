Otvorenje izložbe Ivana Lovrenčića u galeriji ZIPSA

Večeras, 15. rujna 2025., u 19 sati u Galeriji ZIPSA otvara se retrospektivna izložba Ivana Lovrenčića pod nazivom "Dišiju ciklame, drobne ciklame". Događanje organizira udruga Zelene i plave Sesvete. Uz otvorenje izložbe, predstavit će se i dvije knjige: "Kajkavske pjesme" Luka Paljetka te zbirka pjesama "Z mojih bregov" Frana Galovića.

Na događanju će sudjelovati razni gosti i umjetnici:

Darko Židak pozdravit će goste u ime udruge Zelene i plave Sesvete.

Ivanka Stričević, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, govorit će u ime izdavača knjiga.

Marijan Špoljar, likovni kritičar i kustos izložbe, predstavit će izložbu i Lovrenčićevu ostavštinu.

Adam Končić recitirat će stihove Luka Paljetka i Frana Galovića.

Martha Rajčević i Jan Hermeščec iz Glazbene škole Zlatka Grgoševića izvest će pjesme Stanislava Domjanića, uz klavirsku pratnju Dunje Bičanić Todorović i Rafaele Čanžar.

Program će voditi Ankica Blažinović Kljajo.