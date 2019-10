Otvorila se najmodernija dentalna poliklinika u regiji

Želite savršen osmijeh ili imate možda nekih problema sa zubima? Ne znate kome se obratiti za pomoć niti koga biste odabrali da riješi probleme koje imate? Bojite se prepustiti bez straha jer niste sigurni u željeni ishod? E pa rješenje postoji - Dental Centar Ostojić čiji je glavni slogan „Prava adresa za tvoj osmijeh“ s razlogom tako i složen. Nalazi se na adresi Resnički put 48 i potpuno je drugačiji od drugih, a osim toga nudi i "novi koncept dentalnog turizma“

Nova, velika i arhitektonski vrhunska zgrada Dental centar Ostojić nalazi se na periferiji grada Zagreba, u kvartu Trnava. Ispred ulaza čuju se razni jezici talijanski, hrvatski, engleski, njemački... To su pacijenti koji su stigli u Zagreb kako bi riješili svoje stomatološke probleme.

Foto: Dental centar Ostojić

A jasno nam je i zašto. Osim što ima vrhunsku uslugu,stomatološki centar nudi svojim pacijentima besplatan smještaj u moderno opremljenim apartmanima u sklopu dental centra. Osoblje je srdačno, veselo, a posebno dr. Renata Ostojić, vrhunski stomatološki stručnjak, koja je prvu privatnu praksu otvorila još 2005. godine zaposlivši tim mladih educiranih, ambicioznih doktora koji s njom rastu i 2011. godine prerastaju u praksu koja objedinjuje Stomatološku ordinaciju i Dental centar Ostojić s dvanaest suvremeno opremljenih ordinacija.

Odlučili smo čitateljima diljem Hrvatske olakšati odabir – za kojeg se stomatologa odlučiti, obzirom na veliku količinu svakodnevnih oglasa koji ih bombardiraju na mobitelima ili računalima. Doktorice Renata, zašto Dental Centar Ostojić? Zašto baš vi?

Da, slažem se, oglasa je doista puno i ja ponekad kad pijem kavicu i čitam portale sa svih strana iskaču i nekad pitam svoje ljude u marketingu, da li je doista potrebno da tako iskačemo kao iz paštete, ali oni kažu da je tržišna utakmica jednostavno takva, i da s obzirom na našu kvalitetu i snagu moramo jednostavno dati do znanja da smo tu i da znamo riješiti i najteže stomatološke slučajeve i da ako se obrate nama, da neće pogriješiti.

Foto: Dental centar Ostojić

Ali, oprostite, svi se tako prezentiraju, zar ne?

Prezentiraju se da, ali pitanje je tko doista može izvesti do kraja neki komplicirani plan terapije. Naš Dental Centar ima jaki odjel oralne kirurgije, s dva izvrsna oralna kirurga, protetičare s više od 20 godina radnog iskustva, a tu ubrajam i sebe, i dentalne laboratorije s najnovijom tehnologijom koji pacijentima omogućavaju onu savršenu završnu estetiku, jer ponekad u nekim slučajevima je ta estetika doista šlag na kraju, ali nudimo i tim stručnjaka koji su vodili sve predradnje koje su bile puno dugotrajnije i ozbiljnije. Najlakše je pokazivati slučajeve gdje se na skoro pa savršene zube stavljaju ljuskice ili cirkonske krune i tako rješava isključivo estetska komponenta, i to reklamirati, mi se volimo pohvaliti s onim najtežim slučajevima, kako uspijevamo rješavati funkcionalno i estetski razne genetski čeljusne malformacije, teške progenije, kako izvući maksimum s manjkom koštane mase itd. Takve slučajeve puno ordinacija odbija, jer nemaju dovoljno educiran kadar i kako ja volim reći dovoljno slučajeva kroz godine da bi znali tako nešto riješiti. Iskustvo. To je ono čime sam iznimno ponosna na ovaj tim koji me okružuje.

Foto: Dental centar Ostojić

Da li ste imali nekad slučaj koji jednostavno niste mogli riješiti?

Na ovaj ili onaj način u dogovoru s pacijentom uspijemo pronaći neku vrstu rješenja. Morate puno osluškivati želje i mogućnosti svakog klijenta. Nekad imate slučaj u kojemu postoje svi preduvjeti za dobru implanto protetsku rehabilitaciju, imate kosti s kojom se naši oralni kirurzi mogu kako mi volimo reći „igrati“, ali pacijent nema financijske uvjete, a silno želi savršeni osmijeh, zato morate pratiti sve novosti na svjetskom tržištu i moći ponuditi i jeftinija, ali opet vrhunska estetska rješenja.

Upravo zato svi oni koji nas prate mogu pogledati naš makeover u kojem opisujemo takav jedan slučaj, gdje nema kosti za implantate, nema dovoljno financijske mogućnosti – ali ima se volje s naše strane i pacijentove za rješavanjem problema, a mislim da se možemo svi složiti da je to realnost Hrvatske i svakog običnog čovjeka. Upravo se njima želim predstaviti i predstaviti ovaj novootvoreni dental centar i jasno i glasno reći da ima uvijek rješenja i da mi to možemo riješiti.

Što ste mislili pod sloganom „novi koncept dentalnog turizma“? Što to nudite drugačije od drugih klinika koje se bave istim oblikom turizma?

Osim pacijenata iz Zagreba, imamo jako puno pacijenata iz cijele Hrvatske, od Međimurja do Dubrovnika, od Istre do Slavonije. Puno pacijenata je i iz susjedne Bosne i Hercegovine, Slovenije, Italije, Engleske, Njemačke, Irske... S obzirom na to da radimo s velikim brojem pacijenata različitih navika, kultura, preferencija znali smo da moramo poboljšati uslugu, logistički i organizacijski, iako su do tada naši pacijenti bili izrazito zadovoljni, mi smo znali da možemo – bolje. Izgradili smo veliki dental centar koji ima sve – sve ordinacije na jednom mjestu, oralnu kirurgiju, CT centar i mini hotel u sklopu ordinacija tako da svi oni koji su u tretmanu mogu doslovno doći u kućnom ogrtaču i papučama na svoj termin. U sklopu hotela imaju i Coffee room u kojem se mogu okrijepiti s raznim kavama, čajevima, kupiti croissant, sandwich, sok, sve je na jednom mjestu i to je usluga koja je jedinstvena u gradu Zagrebu.

Da li ste mijenjali i ostalu medicinsku opremu pri preseljenju?

Jesmo, željeli smo našim pacijentima omogućiti jednostavno najbolje. Sve stolice su nove od Planmecae, CT uređaj istog proizvođača, RVG uređaji u svakoj ordinaciji, koristimo vodene i diodne lasere, američkog proizvođača BioLase za tretiranje mekih i tvrdih tkiva. Jedino smo kod odabira proizvođača implantata ostali pa hajmo reći tradicionalni – Nobel Biocare, Astra Tech, Implant Direct.

Osim toga, primamo sve bolne pacjente odmah i pružamo im adekvatnu pomoć. Snaga ove poliklinike je u njenom timu, stručnosti, odličnoj organizaciji poslovanja, brzini, modernoj opremi i možemo reći odličnoj atmosferi! Slažemo se da je Dental Centar Ostojić, prava adresa za Vaš novi osmijeh!

Foto: Dental centar Ostojić

Tema: Promo sadržaj