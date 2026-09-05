Otvorili smo već peti posebni razred za djecu s poteškoćama, to je velika pomoć cijeloj školi

Tri dana su do početka školske godine, no iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) nema nikakvog odgovora o zapošljavanju pomoćnika u nastavi, kažu nam ravnatelji. Kako smo pisali prošli tjedan, značajan dio pomoćnika u nastavi ne može se više zaposliti jer su radili tri godine po ugovoru na određeno.

Po Zakonu o radu, sljedeći ugovor morao bi biti na neodređeno, no njihov je posao u "sivoj zoni". Pomoćnici u nastavi nisu sistematizirani kao radno mjesto u prosvjeti i zapošljava ih se po potrebi. Iako i škole i sindikati i udruge još od srpnja upozoravaju kako se ovo pitanje mora riješiti pod hitno, iz MZOM-a ne nude nikakvo rješenje.

'Izgleda kao da se neće ni baviti time'

Neke škole gube i do pet pomoćnika koji s istom djecom rade već dvije-tri godine. Osim što oni gube posao, najgore je to što djeca s poteškoćama gube ljude na koje su navikli i s kojima dobro surađuju.

- Čini mi se da ovo nije tema i da se Ministarstvo ne misli baviti zapošljavanjem pomoćnika. Očito je da ćemo morati zaposliti nove ljude. Pitam se kako je školama u malim sredinama, gdje nemaju baš mogućnosti naći nove ljude - kaže nam jedna od zagrebačkih ravnateljica.

126 razrednih odjela u 22 škole

S druge strane, Grad Zagreb otvara 24 nova posebna razredna odjela u 22 zagrebačke osnovne škole, čime će njihov ukupan broj porasti na 126. Posebni razredni odjeli mogu raditi prema redovnom ili posebnom programu. U posebnim razrednim odjelima koji rade prema redovnom programu nastavu izvode učitelji razredne i predmetne nastave, uz podršku dvaju pomoćnika u nastavi po razrednom odjelu. U posebnim razrednim odjelima koji rade prema posebnom programu rade edukacijski rehabilitatori, uz podršku dva pomoćnika u nastavi po razrednom odjelu, dok u produženom stručnom postupku sudjeluju stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila, poput edukacijskih rehabilitatora, socijalnih pedagoga i logopeda.

Grad je opremio učionice, a Ministarstvo je do jučer izdalo suglasnosti za sve nove zaposlene.

- U četvrtak smo dobili rješenje za još jedan razredni odjel, sad ih ukupno imamo pet, koje pohađa 25 učenika. Dva razreda su za učenike s poteškoćama u ponašanju od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda, jedan je za učenike s djelomičnom integracijom, te dvije odgojno-obrazovne skupine za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke - kaže nam Luka Gracin, ravnatelj OŠ Alojzija Stepinca.

Dodatno se radi s djecom na ponašanju

Njihova iskustva u ovih 8 godina, koliko imaju posebne razrede, izuzetno su dobra, ističe.

- Uvijek postoji određena zabrinutost kada se uvodi nešto novo, no nema razloga za strah od rada s djecom s teškoćama u razvoju. Posebni razredni odjeli namijenjeni su učenicima koji zbog izazovnih i neprimjerenih oblika ponašanja trebaju dodatnu stručnu podršku. Cilj je kroz rad sa stručnjacima osnažiti učenike, pomoći im u razvijanju primjerenih obrazaca ponašanja te ih, kada je to moguće, ponovno uključiti u redovne razredne odjele. Imamo više pozitivnih iskustava učenika koji su nakon značajnog napretka i promjene neprimjerenih ponašanja vraćeni u redovne razrede, gdje su se uspješno uključili u rad i dobro uklopili među svoje vršnjake - govori Gracin.

U njihovoj školi jako su posvećeni djeci s poteškoćama, što se automatski odražava i na kvalitetnije funkcioniranje sve nastave. Djecu u redovnoj nastavi osvještava se o djeci s poteškoćama kroz projekt "U gostima kod...".

- Djeca s poteškoćama dolaze u redovne razrede, senzibiliziramo učenike na njihove poteškoće i potrebe, a ti učenici se osjećaju prihvaćeno i sigurno. Program se pokazao uspješnim, zato i otvaramo još jedan razred - ističe ravnatelj.

Naravno, dodaje, treba uzeti u obzir da ova djeca imaju svoje dobre i loše dane, ima dana kad je i njima i učiteljima izuzetno izazovno raditi, no srednja ocjena je jako dobra. Najbolje je to što su pomaci i rezultati kod ove djece stvarno vidljivi.

Roditeljima to može biti teško, ali...

- Jednako tako, kod svih učenika koje smo vraćali u redovne razrede nije bilo nikakvih negativnih reakcija. Roditeljima je ponekad izuzetno teško čuti ono što je drugačije od njihovih očekivanja. Mi nemamo namjeru nekoga povrijediti, već gledamo što je najbolje za djetetov razvoj. Nekim roditeljima se teško pomiriti s prijedlogom škole i stručnog tima, no sva naša iskustva pokazala su da je to najbolje rješenje. Treba naglasiti, škola i roditelji moraju imati dobru suradnju i zajedno raditi za dobrobit djeteta - kaže.

Nedostatak prostora i stručnih suradnika

Posebno im se korisnim pokazao produženi stručni postupak, gdje stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped) radi s djecom na promjeni ponašanja.

Procedura za upis u posebni razred uključuje postupak promjene oblika školovanja koji odobrava Gradski ured za obrazovanje. Ono što je ključno za ovakav rad na razini škole su stručni suradnici. Gracin ističe kako ni oni ne bi mogli puno napraviti da nemaju kompletan stručni tim s edukacijskim rehabilitatorom, koji pomaže učiteljima u radu s djecom s teškoćama. To, kao i nedostatak prostora, vjerojatno je razlog zašto neke škole ne otvaraju ove razrede.

- Čak i kod djece s poteškoćama koja pohađaju redovnu nastavu, škola se može osjetiti da je prepuštena sama sebi, ako nema kompletni stručni tim - zaključuje Gracin.

I ovaj primjer pokazuje koliko je važno da se i Ministarstvo aktivno uključi u rješavanje pitanja pomoćnika u nastavi, kao i da se odobrava više zapošljavanja stručnih suradnika. Suvremene škole bez njih više ne mogu kvalitetno funkcionirati.