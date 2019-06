'Otvorit ćemo prijelaze za kamione Hrvata i Slovenaca'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u ponedjeljak je rekao da je radi rješavanja problema slovenskog ograničenja prometa hrvatskih teretnih vozila na 17 manjih graničnih prijelaza, predloženo otvaranje tih prijelaza samo za hrvatske i slovenske prijevoznike.

Takav prijedlog je po njegovim riječima iznesen na prošlotjednom sastanku sa slovenskom ministricom prometa Alenkom Bratušek.

"Hrvatska nije protiv te odluke, jer je dobra zbog sigurnosti na državnim cestama obiju zemalja", rekao je Butković koji je sudjelovao na potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za modernizaciju tramvajske infrastrukture u Zagrebu.

Najavio je sastanak predstavnika slovenskog i hrvatskog ministarstva za četvrtak.

"Zaključili smo da će naše službe, to jest uprave jednog i drugog ministarstva, sjesti u četvrtak i pokušati sve skupa formalizirati. Vjerujem da će slovenska strana to prihvatiti, jer mislim da je to dobro i za njih i za nas. Nadam se da ćemo ići prema jednom pozitivnom rješenju”, dodao je Butković.

Izvijestio je da je na sastanku s ministricom Bratušek razgovarao i o obnovi mostova na graničnim prijelazima između Slovenije i Hrvatske.

Slovensko Ministarstvo infrastrukture je od 1. lipnja na 17 graničnih prijelaza s Hrvatskom uvelo režim ograničenje za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.

Slovenska strana tumači da tim ograničenjem želi poboljšati sigurnost i kvalitetu života lokalnog stanovništva na pravcima opterećenim teretnim prometom te da stoga taj promet s državnih magistralnih cesta prebacuje na autoceste.

Hrvatski prijevoznici, pak, smatraju da je to slovenska reakcija na hrvatsko zatvaranje graničnog prijelaza Mursko Središće za tranzitni promet kamiona iznad 7,5 tona.

Predsjednik Udruge Hrvatskih cestovnih prijevoznika Dragutin Kranjčec rekao je u sredinom prošloga tjedna da će ta udruga pričekati dogovor o rješenju problema izazvanih ograničenjem prometa na pojedinim slovensko-hrvatskim graničnim prijelazima, a ne bude li ga ovoga tjedna poduzet će druge mjere, bude li to potrebno.

Tema: Hrvatska