Ova banka započinje zamjenu više od 500.000 platnih kartica

OTP banka će klijentima do kraja godine zamijeniti postojeće platne kartice novim Visa karticama, u okviru prelaska na sustav koji uvodi u suradnji sa strateškim partnerom, pri čemu nema novih zahtjeva za korisnike, koji će kartice dobiti na kućnu adresu ili će im biti dostupne u poslovnici. "Riječ je o procesu koji se unutar banke odvija bez dodatnih zahtjeva za korisnike bezgotovinskog plaćanja, uz zadržavanje postojećih uvjeta i proširenje funkcionalnosti nove platne kartice", priopćili su iz OTP-a u utorak.

Zamjena platnih kartica provodi se kroz nekoliko faza i obuhvatit će ukupno više od 500.000 kartica, odnosno klijenata. Proces je započeo ranije tijekom godine kroz planiranje i tehničku pripremu, a distribucija novih kartica se odvija u "valovima" do kolovoza 2026. kako bi se osigurala stabilnost sustava.

Svim klijentima OTP banke prvo će biti zamijenjene debitne i kartice žiro računa, a potom kreditne, dok postojeće Mastercard prepaid kartice ostaju nepromijenjene. Klijenti za novu karticu ne trebaju podnositi zahtjev. Nova kartica bit će im dostavljena na adresu ili dostupna u poslovnici, uz prethodnu obavijest, istaknuto je.

Nova platna kartica će se trebati aktivirati za vrijeme prve transakcije uz PIN ili na bilo kojem bankomatu OTP banke odabirom "Upita stanja računa" ili isplatom gotovine, bez potrebe za promjenom postojećeg PIN-a koji ostaje vrijediti i na novoj kartici. Svi postojeći uvjeti, uključujući broj računa i limite, prenose se na novu karticu, napominju iz OTP-a.

Dodaju da će dio korisnika usluga digitalnog plaćanja jedino trebati ažurirati podatke u digitalnim novčanicima poput Apple Paya i Google Paya te na online servisima gdje je kartica registrirana.

Jedna od novosti koja korisnicima dolazi uz novu karticu odnosi se na rok valjanosti koji se produljuje s tri na sedam godina. Time se smanjuje potreba za čestom zamjenom i količina korištenih materijala, kažu iz banke.

Napominju i da zamjena kartica neće utjecati na program "OTP Zaokruži" koji ostaje dostupan i korisnicima novih Visa kartica. Riječ je o opciji kojom se iznos plaćanja nekog računa može zaokružiti, a razlika donirati za omogućavanje kvalitetnije zdravstvene skrbi djece u Hrvatskoj. U programu je do sada sudjelovalo više od 22.000 građana, prikupljeno je više od 1,2 milijuna eura, a tim sredstvima obnovljeno je jedanaest pedijatrijskih odjela u hrvatskim bolnicama, priopćili su iz OTP-a.