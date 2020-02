Ova je slika upravo prodana za vrtoglavih 202 milijuna kuna

Britanski slikar David Hockney u svojoj 82-godini uživa popularnost veću no ikad. Na dražbi koja je održana u galeriji Sotheby's, njegovo djelo 'The Splash' je prodano za 23,1 milijun funti - nešto više od 202 milijuna kuna. I da stvar bude interesantnija, to je tek treće najskuplje Hockneyjevo djelo prodano u toj londonskoj galeriji.

Inače, 'The Splash' ili - 'Prskanje' jedan je dio trodjelne serije koje prikazuje kalifornijsku kuću s bazenom u koji je upravo netko uskočio. Sva tri dijela serije nastala su 1966. i 1967. godine, piše CNN. Stručnjaci sliku smatraju jednim od najprepoznatljivijih djela pop arta te ga nazivaju modernim remek djelom.

Foto: Jack Hill/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Inače, Sotheby's je već jednom prodao 'The Splash'. Bilo je to 2006. godine. Slika je tada prodana za 2,9 milijuna funti, značajno manje nego jučer. No, Hockneyjev pravi uspjeh započeo je nakon 2006. godine, a kulminirao 2019. godine kada je slika 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' prodana za čak 90,3 milijuna funti.

- Svidjela mi se ideja da naslikam događaj koji traje dvije sekunde, objasnio je Hockney 1976. godine.

- Trebaju mi dva tjedna da bih naslikao događaj koji traje dvije sekunde. Znamo da se prskanje ne može zalediti u vremenu, pa kad ga vitite ovako naslikano, to je dojmljivije nego kad ga imate na fotografiji, rekao je tada.