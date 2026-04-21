Ova petorica vladaju Iranom dok ajatolah leži u komi. Svi su veterani istog rata i ne vole se

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Reuters/Profimedia/Wikkimedia Commons

Ghalibaf se bavi strateškim pitanjima. Vahidi lansira rakete i dronove. Pezeškian upravlja svakodnevnim funkcioniranjem države

28. veljače, u zajedničkom američko-izraelskom napadu na Teheran ubijen je vrh iranskog vojnog i sigurnosnog establišmenta. Među poginulima su bili vrhovni vođa Ali Hamenei, zapovjednik Revolucionarne garde (IRGC) Mohammad Pakpour, načelnik Glavnog stožera Abdolrahim Mousavi i ministar obrane Aziz Nasirzadeh. Prema izjavi Donalda Trumpa, ubijeno je i dodatnih 48 visokih dužnosnika, što prenose mediji poput NPR-a, CNN-a, NBC-a i Al Jazeere.

Nakon toga, 9. ožujka, Mojtaba Hamenei imenovan je trećim vrhovnim vođom Irana. Međutim, prema iranskim medijima, nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici Sveučilišta Sina, što dodatno komplicira lanac zapovijedanja.

Iranom trenutačno upravlja uski krug ljudi, mahom veterani Iransko-iračkog rata iz 1980-ih, bivšim zapovjednicima Revolucionarne garde iz iste generacije, čiji međusobni odnosi uključuju dugogodišnja rivalstva i sukobe. Za razliku od Hrvatske, koja je nakon 1995. mnoge ratne veterane umirovila, Iran je svoje ratne kadrove integrirao u državne i sigurnosne strukture.

U napadu je poginuo i Ali Larijani, čelnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC). Prema navodima NBC-a, predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf preuzeo je ključnu ulogu u strateškom odlučivanju. Već 1. ožujka Ahmad Vahidi imenovan je novim zapovjednikom IRGC-a.

Ova skupina ima duboke korijene u ratnom razdoblju:

Ahmad Vahidi vodio je snage Quds od 1988. do 1997.
Mohammad Bagher Ghalibaf zapovijedao je operativnim stožerom Khatam al-Anbiya te zrakoplovnim snagama IRGC-a.
Mohammad Bagher Zolghadr bio je zamjenik zapovjednika IRGC-a od 1997. do 2005., a danas je tajnik SNSC-a.
Mohsen Rezaei bio je glavni zapovjednik IRGC-a od 1981. do 1997., a danas je vojni savjetnik vrhovnog vođe.

Njihovi odnosi obilježeni su dugotrajnim rivalstvima. Primjerice, tijekom ofenzive 1988. u Kermanšahu, Vahidi je bio uhićen zbog neuspjeha, a optužbe koje je podnio Rezaei kasnije su povučene pod političkim pritiskom. Ghalibaf je tada bio jedan od zapovjednika u istom korpusu. Svi su se desetljećima natjecali za utjecaj i promaknuća.

Foto: Profimedia

Prema analizi NBC-a, današnja podjela moći izgleda ovako:

Ghalibaf upravlja strateškim pitanjima,
Vahidi vodi vojne operacije,
Pezeškian upravlja svakodnevnim funkcioniranjem države.

Formalno, Ghalibaf djeluje uz odobrenje vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija. No, zbog njegova zdravstvenog stanja, ta je ovlast u praksi nejasna i vjerojatno fiktivna.

Svađanja

Dodatne napetosti unutar sustava potvrđuju i noviji događaji. Prema izvješćima ISW-a i Iran Internationala od 20. travnja, Ghalibaf je privatno kritizirao Saeeda Jalilija i zastupnika Amirhosseina Sabetija nazivajući ih ekstremistima. Istodobno, Vahidi je kontrirao službenim diplomatskim porukama – poništio je izjavu ministra vanjskih poslova o otvorenosti Hormuškog tjesnaca te naredio napade na tankere. Državna televizija javno je vrijeđala ministra vanjskih poslova. Također je pokušao uključiti Zolghadra u diplomatsko izaslanstvo za Islamabad, koje je 11. travnja napustilo Pakistan.

Pet ključnih ljudi koji trenutačno upravljaju Iranom:

Mojtaba Hamenei – vrhovni vođa Irana (formalni autoritet, ali je u komi i ne odlučuje ni o čemu)
Masoud Pezeškian – predsjednik Irana (upravljanje državnom administracijom)
Mohammad Bagher Ghalibaf – predsjednik parlamenta (strateško odlučivanje)
Ahmad Vahidi – zapovjednik IRGC-a (vojne operacije)
Mohammad Bagher Zolghadr – tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (sigurnosna koordinacija)
Mohsen Rezaei – vojni savjetnik vrhovnog vođe (strateško-vojni utjecaj i dugogodišnje iskustvo iz IRGC-a)

