'Ova presuda je presuda svima vama u HDZ-u, ne Sanaderu'

U Saboru se tražila stanka nakon neslužbenih informacija da je Ivo Sanader pravomoćno osuđen na šest godina i da mora u zatvor. Ivan Pernar (Živi zid) podsjetio je kako su iz HDZ-a često govorili da nisu krivi i da nisu zločinačka organizacija pozivajući se da nema pravomoćne presude.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Pitam se sada imaju li prisutni HDZ-ovci imalo obzira za svog dojučerašnjeg šefa? Hoće li biti hladni i ravnodušni ili će barem malo pokazati da im je stalo do njega, ako ništa barem zbog straha za svoju vlastiti sudbinu - kazao je.

Nikola Grmoja (Most) naveo je kako HDZ-ovci nastoje pobjeći od loših poteza njihovih Vlada i kriminala kojeg su, kaže, podržavali i sudjelovali u Vladi Ive Sanadera.

- Ova presuda je presuda svima vama, ne Ivi Sanaderu. Nećete od ovog moći pobjeći. Vi ste bili dio vlade čiji je premier osuđen na šest godina zatvora. Jeste li svjesni težine te presude i vaše odgovornosti od koje ne možete pobjeći - ustvrdio je Grmoja.

Naveo je da nije Sanader jedini krao.

- Mnogi su mu držali vreću, mnogi su ga podržavali. Želim da svi odgovaraju ili kazneno ako ima elemenata ili naravno, politički, što bi svi trebali odgovarati - rekao je Mostovac.

Gordan Maras (SDP) kazao je da se HDZ-ovci ponašaju kao da se ništa nije desilo što najbolje govori o njihovom licemjerstvu.

- HDZ se sada ponaša kao da to nema veze s njima, kao da je to neki novi HDZ, kao da je Plenković stvorio stranku prekjučer i sa Sanaderom nema nikakve veze - kazao je Maras.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Maras je kazao kako je presuda Sanaderu poruka za građane da je HDZ napravio toliko zla i još uvijek ga radi.

- U Saboru su najbliži suradnici premijera Sanadera na najodgovornijim dužnostima koji su s njime, kako naš narod kaže, tikve sadili i koji su napravili nemjerljivu štetu RH - rekao je SDP-ovac.

- S obzirom na količinu afera, premijer Plenković je na najboljem putu da krene putem Ive Sanadera sa svime što to nosi - poručio je Davor Bernardić (SDP).

On je branio SDP-ovu interpelaciju o radu Vlade zbog neuspjeha u provođenju strukturnih reformi, koja je podnesena prije godinu dana. Bernardić je kazao kako nedolazak premijera na raspravu pokazuje da mu nije stalo ni do Sabora ni do reformi, a ni do građana.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Plenkovićeva Vlada se pokazala potpuno neuspješna u provođenju neophodnih strukturnih reformi, da nije provela što je sama najavila. Reforme odgađa ili od njih odustaje i nema naznaka da bi se išta moglo dogoditi do kraja mandata jer smo ušli u izborne cikluse - kazao je

Pobrojao je sve dosadašnje grijehe Vlade Andreja Plenkovića, ali i sve afere ministara. U posljednje dvije godine rada Vlade je, kaže, Hrvatsku napustilo 130.000 ljudi.

- To je HDZ-ova slika Hrvatske. Egzodus. A premier se jedino trudi da se afere ne spominju - kazao je Bernardić .

Branko Bačić (HDZ) osvrnuo se na izlaganje šefa SDP-a navodeći da je u istupu iznio brojne klevete, laži i uvrede i optužbe.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Bio sam uvjeren da će vam presuda Općinskog suda u Zagrebu, po kojoj zbog kleveta morate platiti 75.000 kuna, biti putokaz kako ćete nastupati danas. No vi nastavljate na isti način. Toplo vam preporučujem da u buduće prije nego ulazite u ovakve rasprave i klevetate i optužujete da malo bolje promislite, kako zbog kazni zbog koje ćete platiti za klevetu ne bi optužili vašu djecu - rekao je Bačić.

- Vi meni prijetite! Hvala vam na tome, ali neću odustati od toga da razotkrijem kriminal u ovoj zemlji. Prijetite mi kaznama koji ste za Sanadera nosili crne torbe, pogotovo ne vi - uzvratio mu je Bernardić.

Ni Bačić mu nije ostao dužan, ali je zaradio opomenu.

- Branko Bačić za nikoga nije nosio torbe niti je novce skupljao ni dijelio. Kad se želite vratiti u prošlost recite javnosti gdje je 700.000 eura koje je SDP-u za vilu na Bohinju platio vaš ravnatelj televizije Goran Radman. Kad izađete s tim podacima i kažete gdje su novci onda možete drugima prebacivati. Da se poslužim vašom sintagmom: Gdje su pare gospodine Bernardiću - upitao je Bačić.