Ova promjena učinila ju je potpuno novom osobom

Želju joj je ispunio Štimac centar dentalne medicine u Zagrebu - putem svog makeover natječaja iz veljače 2019.godine. Ovaj humanitarni projekt osobama slabijeg imovinskog stanja i loše dentalne situacije omogućuje nove osmijehe i vraća izgubljeno samopouzdanje. Projekt živi već šestu godinu zaredom i hvaljen je, između ostalog, po tome što su neke od rekonstrukcija napravljene u vrlo kratkom roku, a tijekom cijele transformacije osobe nisu niti jedan dan bile bez zubi.

Misija Štimac centra je i otkloniti ustaljene predrasude o stomatološkoj ordinaciji kao mjestu kojeg se treba bojati i kako su zahvati dugotrajni i bolni.

Možete li vjerovati da osmijeh može napraviti ovakvu promjenu na jednoj osobi?

Ne družim se s ljudima koliko bih htjela

Doktorica Elena Štimac, specijalizantica stomatološke protetike, mnogo se puta susrela sa situacijom poput Ivanine, i razumije koliko loša dentalna situacija može naštetiti kvaliteti života.

“Ivana je mlada djevojka koja je dugo skrivala svoj osmijeh. Zubi su joj bili iskrivljeni, oštećeni karijesom i upalnim procesima, pa ih nije rado pokazivala. Boljeli su je pri jelu pa je određene namirnice počela izbjegavati. Kao posljedica skrivanja osmijeha, nastradalo je i samopouzdanje. Teško je komunicirala s drugima, jer je stalno skrivala zube.”

Frustrirajućoj životnoj situaciji Ivana je odlučila stati na kraj prijavom na natječaj Štimac centra, a sve kako bi svom osmijehu vratila staru vedrinu.

“Kad sam među ljudima, pokrijem rukom usta da ljudi ne bi vidjeli moje deformirane zube. Ne družim se s drugim ljudima koliko bih htjela jer me sram moje dentalne situacije. Cijeli život sanjam o tome da više ne budem suzdržana. Mislim da se neću prepoznati nakon makeovera.”

Foto: Štimac centar dentalne medicine

Doktorica Elena Štimac u Štimac centru radi na estetici lica i osmijeha. Zaslužna je za konačnu viziju Ivaninog predivnog osmijeha.

“Stručni tim Štimac centra na Ivani je primijenio sam vrhunac dizajna estetske stomatologije, koji je postignut cirkonskim krunicama. Nakon dijagnostike, zube koji se nisu mogli spasiti morali smo izvaditi, a ostale smo spasili liječenjem i nadograđivanjem. Cirkonska protetika danas se smatra vrhuncem kojeg estetska stomatologija može ponuditi. Svi nadomjesci s cirkonom djeluju potpuno prirodno, jer cirkon oponaša svojstva prirodnog zuba.

Podizanjem zubnog mesa kod Ivane smo dobili veću površinu zubi kako bi osmijeh bio širi i ljepši. U laboratoriju Štimac centra napravili smo takozvani digitalni smile design.”

Novi zubi u rekordnom roku

Doktorica Elena Štimac objašnjava kako se danas sve više cijeni brzina jer svi odmah žele zube, a primjena najmodernije tehnologije (tzv. CAD CAM) im upravo to i omogućuje - savršenu estetiku i preciznost u rekordnom roku.

“Pomoću specijaliziranih programa za dizajn zubi, u našem laboratoriju dizajniramo nove zube kako bi u potpunosti izgledom i funkcijom odgovarali licu pacijenta. Dizajn se zatim šalje u takozvanu glodalicu, koja u samo nekoliko sati izrađuje zube po zadanim parametrima i kao rezultat dobivamo prekrasnu liniju osmijeha. Upravo ovakvu kakvu je dobila i Ivana.”

Foto: Štimac centar dentalne medicine

Završni zahvat - ugradnja cirkonskih krunica - za Ivanu je bilo brzo i potpuno bezbolno iskustvo. To joj je također bio vrlo bitan faktor jer se zubara boji od djetinjstva. Brušenje za krunice trajalo vrlo kratko, a nakon uzimanja otiska za laboratorij, krunice su bile gotove u samo 3 dana. Ivana se odmah saživila s novim zubima. Promjena u ponašanju, stavu te neprestano smijanje također su rezultati ove transformacije koja je iz Ivane nakon dugo vremena izvukla njeno pravo “ja”.

“U početku sam imala strah od cijelog postupka, no uz podršku divnih ljudi u Štimac centru sve je prošlo odlično. Iznenadila me obiteljska atmosfera i opuštenost svih tamo. Od recepcije koja mi izmami osmijeh svaki put kad dođem u centar, do doktorice Elene i njene asistentice koje su samnom prolazile svaki zahvat od početka do kraja i tu su bile za sva pitanja. O rezultatima ove transformacije da ne govorim. Moj osmijeh mi još uvijek djeluje nadrealno, ne mogu se prepoznati, a isto kažu i moja obitelj i prijatelji.”



