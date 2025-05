Ova žena bi mogla srušiti SDP u Rijeci nakon 32 godine. Rinčić: Dosta je podjela, želim razvoj!

Veliko političko iznenađenje bi se moglo dogoditi u "crvenoj" Rijeci. Prema posljednjoj anketi koju je sinoć objavila Nova TV, a proveo Ipsos, SDP mogao izgubiti taj grad koji im je godinama bio utvrda. U prve dvije ankete koje su ranijih tjedana objavili HRT i RTL, poredak je bio zacementiran. Prva je bila SDP-ova Sandra Krpan, drugi aktualni gradonačelnik koji se razišao sa SDP-om, Marko Filipović, a treća je bila Iva Rinčić, nezavisna zastupnica koju podupire Akcija mladih, ali i još niz manjih stranka.

Rijeka: Predstavljeni kandidati za zamjenike nezavisne kandidatkinje za gradonačelnicu Rijeke Ive Rinčić | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prema posljednjoj anketi, dogodio se preokret. Iva Rinčić prema Ipsosu ima oko 25,5 posto podrške u prvom krugu, druga je Krpan s 20 posto, Filipović je treći s oko 18 posto. Svi drugi znatno više zaostaju, ali posebnost je da bi Rinčić glatko pobijedila i Krpan u drugom krugu jer bi joj većinski dali glasove svih ostalih kandidata, pa i Filipovića.

Ankete bilježe trendove, a u Rijeci čini se on ide na ruku Rinčić. Ako bi ona pobijedila, SDP bi prvi puta u 32 godine izgubio Rijeku. Razlog treba tražiti i u njihovu raskolu jer su lokalni SDP-ovci krajem prošle godine odlučili nepodržati Filipovića kao aktualnog gradonačelnika, nego su se odlučili za njegovu zamjenicu Krpan. Filipović se u zadnji tren ipak kandidirao iako su iz SDP-a ranije bili uvjereni da to neće učiniti. Glasovi su se tako rascjepkali, a čini se da su sukobi itekako ostavili utjecaj na birače. Riječki Novi list je na svojim internetskim stranicama objavio anketu u kojoj je Riječane pitao za koga će glasati. Iako internetske ankete nisu reprezentativne, od oko 1800 glasova u trenutku pisanja ovog teksta, oko 43 posto je bilo za Rinčić, čime je uvjerljivo na prvom mjestu, drugi je Filipović, treći HDZ-ov Denis Vukorepa, a tek četvrta SDP-ova Krpan.

Rijeka: Tribina "Ljudi", na kojoj je kandidatkinja Iva Rinčić predstavila svoj tim i službeno započela kampanju | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

A tko je Iva Rinčić? Na svojoj stranici sebe ukratko opisuje: građanka, majka, profesorica, vijećnica... Ova rođena Riječanka ima 50 godina, a u lokalnu politiku se uključila prije četiri godine, te je postala vijećnica i u Rijeci, ali i Primorsko-goranskoj županiji. Diplomirala je sociologiju, magistrirala na Fakultetu političkih znanosti, a doktorirala na temu bioetike. Navodi i da od 2001. radi na Sveučilištu u Rijeci, prvo na Medicinskom fakultetu, a zatim na Fakultetu zdravstvenih studija gdje je redovno profesorica zadnje dvije godine. Vodila je zakladu Sveučilišta u Rijeci u dva mandata u kojem su osvojili nagrade. U biografiji navodi i da je lani izabrana za predsjednicu Hrvatskog bioetičkog društva, kao prva žena u 25 godina postojanja društva. O sebi je napisala da joj je najveća vrlina autentičnost, a mana nesigurnost. Predstavlja se kao uključiva i otvorena osoba.

Političku karijeru je gradila zadnje četiri godine i građani su očito prepoznali njen trud i viziju Rijeke. Glavni slogan joj je "Rijeka ima alternatIVU". U javnim nastupima upozorava da je Rijeka upala u apatiju, sa tromom gradskom upravom i da grad treba prestati biti SDP-ov talac. Želi povratak mladih i programa za njih, zelenu tranziciju, bolju gospodarsku konkurentnost, znanstvenu izvrsnost, a ističe da je grad izgubio 40.000 stanovnika zbog lošeg upravljanja. Rinčić obećava priuštive stanove, vrtiće i besplatni javni prijevoz za učenike, studente i umirovljenike.

Rijeka: Konferencija Ive Rin?i?, kandidatkinje za gradona?elnicu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Za izbornu kampanju je dobila i oko 21.000 eura donacija, tri puta više od SDP-ove Krpan, dok je prema izvješću do prošlog vikenda potrošila oko 23.000 eura u promociju.

Kada smo je jutros dobili na mobitel, nije imala previše vremena i pobrojala je obveze koje ima, te nam je obećala brzo pisane odgovore na četiri pitanja. I obećanje je održala.

Kako komentirate da ste nakon prve dvije ankete sada u finišu izbora vi postali favorit?

Rekla bih da sam već neko vrijeme favorit i da potpora mom timu i meni nezaustavljivo raste. Građani su shvatili da na ovim izborima Rijeka ima alternativu i da je došlo vrijeme da SDP-ovu osovinu Filipović i Krpan pošalju u oporbu. Građani poručuju - vrijeme je za promjenu!

Zašto mislite da možete pobijediti u drugom krugu?

Zato što je građanima Rijeke dosta 35 godina SDP-ovskog načina upravljanja koji prodaju najvrjednijih gradskih prostora zove razvojem, kao svoje projekte prikazuje one s kojima nikakve veze nije imao, a što o tome misle građani, odavno ih nije briga. Filipović i Krpan dva su lica iste te promašene politike i zato su građani odlučili da je vrijeme za alternativu. Ljudima je dosta podjela, dosta im je lijevih i desnih, dosta im je prošlosti, žele razvoj, ideje, projekte i promjene! I zato u nedjelju svi na glasanje i zaokružite mene i našu listu.

Bojite li se da bi Filipović eventualno mogao pozvati birače da podrže Krpan?

Baš obratno, voljela bih da Filipović pozove građane da glasaju za Krpan jer bi to bio pravi dokaz da je on velika izborna prijevara! Ali ankete pokazuju tko je jedina prava alternativa tom čudnovatom dvojcu i zato mi je nevažno hoće li on s trećeg mjesta pozivati svoje birače da daju glas SDP-u.

Imate li ljude za preuzeti gradsku upravu u slučaju pobjede?

Naravno da imam. Okupila sam sjajan tim i imamo podršku šest stranaka, Akcije mladih, Fokusa, Centra, Alternative 101, HSU-a i Unije Kvarnera. Moji zamjenici Vedran Vivoda i Aleksandar-Saša Milaković i ja imamo veliko iskustvo u gradskom vijeću, poznajemo sustav, stručni smo i - ono najvažnije, odlučni i hrabri donijeti našem gradu promjene. A građani su to prepoznali i sigurna sam da će zbog toga i uzlatnostna izbire biti rekordna. Neka vide da nas ima!