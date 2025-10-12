Obavijesti

NEMA VIŠE ŽIGOVA

Ovako funkcionira novi sustav pri ulasku u Hrvatsku: 'Traje par minuta i hvala, doviđenja!'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Prvi dojmovi su dobri, a putnici su sretni jer traje kratko i nije komplicirano

Novi sustav, koji će u putovnicama zamijeniti žigove pomoću otisaka prstiju ili biometrije lica, uveden je diljem Europe. Uređaji za takve provjere nalaze se u zračnim i morskim lukama te željezničkim postajama, piše Dnevnik.hr.

- Morat će doći pred uređaj, prvo dati putovnicu iz koje će se uzeti osobni podaci, onda će se snimiti prikaz lica uživo na uređaju, sustav će automatski prepoznati o kojem se državljaninu radi - objasnio je Denis Kukec iz MUP-ove Uprave za granice.

Prvi dojmovi su dobri, a putnici su sretni jer traje kratko i nije komplicirano.

- Otvorili su više izlaza i vrlo brzo to ide. Izađe se iz auta, dvije minute traje, prst palac, slikanje, kamera, hvala, doviđenja! Nije strašno! - kazao je Marko iz Beograda.

