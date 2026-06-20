Ovako izgleda plaža u Rogoznici: Mi smo se kupali i odjednom su došli vojni brodovi

Vidjeli smo te vojne brodove, približili su se skroz obali, ispričala nam je čitateljica iz Rogoznice. Naime, kako je najavio MORH na svojim stranicama Oružane snage provest će međunarodnu združenu vojnu vježbu “BORBENA MOĆ 26” i to od 22. lipnja do 3. srpnja.

- Vježba se provodi u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja te sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske - rekli su iz MORH-a.

Dodali su da će se aktivnosti provoditi na sljedećim lokacijama: vojni poligon “33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske” u Cerovcu, vojarna “110. brigade Hrvatske vojske” u Karlovcu, vojni poligon “Eugen Kvaternik” u Slunju, vojarna “Josip Jović” u Udbini, vojni poligon “Josip Markić” u Kninu, vojno vježbalište “Gakovo”, vojarna “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku, vojna lokacija “Zečevo” i pomorski vojni poligon “Žirje”.

Foto: Čitateljica

- Tijekom pripreme i provedbe vježbe na širem području navedenih lokacija može se očekivati pojačana buka i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila - rekao je MORH. Čitateljica nam je opisala kako je vidjela više brodova.

- Nisam to nikada vidjela. Neobično je jako, izgubili volju za kupanje kad smo tako vidjeli ratne brodove - rekla je čitateljica.