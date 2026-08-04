Ovako izgleda život u Kninu: Mladi odlaze, neki se vraćaju, a voda stiže cisternama...

Dok se Knin priprema za središnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, svakodnevni život njegovih stanovnika obilježavaju sasvim drugačije brige. Dok jedni u gradu vide priliku za novi početak i pokreću vlastite poslove, drugi razmišljaju o odlasku, a pojedina naselja i dalje nemaju priključak na vodovodnu mrežu, priču donosi Katarina Plantak, novinarka N1 televizije.



Mlada Franka Kopilaš svoju budućnost ne vidi u rodnom gradu.

- Zasad planiram ostati u Zagrebu, mislim da se neću vraćati u Knin - kaže Franka. Ipak, smatra da prilika u gradu ima.

- Moja sestra je ovdje ostala, radi, super joj je. Dosta mojih prijatelja planira se vratiti, ima dosta prilika, samo ih treba iskoristiti - dodaje.

Za razliku od nje, Kristijan se nakon nekoliko godina provedenih u Irskoj odlučio vratiti u Knin i otvoriti ugostiteljski objekt.

- Nije bilo toliko teško koliko je bilo riskantno. Kad sam započinjao posao, nisam imao podršku, sustav je bio čudan, ali mlad si. Moja odluka da se vratim nije bila teška, jer kad nešto voliš kao što ja volim ugostiteljstvo i svoj grad, ništa nije teško. Ljudi to prepoznaju. Družimo se, ženimo međusobno i živimo jedan miran i lijep život - rekao je Kristijan.

Sličnu odluku donijela je i Gracija Požar, koja se nakon studija i rada u Zagrebu vratila u Knin kako bi razvijala obiteljski posao.

- Studirala sam u Zagrebu i radila kostimografiju na različitim lokacijama i filmovima, ali obiteljski život vas natjera da budete na jednom mjestu. Bavimo se uzgojem, pa su neki konji na prodaju, a nudimo i rekreativno te terapijsko jahanje - pojasnila je.

No, svakodnevica nije jednaka za sve stanovnike. U nekoliko prigradskih naselja ljudi još uvijek nemaju pristup vodovodnoj mreži pa su, osobito tijekom ljeta, prisiljeni oslanjati se na cisterne s vodom.

- Nama vodu donose vatrogasci iz DVD-a. Naručimo preko komunalnog poduzeća i za dva-tri dana je donesu. Ljeti, kad su požari i velika potražnja, zna se čekati i dosta dugo. U kući nas je četvero, imam tinejdžere, oni su kao patke, ne mogu u grad prljavi. A za stoku idem kombijem, uzmem bačvu i napunim je na rijeci - ispričao je Marijan Zelenika.

' Već desetu godinu osiguravamo prijevoz pitke vode za domaćinstva'

Da je riječ o dugogodišnjem problemu potvrđuje i Miran Mrduljaš iz lokalnog DVD-a.

- Već desetu godinu osiguravamo prijevoz pitke vode za domaćinstva koja nisu spojena na vodovod. Ta aktivnost obično ostaje nezapažena, a prilično je zahtjevna, posebno u ljetnoj sezoni kada istodobno imamo velik broj požara - rekao je.

Gradonačelnik Knina Marijo Čačić ističe kako su najveća prepreka visoki troškovi izgradnje vodovodne mreže za rijetko naseljena područja.

- Imamo tri veća prigradska naselja koja nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu. Riječ je o rijetko naseljenim naseljima koja su udaljena od gradske vodovodne mreže i za izgradnju takvog vodovoda potrebna su velika sredstva - dodaje.

Dodao je kako se trenutačno priprema projektna dokumentacija za faznu izgradnju.

- S druge strane, ne možete dokazati održivost projekta jer je ondje malo stanovnika. U pitanju su veliki iznosi. Trenutno razrađujemo i prikupljamo projektnu dokumentaciju te planiramo faznu izgradnju - kazao je gradonačelnik.

Tako se u gradu koji ovih dana obilježava jednu od najvažnijih obljetnica moderne hrvatske povijesti isprepliću različite životne priče – od povratka i novih poslovnih početaka do borbe s infrastrukturnim problemima koji još uvijek nisu riješeni.