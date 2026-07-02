Ovako je izgledao današnji ruski napad na Ukrajinu: 10 mrtvih, više od 50 ozlijeđenih

Najmanje desetero ljudi je poginulo u četvrtak a ranjeno je više od 50 kada su ruski dronovi i rakete zasuli ukrajinsku prijestolnicu Kijev i pogodili stambene zgrade u napadu koji je Rusija nazvala odmazdom za nedavne napade na njezinu civilnu infrastrukturu, javlja Reuters.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da je 10 ljudi poginulo te da je uništeno šest katova stambene zgrade koja se djelomično urušila nakon izravnog udara ruskog projektila.

Reutersova video snimka prikazuje hitne službe kako pretražuju ruševine nekadašnje devetokatnice dok sunce izlazi nad Kijevom i dok se požari razbuktavaju po gradu.

Timur Tkačenko, šef vojne uprave glavnog grada, rekao je da je 56 ljudi, uključujući dvoje djece, ozlijeđeno te da je u napadima oštećeno 36 lokacija diljem grada.

"Neprijatelj je ponovno namjerno ciljao stambene četvrti i ubijao civile. Pretrpjeli smo veliku štetu i velik broj žrtava, uključujući djecu", napisao je na Telegramu.

Višestruke eksplozije čule su se u Kijevu, rekao je Reutersov očevidac, a vlasti u regiji oko glavnog grada odvojeno su na Telegramu izjavile da je i tamo bilo žrtava. Ljudi su masovno bježali na postaje podzemne željeznice noseći djecu, stvari, šatore i kućne ljubimce nakon što su tijekom noći izdana upozorenja na zračni napad za veći dio ukrajinskog teritorija u najgorem ruskom napadu na zemlju od sredine lipnja.

"Nemojte odgađati odluke o protuzračnoj obrani za Ukrajinu! Ovo je naš glavni zahtjev našim partnerima nakon što je Kijev pretrpio noć užasa", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sibiha na X-u tijekom posjeta Japanu, savezniku Ukrajine, u četvrtak.

Susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, nakratko je u četvrtak podigla borbene zrakoplove kao preventivnu mjeru prije nego što ih je opozvala i rekla da nije zabilježeno kršenje zračnog prostora. Finska je također nakratko izdala privremenu zonu ograničenja letenja u istočnom Finskom zaljevu prije nego što ju je kasnije ukinula, priopćile su njezine obrambene snage na X-u.

Razmjena napada

Rusko ministarstvo obrane objavilo je na Telegramu izjavilo da su u napadu pogođeni vojni i energetski objekti, kao i zračne luke u Kijevu i na drugim lokacijama.

Ministarstvo je priopćilo da je to odmazda za ukrajinske napade na rusku civilnu infrastrukturu, bez navođenja detalja. Rusija je tijekom noći oborila 327 dronova, priopćilo je ministarstvo. Ovaj broj uključuje dronove oborene iznad dijelova Ukrajine pod ruskom okupacijom.

Zelenskij je predložio razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi se okončao rat koji traje više od četiri godine, ali ječelnik Kremlja odbio. Ukrajina je nedavno pojačala napade dublje na ruski teritorij, izazivajući raširenu krizu goriva u trećem najvećem svjetskom proizvođaču nafte i prisiljavajući ga da uvozi benzin čak iz Indije.

Foto: Telegram

Guverner ruske regije Novosibirska, Andrej Travnikov, rekao je na Telegramu da se kriza goriva pogoršava za područje više od 3000 km istočno od Moskve te da će prioritet u opskrbi gorivom imati hitne službe. Drugdje u Rusiji, jedna je osoba poginula, četiri su ranjene, a industrijski objekt je oštećen u napadu dronom na regiju Nižnji Novgorod, rekao je u četvrtak guverner Gleb Nikitin. Regija je dom rafinerije nafte NORSI, jedne od najvećih u Rusiji.

U ruskoj Belgorodskoj oblasti koja graniči s Ukrajinom, muškarac je poginuo, a njegova supruga je ozlijeđena nakon što je dron pogodio njihovu kuću, priopćile su lokalne vlasti.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti detalje o žrtvama. Rusija i Ukrajina kažu da ne ciljaju namjerno civile.