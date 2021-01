Jučer je snježna oluja zahvatila Liku i Gorski kotar. Autocesta A6 Rijeka Zagreb od Karlovca je bila bijela. Iz Hrvatskih cesta rekli su kako nisu stigli čistiti jer je snijeg prebrzo padao pa su objavili fotografije ceste 10 minuta nakon prolaska ralice.

Na njoj je već bio snježni pokrivač. Pola sata nakon ralice kao da nije ni prošla.

U ponedjeljak je stanje na cestama bolje.

- Autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb otvorene su za sav promet.  Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice u Lici i Gorskom kotaru - objavio je HAK i upozorio:

- Zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obavezna zimska oprema na cestama u Gorskom kotaru i Lici.

Sljemenska cesta zatvorena

Problema je bilo i u Zagrebu. Na Sljemenskoj cesti vozač ralice izgubio je kontrolu i zapeo. Nastao je kaos.

HAK je objavio kako je danas Sljemenska cesta zbog snijega zatvorena za sav promet.

I danas snijeg

- Danas će u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te oborinom najprije na Jadranu i predjelima uz njega. Na moru će padati kiša, u gorju snijeg kojeg će biti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a prema večeri je moguć i uz obalu, uglavnom na sjevernom Jadranu. Lokalno će biti obilnije oborine. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj će susnježica i snijeg padati tek navečer i u noći. Krajni sjever uglavnom suh. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u noći u okretanju na sjeveroistočni, a na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 4 na kopnu te od 6 na sjevernom do 13 °C na južnom dijelu Jadrana - objavio je prognozu DHMZ.