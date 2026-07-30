Ovako je Kerum prije nekoliko godina pričao o sebi: Ja sam politički Robin Hood u Hrvatskoj

Najvažnija stvar koju sam napravio u svome mandatu su dva sina. Bog im dao zdravlje! Nijedan gradonačelnik to nije uspio učiniti, rekao je jednom prilikom Željko Kerum kad su ga pitali što je najznačajnije kao gradonačelnik Splita napravio u svome mandatu.

Ipak, kasnije je kao dva najvažnija projekta u svome mandatu izdvojio križ i Tuđmana. U razgovoru za 24sata prije tri godine progovorio je o svojim odricanjima u ime potrebitih i o svemu ostalom što je za Split učinio.

- Kerum je politički Robin Hood u Hrvatskoj i, ako se na lokalnim izborima ne pojavim, nema tko drugi. Imam obavezu prema biračima koji su mi vjerovali svih ovih 14 godina. Pustimo što sam napravio šetnice i tisuće kvadrata... Križ na Marjanu i spomenik Franji Tuđmanu, to su moja dva najveća djela. Da ja to nisam napravio, ne bi nitko. Ni HDZ nije imao snage to napraviti. Dapače, kad sam stavio Tuđmana i križ, gledali su to kritički i govorili da to radim zbog sebe, a ja sam to radio zbog naroda. Pa na Marjanu su nekad postojala tri križa, a da nisu izabrali Keruma, ne bi ga nikad više imali - odlučan je rekao tada nekadašnji gradonačelnik Splita.

Split: Željko Kerum na Zapadnoj obali | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/ilustrativna fotografija

- Sve POS-ove stanove u Splitu sam ja napravio, nitko nije, narodu treba Kerum, možda ne ja, može biti i neki novi Kerum, netko tko će napraviti i domove za starije i vrtiće, i koncertnu dvoranu, i stanove za podstanare. Ovi prije mene i poslije mene nisu ništa napravili. Moje ne mogu maknuti. Mogu omalovažavati, kao što su omalovažavali Zapadnu obalu, koja je najveći prezenter Splita. Tu su jahtama pristajali mnogi poznati ljudi, kao Ivana Trump i Michael Jordan, nema tko nije došao. Slike su obišle svijet, to je mukte marketing, to znaju ljudi koji žele dobro gradu. Kako gradonačelnik može biti osoba koja putuje po stranim zemljama i Gradu nabija dnevnice?! On triba raditi u Splitu, on je lokalni političar. To je sve skupa nakaradno. Došli su golih guzica u politiku, a otišli s novcem. U mome mandatu nema nijedne mrlje, ja gradski novac na sebe nisam trošio - objasnio nam je tada Kerum.

storyeditor/2023-05-21/PXL_250414_7643879.jpg | Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

- Onaj tko ne zna što je politika, ja mu preporučujem da nikad ne uđe u politiku. Meni je žao što sam ikad ušao u politiku jer sam tu puno neugodnosti i nepravde doživio, ali i poslovnih padova. Ono što mi nitko ne može osporiti jest da ja nisam primao plaću, ja sam je dijelio sirotinji i bolesnima. Nisam primijetio da je ijedan političar prihode od svoga političkog djelovanja donirao potrebitima, to su sve laži i licemjerstvo, oni jedu na račun grada, županije i parlamenta. Jadni narod to ne vidi i nasjedaju na laži pojedinaca, oni su siromašni došli na poziciju političara i samo lažu da bi ostvarili osobnu korist - kaže Kerum, koji je ranije često govorio kako je vrijeme da njegovu stranku, HGS, predstavlja netko mlađi, pritom posebno ističući Igora Stanišića, no naposljetku uvijek Kerum bude taj koji stranku 'nosi' na izborima.

Foto: Facebook

S druge strane, Kerum je u svome mandatu nanizao više skandala. Prvo je bio onaj s vrtićima koje je počeo raditi bez prethodno objavljenoga javnog natječaja. Pravdao se da je stvar s manjkom mjesta u vrtićima bila goruća i da je to trebalo riješiti odmah. Napravio je i Zapadnu obalu potrošivši novac koji je bio namijenjen sanaciji odlagališta otpada na Karepovcu. Javnost je na njega bjesnila jer nije dolazio na rasprave u Sabor, no on je tad kazao kako ga o svemu informira njegova sestra Nevenka.