Ovako su izabrali vijeće za 'švicarac'. Zašto su neke odluke o CHF bile u ladicama 2 godine?

Prema neslužbenim najavama, u srijedu, 27. svibnja mogla bi biti donesena sudska presuda koja bi trebala zatvoriti više od desetljeća staru priču o "švicarcima", odnosno imaju li građani koji su proveli konverziju pravo i na dodatno obeštećenje. Vrhovni sud ranije je izvijestio kako o vremenu održavanja posebnog vijeća, u kojem će se odlučivati o predmetu kolokvijalno nazvanom "konvertirani Švicarac", ne obavještava stranke ni javnost. Podnesen je i zahtjev za odlučivanje u javnoj sjednici, no odluče li da će se u konkretnom predmetu odlučivati na javnoj sjednici, o tome će biti obaviještena i šira javnost, a to za sada nije učinjeno.

U tjednima, pa i mjesecima prije odluke niz je pitanja na koja su se tražili odgovori, a jedno od njih je kako se biraju suci proširenog vijeća. Sud EU je u srpnju 2024. u predmetu Hann-Invest utvrdio da hrvatski model ujednačavanja sudske prakse nije u skladu s pravom EU. Ključni problem koji je evidentiran je prevelik utjecaj suca evidentičara koji, iako ne odlučuje, može praktično zaustaviti otpremu odluke i vratiti predmet vijeću ako se ne slaže s pravnim stajalištem. Drugi problem je što stranke u postupku ne znaju tko će odlučivati u konkretnom predmetu, provjeriti proceduru i eventualno prigovoriti načinu odabira sudaca.

Poslovnik Vrhovnog suda ne objašnjava kojim se sustavom provodi slučajni odabir, postoji li certificirani algoritam, može li se postupak naknadno provjeriti i kolika je stvarna diskrecija predsjednika odjela ili predsjednika suda u izboru članova vijeća. Upravo je transparentnost sastava vijeća jedno od ključnih pitanja koje je problematizirao i Sud Europske unije u predmetu Hann-Invest.

Redakcija 24sata je u posjedu dvije presude Vrhovnog suda iz siječnja i veljače, u kojima sama sudska vijeća koriste formulacije kakve se dosad gotovo nikad nisu pojavljivale u praksi najviše sudske instance u državi.

Sud u tim odlukama otvoreno govori o "unutarnjim sudskim krugovima", "unutarnjem utjecaju na suđenje", pokušaju stvaranja "privida neujednačene prakse", zadržavanju odluka gotovo dvije godine i ugrozi povjerenja javnosti u pravosuđe. Posebno je osjetljivo to što te tvrdnje ne dolaze iz političkih prepucavanja, nego iz samih presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Jedna od ključnih poruka odnosi se na pitanje transparentnosti i povjerenja u rad najviše sudske instance. U presudama Sud upozorava da su određene odluke u CHF predmetima bile zadržane gotovo dvije godine, iako je pravno shvaćanje među sucima Građanskog odjela već prevladalo još krajem 2022., pri čemu "suci, stranke, a ni javnost nisu upoznati s razlozima koji su doveli do tog zadržavanja i oklijevanja". U drugoj presudi dodatno se navodi da je "objektivni standard neovisnosti, odnosno nepristranosti suda ozbiljno narušen", uz podsjećanje da sudovi moraju "ulijevati povjerenje javnosti".

U odgovoru za 24sata Vrhovni sud navodi kako je u ovom predmetu prošireno vijeće određeno u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku i u skladu s Pravilnikom o radu u sustavu eSpis.

- Po Zakonu o parničnom postupku članovi proširenog vijeća su uvijek predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji predsjedava istim, sudac voditelj službe za praćenje i proučavanje sudske prakse te sudac izvjestitelj u predmetu. Ostalih deset sudaca određeno je prema Pravilniku o radu u sustavu eSpis na temelju algoritma za dodjelu predmeta, dakle nasumičnim izborom - poručuju s Vrhovnog suda.

Napominju kako je prema navedenom Pravilniku Ministarstvo pravosuđa zaduženo za softverski sustav i njegov rad. Vrhovni sud stava je da je Hrvatska donošenjem novele Zakona o parničnom postupku, u kojoj je određen način sastavljanja proširenog vijeća, donošenjem Sudskog poslovnika i Poslovnika Vrhovnog suda, u cijelosti uskladila sustav ujednačavanja sudske prakse sa standardima koji su naznačeni u predmetu Hann-Invest, a to se, navode, odnosi i na ovaj predmet.

Postoji li mogućnost naknadne provjere procesa formiranja proširenog vijeća, odnosno mogu li stranke ili javnost izvršiti uvid u proceduru formiranja proširenog vijeća, nisu odgovorili.