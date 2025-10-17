Ovdje je poginuo Pokrivač: Opet sudar na Turanjskoj obilaznici. Zatvorili su cestu

Prema prvim informacijama, dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru autobusa i automobila na Turanjskoj obilaznici, dionici državne ceste D-1 koja prolazi kroz Karlovac.

Foto: Radio Mrežnica

- Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili smo u petak u 8.24 sati, a prema informacijama s terena, za sad imamo informaciju da je dvoje ljudi ozlijeđeno. Isto tako, promet je zatvoren u oba smjera te se odvija starom dionicom kroz naselje Turanj - rekli su nam iz Karlovačke policije.

Vozač Golfa ljubljanskih oznaka putovao je prema BiH kad je udario u autobus koji je vozio na redovnoj liniji iz BiH. Vozač autobusa za Jutarnji je ispričao kako su u Golfu koji ga je udario bili njegovi rođac koji su se vraćali s posla i noćne smjene iz Slovenije. Navodno su svi iz Bužima, kraj Velike Kladuše.

- Izgleda da je rođak zaspao. Ulazio je u jedan blaži desni zavoj, a produžio je ravno u mene - rekao je vozač autobusa za Jutarnji.

Opasna dionica

Turanjska obilaznica u Karlovcu poznata je kao crna točka na cesti zbog brojnih teških prometnih nesreća. Na tom je dijelu prometnice život izgubilo više ljudi, među njima i nogometaš Nikola Pokrivač. Unatoč ponovljenim upozorenjima i apelima, cesta i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost za vozače.