Ove hrabre Zadranke prkose svemu, neke su pobijedile i rak, a sad na utrkama osvajaju zlata

Dosad nismo imale toliko snage, ali smo upornim radom i treningom stigle do ovog rezultata, iznenadile smo same sebe i bez samohvale možemo reći da smo fantastične. Ispričale su nam to Zadranke čiji je veslački tim pobijedio na regati u mjestu Cavallino Treporti nadomak Venecije.

Dvadeset veslačica, među kojima su i one koje su preživjele rak dojke, pokazalo je što se predanim radom i treningom može.

- Mi smo i dosad osvajale medalje, lani smo u Italiji bile brončane, ali ova zlatna medalja je jako bitna - rekla nam je Dubravka Karlović Babić (71), koja je prije četiri godine u Zadru osnovala Dragon Boat Klub. Trenutačno na trening dolaze 42 veslačice, a pobjednice s nedavne regate su zaista napravile golemi uspjeh.

Zadar: Skupina žene koje su preboljele rak dojke veslaju u Dragon boatu | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Dragon Boat veslanje je timski sport koji njeguje zajedničko timski duh, respekt jedne za druge. Potječe iz Kine, kao drevna vještina, a moderna verzija je počela prije pedeset godina u Hong Kongu. Na svjetskoj razini se više od 50 milijuna ljudi bavi ovakvom vrstom veslanja, i to u više od 170 zemalja svijeta, a mala Hrvatska ima svoj jedan jedini tim, i to u Zadru.

- Nikad se nismo natjecale na regatama na kojima se vesla duže od 500 metara, a ovaj put smo punom parom odveslale nevjerojatnih 6,7 kilometara. Sama staza je duga pet kilometara, ali smo trebale doveslati na početak i odveslati s cilja. Prosjek godina je kod nas iznad 50, sigurno i više, ali smo dokazale da možemo, a o godinama koje nosimo ni ne mislimo - rekla nam je Dubravka.

Najmlađa članica pobjedničkog tima je Sanja (55), a najstarija je Vjeročka (80). Sanja je također pobijedila zloćudnu bolest.

- Operirana sam od raka dojke prije dvije godine, a kemoterapiju sam završila prošloga listopada. Trebalo je povratiti snagu i priključila sam se Dragon Boatu Klubu. Mislila sam si hoću li moći veslati, ali sam počela s vježbanjem, a volje mi nije nedostajalo - rekla je Sanja.

Tako je Sanja kao dio tima doveslala i do zlata u Italiji, a natjecala su se četiri tima, od kojih je jedan bio sastavljen od muškaraca iz Kine koji rade u Italiji. Sanjina kolegica Maja objasnila nam je kako bolest nije tema na treninzima i druženjima.

- Ne vidim razliku između onih koje se bore protiv bolesti i onih koji je nemaju. Nikad bolest nije opravdanje da se nešto ne napravi. Nama bolest nikad nije tema - rekla je veslačica Maja i dodala kako nikad nisu dopustile da ih bolest određuje.

Pripadnice Dragon boat kluba Zadar krstile su svoja tri broda po kineskoj i hrvatskoj tradiciji | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

A ove uporne Zadranke određuje to da su se odvažile na veslanje, i sve to zbog Dubravke, koja je osnivačica i trenerica, a na regatama daje ritam bubnjem cijelom timu.

- Na svakoj utrci ja sam bubnjar, dajem motivaciju i inspiraciju svojem timu da izdrži, da stignemo do cilja. Žene koje su prošle kroz tešku borbu mogu puno više, pobijediti bolest i naučiti nešto novo, i baš nikad ne odustati. Još je puno stigme vezane uz samu bolest i zapravo još puno činimo kako bi se uključile žene koje nemaju hrabrosti prepoznati da im ovakva aktivnosti donosi samo dobro - zaključuje Dubravka.

Zadranke trenutačno imaju tri broda, dva mala i jedan veliki koji je posuđen. Kako se posuđeno mora i vratiti, cilj je skupiti novac i kupiti vlastiti veliki brod.

- Voljele bismo kupiti svoj veliki brod. Primamo donacije, a sve što ne potrošimo na aktivnosti odvajamo za opremu. Pomažu nam privatnici, ali cijena je poprilično visoka, 12.000 eura - kaže nam Dubravka.

Svi koji im žele pomoći mogu uplatiti donacije na: Dragonboat Klub Zadar, Zlatarska 3, 23000 Zadar, OTP BANKA: IBAN HR3924070001100247556