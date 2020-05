Ove mjere provode europske države protiv širenja korone

Albanija

U sljedeća tri tjedna najavljeno je postupno otvaranje gospodarstva. Od 20. travnja s radom su počela poduzeća u sektoru poljoprivrede, ribarstva i drugim sektorima pod točno određenim epidemiološkim uvjetima. Od 27. travnja voze taxi službe i otvorene su brojne trgovine: odjećom, cvijećem, hranom za ljubimce, namještajem, igračkama, audio i video opremom i druge. Dozvoljeno je kretanje pješaka u urbanim područjima i bez pratnje drugih osoba u periodu od 05:00 do 13:00 sati zbog osnovnih potreba kao što je odlazak u trgovinu po hranu, u ljekarnu ili zbog hitne zdravstvene situacije.

Nema okupljanja više od dvije osobe i dužno je pridržavati se fizičke distance od dva metra. Na snazi je i policijski sat koji vrijedi od subote u 13:00 do ponedjeljka u 05:00. Međunarodni prijevoz tereta je dozvoljen, kao i prijevoz vozila koja distribuiraju esencijalne proizvode ili usluge, a dozvoljena je i dostava hrane na kućnu adresu. Zabranjen je rad barova, restorana, pubova, noćnih klubova, teretana itd. kao i pružanje usluga od strane stomatoloških poliklinika, te organiziranje bilo koje aktivnosti koja dovodi do okupljanja ljudi. Zatvorene su obrazovne ustanove i vjerski objekti, shopping centri, knjižnice, knjižare, muzeji, dućani s odjećom i obućom, cvjećarne, saloni za uljepšavanje te nisu dozvoljene rekreacijske i sportske aktivnosti.

Austrija

Austrijski restorani počinju raditi od 15. svibnja pod određenim uvjetima: za stolom će smjeti sjediti maksimalno četiri odrasle osobe i djeca, s time da mora biti najmanje metar razmaka između stolova. Osoblje restorana morat će nositi maske, a usluga za šankom nije dopuštena. Od tada bi se trebala otvoriti drive-in kina, a bit će dozvoljena i vjerska okupljanja. Hoteli počinju s radom 29. svibnja, kada se otvaraju i drugi sadržaji za slobodno vrijeme, bazeni i znamenitosti. Austrija je još 14. travnja dozvolila otvaranje trgovina površine do 400 kvadratnih metara i vrtnih centara pod vrlo strogim sigurnosnim propisima.

Otvorene su trgovine, trgovački centri i frizeri. Nošenje zaštitnih maski obvezno je u javnom prijevozu, u autu ako se građani voze u društvu ljudi s kojima ne žive, u supermarketima, ljekarnama. Dozvoljena su okupljanja do 10 ljudi, a do kraja lipnja nema većih evenata. Škole će ostati zatvorene do sredine svibnja, a matura i završni ispiti odvijat će se pod posebnim uvjetima.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Belgija

Vijeće nacionalne sigurnosti produžilo je mjere ograničenja do 3. svibnja, nakon čega je krenulo polagano ublažavanje. Od 10. svibnja dopušteni su širi kontakti: svaka obitelj može ugostiti četiri osobe kod kuće, uvijek iste, dok je daljnje širenje socijalnih kontakata najavljeno nakon 18. svibnja kada prelaze u sljedeću fazu. Trgovine se ponovno otvaraju 11. svibnja, a one koje su već otvorene imat će ograničenja u broju kupaca. Kafići, barovi, restorani te rekreacijska, kulturna i turistička mjesta još su uvijek zatvorena u trenutnoj fazi. Ranije je dopušteno otvaranje DIY trgovina i vrtnih centara uz pridržavanje pravila fizičke distance.

Dozvoljeno je i da osobe u domovima za starije, ustanovama za njegu i ustanovama za osobe s invaliditetom posjeti jedna osoba, rođak ili prijatelj, pod uvjetom da ta osoba dva tjedna ne pokaže simptome bolesti i da uvijek bude ista osoba. To će se primijeniti i na osobe koje žive same i koje ne mogu napustiti svoj dom. Prije kraja kolovoza neće biti održavanja masovnih događanja, kao što su festivali. Građani trebaju boraviti kod kuće kako bi se što je više moguće izbjegao kontakt izvan obitelji, osim kada idu na posao, u trgovinu, liječniku, u poštu, banku, ljekarnu, po gorivo ili u pomoć potrebitima. Vježbanje na otvorenom je dopušteno, ali uz pridržavanje mjera socijalne distance.

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH produžila je dio uvedenih mjera do 15. svibnja - među njima je obvezno nošenje pokrivala za nos i usta (zaštitne maske, pamučne trake, šal i sl.) uz poštivanje fizičke distance od najmanje 2m na javnim površinama i u zatvorenim javnim objektima te zabrana kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina, koje imaju određene dane i termine kada se mogu kretati. Obustavljen je rad svih djelatnosti u shopping centrima na području Federacije BiH, osim trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije što je na snazi od 1. do 15. svibnja, dok je dozvoljen rad trgovine na veliko i malo svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta izvan shopping centara.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zabrana kretanja građana od 22:00 do 5:00 h i zabrana okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu bit će na snazi od 1.-3. svibnja. Taksi vozači mogu prevoziti samo jednu osobu, s time kako ta osoba sjedi iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitu opremu (maska i rukavice) za putnika i vozača.

Bugarska

Od 4. svibnja dopušteni su individualni sportovi na otvorenom, uključujući tenis, biciklizam, atletiku, golf, na udaljenosti od najmanje 2,5 metra između sportaša, treninzi za stjecanje vozačke dozvole, a bit će otvoreni i bazeni. Od 6. svibnja otvaraju se otvoreni dijelovi restorana, fast-food restorana, kafića (terase i vrtovi), pod određenim epidemiološkim mjerama i na način da će između stolova morati biti najmanje 2.5 m razmaka i ne više od četvero ljudi za stolom. Od 27. travnja dozvoljen je posjet gradskim parkovima i vrtovima roditeljima s djecom do 12 godina i vlasnicima pasa, ali u određenom vremenu i uz držanje fizičke distance. Od 21. travnja nastavljaju se planirani pregledi djece i obvezna cijepljenja, pregledi žena i prijemi u medicinske ustanove. Nastavlja se i postupna provedba planiranih medicinskih i kirurških zahvata.

Bugarska je produljila rok dosad uvedenih mjera do 13. svibnja, međutim 16. travnja je dopušteno otvaranje tržnica voća i povrća i cvijeća. Uvedeno je obavezno nošenje maske ili drugog pokrivala za nos i usta na zatvorenim javnim mjestima. Zabranjeni su posjeti disco klubovima, barovima i drugim određenim mjestima, uz određene iznimke kao što su trgovine, ljekarne, banke, uredi za osiguranje. Obustavljena je nastava u školama, vrtići su zatvoreni. Obustavljene su sve vrste masovnih događanja, uključujući sportske, kulturne, zabavne i znanstvene događaje, kina, kazališta, koncerti, muzeji, konferencije, simpozija, sportske igre, spa i fitness centri. Poslodavci omogućuju zaposlenicima rad od kuće, a ukoliko se utvrdi da to nije moguće, poslodavci provode stroge mjere protiv epidemije unutar radnih prostora.

Cipar

Cipar se odlučio za dvije faze ublažavanja mjera:

- od 4. svibnja s radom su počele trgovine (izuzev trgovačkih centara), dozvoljeno je otvaranje tržnica i sajmova, te turističkih ureda; radnici javnog sektora vraćaju se na posao (uz određene iznimke), dozvoljena su vjerska okupljenja do 10 ljudi i vježbanje u grupi od 2 ljudi (jogging, plivanje, bicikl) i na snazi ostaje zabrana kretanja od 22:00 do 6:00h. Od 18. svibnja bit će dozvoljeni i timski sportovi.

- od 21. svibnja ukidaju se sva ograničenja kretanja građana - dozvoljen je posjet parkovima, igralištima na otvorenom, trgovima, marinama, pod uvjetom da se ne okuplja više od 10 osoba; ugostiteljski objekti na otvorenom počinju raditi, kao i frizerski saloni, brijačnice i kozmetički saloni. Od 1. lipnja bit će dozvoljen pristup plažama, luke će početi s punim prometom, ponovno će se otvoriti javne knjižnice, muzeji, arheološka i povijesna nalazišta. Građani mogu iz svojih domova izaći jednom dnevno, uz propusnicu, s time da postoje određene iznimke kada je moguće izaći i više puta. Zabrana kretanja koja je na snazi ne odnosi se na putovanje do i s radnog mjesta, posjet trgovini, banci, ljekarni, liječniku, nužne posjete vladinim ili lokalnim službama, pomoć osobama koje su u potrebi ili koje su u karanteni, odlazak na posljednji ispraćaj /vjenčanje bliskih rođaka pod određenim mjerama, izlazak radi fizičke aktivnosti ili šetnje kućnog ljubimca s ne više od 2 osobe u društvu.

Nedjeljom su zatvoreni supermarketi, trgovine, mesari, riblje tržnice, pekare, slastičarne, prodavaonice voća i pića. Zatvoreni su kafići, restorani, noćni klubovi, kina, kazališta, knjižnice, kasina, zabavni parkovi, sportski klubovi, brijačnice, frizerski saloni i saloni za ljepotu i masažu. Zatvoreni su i parkovi, igrališta, sportski prostori na otvorenom te mjesta javnog okupljanja - trgovi, izletišta, plaže, marine.

Crna Gora

Od 11. svibnja bit će omogućen osobni i javni prijevoz unutar državnih regija Crne Gore, kreće postupna normalizacija rada Kliničkog centra Crne Gore te općih i specijalnih bolnica, kao i vjerski obredi u skladu s epidemiološkom situacijom, uz zabranu javnih okupljanja. Od 6. svibnja dozvoljene su aktivnosti jednog sportaša ili para, uz distancu od najmanje 2 m. Nema kontakta između sportaša ili drugog osoblja, odnosno mogući su kondicijski treninzi. Na treningu može istovremeno biti najviše 8 - 10 osoba, a broj osoba koje se nalaze u prostoru u kojem se odvija trening ne smije prijeći 12.

Od 4. svibnja otvorene su trgovine tekstila, obuće, tehničke robe, građevinskog materijala, zanatske radnje i servisi, frizerski i kozmetički saloni, teretane i fitness centri, knjižare, stomatološke ordinacije, auto-škole, rent-a-car usluge, muzeji i galerije; dopušten je odlazak do vikendica u drugim općinama; dozvoljen je gradski taxi prijevoz, kao i lokalni javni gradski prijevoz u jedinicama lokalne samouprave u kojima nisu registrirani slučajevi zaraze novim koronavirusom. Ako druga faza dobro prođe, treća faza trebala bi početi 18. svibnja kada bi se otvorili restorani, kafići, hotelske terase, plaže, trgovački centri. U četvrtoj fazi od 1. lipnja bi se uspostavio cestovni, željeznički i plovni gradski i međugradski promet. 21. travnja ublažen je dio mjera pa tako zabrana kretanja vrijedi od 23:00 h svih sedam dana u tjednu, a trgovine široke potrošnje koje su dosad radile skraćeno, od tada rade od 07:00-22:00h radnim danima i subotom.

Češka

Od 11. svibnja uz već dozvoljeno otvaranje trgovačkih centara, ustanova većih od 2500m2 koje nisu u trgovačkim centrima, restoranima, pubovima, kafeterijama, kafićima, vinotekama koji imaju otvoreni dio, brijačima, frizerima, pedikerima, solarijima, kozmetičkim i masažnim salonima, muzejima, galerijama, češka vlada dopustit će i kulturne i sportske priredbe na kojima može biti do 100 ljudi. Izvanredno stanje u zemlji je produljeno do 17. svibnja, no zahvaljujući dobroj epidemiološkoj situaciji, druga faza popuštanja mjera krenula je 27. travnja. Promijenile su se mjere vezane uz ograničavanje kretanja i zadržavanja na javnom mjestu tako da sada na okupu može biti 10 osoba tijekom kretanja ili sportskih aktivnosti, za razliku od ranije 2 osobe; otvoreni su objekti do 2.500 m2, uključujući turističke informativne centre, osim ako su u trgovačkim centrima iznad 5.000 m2, autoškole i fitness centri/ teretane ali bez korištenja tuševa i svlačionica, knjižnice, zoološki i botanički vrtovi (otvoreni dio).

Od 11. svibnja trebali bi se otvoriti trgovački centri, ustanove veće od 2.500 m2 koje nisu u trgovačkim centrima, restorani, pubovi, kafeterije, kafići, vinoteke koji imaju otvoreni dio (prozor), brijači, frizeri, pedikeri, solariji, kozmetički i masažni saloni, muzeji, galerije. Od 25. svibnja predviđa se otvaranje svih restorana, pubova, bifea, kafića, vinoteka, hotela, vanjskih kampova i ostalih smještajnih objekata; bit će dozvoljene taxi usluge, rad tatoo i piercing salona, kazališta: otvoreni dvorci, a omogućit će se i vjenčanja u specifičnim higijenskim uvjetima. U prvoj fazi 20 travnja otvoreni su manji dućani obrtnika, prodavaonice i saloni automobila, tržnice, omogućeni su profesionalni sportski treninzi na otvorenom (manje grupe), te su dozvoljena manja vjenčanja do deset osoba, u skladu s posebnim higijenskim uvjetima. Dozvoljena su i vjerska okupljanja do 15 osoba, kao i sastanci do 10 osoba.14. travnja dopušteno je putovanje u inozemstvo radi "esencijalnih aktivnosti“: poslovna putovanja, posjet liječniku ili rodbinia, 9. travnja otvorene su trgovine hobi materijalom, željezare te trgovine za prodaju i servis bicikala.

Danska

Prva faza postupnog otvaranja danskog društva je započela, pod uvjetom da svi nastave slijediti upute o socijalnoj distanci i higijeni. Nakon što je od 15. travnja krenulo postepeno otvaranje vrtića i škola za učenike do petog razreda o čemu općinsko vijeće ili uprava obrazovne ustanove donosi mišljenje na temelju smjernica zdravstvenih vlasti, od 20. travnja s radom su započele autoškole, frizeri, klinike za ljepotu i masažu, klinike za njegu tijela, (Spaklinikker), klinike za tetovaže i piercing te djelatnici u zdravstvenom sustavu: fizioterapeuti, kiropraktičari, profesionalni terapeuti, osteopati, podijatri, psiholozi, stomatolozi i dr. Što se tiče viših razreda, institucije za obrazovanje mladih i dalje su fizički zatvorene.

Međutim, otvaraju se srednjoškolski programi za učenike 2. i 3. razreda, za ASF razrede (poremećaji spektra autizma) i učenike koji će maturirati ovo ljeto. Uvedeno je i povećanje javnog prijevoza. Mjere se produljuju najmanje do 11. svibnja, do kada vrijede i mjere granične kontrole. Zabranjena su javna okupljanja više od desetero ljudi, zatvoreni su restorani, kafići, noćni klubovi, gimnastičke dvorane, shopping centri, kina, kazališta, teretane i sl. Sve kulturne institucije, knjižnice i rekreacijski sadržaji također su zatvoreni. Stranke će nastaviti u 17. tjednu pregovore o fazi 2 ponovnog otvaranja i daljnjim fazama s ciljem ukupnog plana izlaska Danske iz krize.

Estonija

Od 11. svibnja trgovački centri otvaraju prodajne i uslužne objekte, počinju raditi frizerski i kozmetički saloni uz određene epidemiološke mjere. 8. svibnja ukinuto je ograničenje kretanja, ljudi mogu putovati između otoka i kopna Estonije te s jednog otoka na drugi, bez obzira na njihovo boravište .Građanima je dopušteno posjećivati muzeje na otvorenom, profesionalnim sportašima dozvoljene su aktivnosti na otvorenom i zatvorenom, a s radom su počele i autoškole. Od 10. svibnja dozvoljena su vjerska okupljanja uz propisane mjere. Također se otvaraju muzeji i izložbeni prostori.

Vlada je 24. travnja produljila izvanredno stanje u Estoniji do 17. svibnja, u svibnju i lipnju neće biti organiziranja javnih događanja, a velikih javnih događanja neće biti do 31. kolovoza. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, trenutni oblik obrazovanja, tj. učenje na daljinu, nastavit će se do 15. svibnja nakon čega započinje prijelazno razdoblje u kojem će se moći dogovoriti organizirano individualno ili učenje u skupinama do 10 učenika. Zatvorene su i dalje sportske ustanove, dječje igraonice, dvorane za kuglanje, bazeni, zabavni centri, kockarnice i sl. Granične mjere su na snazi od 17. ožujka.

Finska

Od 14. svibnja škole i vrtići postupno će početi s radom. 9. travnja Vlada je odlučila produljiti mjere uvedene u ožujku do 13. svibnja, a već je ranije produljila odluku o privremenom uvođenju granične kontrole na unutarnjim granicama i ograničenjima prometa. Cilj je dodatno smanjiti kretanje u zajedničkom području putovanja do posla uz granice sa Švedskom i Norveškom. Bit će dozvoljeno samo strogo potrebno putovanje na posao, a zaposlenici sa sobom moraju nositi potvrdu poslodavca da je posao neophodan. Sve osobe koje pristižu preko unutarnjih granica u Finsku dužne su tijekom boravka u Finskoj slijediti upute finskih zdravstvenih vlasti i ostati pod karantenskim uvjetima 14 dana od ulaska u zemlju.

Vlada preporučuje i da se prodaja karata za pomorski putnički promet obustavi od 11. travnja i da se do daljnjega izbjegnu putovanja u sve zemlje. Svi restorani, kafići i barovi zatvoreni su do 31. svibnja, s time da je priprema jela za dostavu dozvoljena pod propisanim uvjetima bez kontakta s klijentima koji bi mogao uzrokovati rizik od infekcije. Zabranjeni su svi javni događaji, sastanci i skupovi s više od 10 polaznika, u zatvorenom ili otvorenom prostoru.

Francuska

Francuska od 11. svibnja kreće s popuštanjem mjera i prelazi u novu fazu. Tada se otvaraju sve trgovine zatvorene u ožujku, s izuzetkom barova, kafića i restorana o kojima će se krajem svibnja odlučiti mogu li početi s radom nakon 2. lipnja. Premijer Edouard Philippe ranije je najavio da će svi sastanci, javni i privatni, biti ograničeni na 10 osoba kako bi se izbjeglo okupljanje, te da će nošenje maski biti obavezno u javnom prijevozu. Veliki sportski i kulturni događaji, posebno festivali i veliki sajmovi ne mogu se održati prije rujna, a nii sezona profesionalnih sportova 2019.-2020. neće biti moguća.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Mjere karantene u Francuskoj produžene su do 11. svibnja, a nakon toga će se postupno otvarati vrtići, a kasnije i škole, fakulteti, srednje škole, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Premijer je najavio i da će se ponovno moći slobodno kretati, bez potvrde, osim za putovanja udaljena više od 100 km od doma, što će biti moguće samo iz uvjerljivih obiteljskih ili profesionalnih razloga. Izlazak iz kuće dopušten je trenutno uz dokaz, do posla ako rad od kuće nije moguć, do trgovine po osnovne potrepštine, do liječnika, zbog obiteljskih razloga, zbog pomoći ranjivim osobama i drugih određenih razloga. Zatvoreni su vrtići, škole, fakulteti i sudovi, kao i restorani, barovi, muzeji, kina... Eiffelov toranj i muzej Louvre zatvoreni su na neodređeno vrijeme.

Grčka

Od 11. svibnja otvaraju se trgovine, a grčki povijesni lokaliteti, uključujući atensku Akropolu, ponovno će se otvoriti za posjetitelje 18. svibnja. Od 4. svibnja otvorene su knjižare kao i frizerski saloni. Odlukom grčke vlade na snazi je ograničenje putovanja u i iz: Albanije, Italije, Sjeverne Makedonije, Španjolske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Njemačke. Na snazi je i ograničenje ulaska državljana iz ne-EU zemalja do 15. svibnja. Građani Grčke i EU-a mogu ući u zemlju, ali primjenjuje se 14-dnevna karantena od trenutka ulaska u zemlju. Vlada je zatvorila škole, fakultete i druge obrazovne institucije. Zatvoreni su restorani, barovi, klubovi, kazališta, igrališta, teretane

Irska

27. ožujka stanovništvu Irske je naređeno da napušta domove samo iz esencijalnih razloga i ta mjera trebala je trajati do 12. travnja, no produljena je do 5. svibnja. Od građana se traži da ostanu kod kuće što je više moguće, te da izlaze samo iz određenih razloga kao što je nabavka hrane i lijekova, medicinski pregled, briga o djeci, starijima ili ranjivim skupinama, posao u esencijalnim djelatnostima. Putovanje na otoke u Irskoj ograničeno je samo na stanovnike tih otoka.

No, u određenim slučajevima trebaju ograničiti svoje kretanje, primjerice ako su bliski kontakt osobe zaražene koronavirusom ili ako su se vratili iz neke druge zemlje, izuzev Sjeverne Irske. Iznimku predstavljaju i radnici važni u lancu opskrbe kao što su piloti, prijevoznici, članovi pomorskog osoblja i sl. Dopušteno je vježbanje vani, ako su sami, ali unutar 2 kilometra od vlastitog doma držeći 2 metra udaljenosti od drugih ljudi.

Italija

Italija će u sklopu ublažavanja mjera u drugoj fazi koja je krenula 4. svibnja i traje dva tjedna, ponovno otvoriti dio djelatnosti (proizvodne, građevinske), a bit će dozvoljeni i određeni sportski treninzi u zatvorenom. Što se tiče putovanja, ona će biti moguća unutar iste regije zbog posla, zdravlja, nužnosti ili posjeta rodbini, a van regije zbog hitnih razloga i povratka kući te također posla i zdravlja, a maske postaju obvezne u javnom prijevozu. Bit će dozvoljen i odlazak u park te sprovodi u manjem opsegu (max 15 ljudi). Talijanska vlada je od 14. travnja otvorila knjižare, trgovine odjećom za djecu, a šumarstvo i drvna industrija uključila u dozvoljene proizvodne djelatnosti.

Svatko tko uđe na nacionalni teritorij zračnim, pomorskim, željezničkim ili kopnenim prijevozom, dužan je prijevozniku dostaviti deklaraciju prilikom ukrcaja, koja jasno i detaljno navodi razloge putovanja, adresu gdje će odraditi samoizolaciju i kontakt. Odredbe su na snazi ​​od 28. ožujka do stupanja na snagu nove uredbe premijera. Iz kuće se izlazi zbog posla, iz zdravstvenih razloga, zbog odlaska u kupovinu esencijalnih stvari.Zatvorene su radnje koje poslužuju hranu i pića koje ostaju otvorene u sklopu bolnica i aerodroma. Svi organizirani događaji obustavljeni su na javnim ili privatnim mjestima, kulturne, rekreacijske, sportske, vjerske i sajamske prirode, čak i ako se održavaju na zatvorenom, ali otvorenom za publiku(kina, kazališta, pubovi, plesne škole, igraonice, kladionice i bingo dvorane, diskoteke i slična mjesta).

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zatvoreni su lokali, osim trgovina s hranom, kioska s novinama i osnovnim potrepštinama i ljekarni, a iznimka su i banke i poštanski uredi. Škole i sveučilišta zatvoreni su još ranije.

Latvija

Izvanredno stanje u Latviji produljeno je do 9. lipnja, ali istovremeno popuštaju određene mjere pa se tako od 12. svibnja ublažavaju ograničenja na području obrazovanja, sporta, okupljanja, prijevoza i turizma. Ako je moguće osigurati udaljenost od dva metra i druga sigurnosna pravila koja su postavili epidemiolozi, bit će dozvoljena unutarnja i vanjska okupljanja do 25 osoba - sastanci, povorke. Dozvoljavaju se i organizirane vjerske aktivnosti. Na privatnim događajima kod kuće treba uzeti u obzir površinu stana kako ne bi premašio pravilan broj osoba, u skladu s uputama epidemiologa. Radno vrijeme kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih rekreacijskih mjesta bit će produženo od 7:00 na 24:00.

Litva

Litva je produljila mjere karantene do 11. svibnja, nakon što je prvo produljenje bilo do 27. travnja. Istodobno, druga faza ublažavanja mjera počinje - od 23. travnja se otvaraju trgovine i supermarketi, a kafići s terasom, frizerski saloni, saloni za nokte, knjižnice, muzeji i zoološki vrrovi počinju raditi od 27. travnja. Nošenje maske na javnim mjestima i dalje je obavezno. U prvoj fazi ublažavanja 16. travnja omogućen je rad neprehrambenih trgovina pod uvjetom da imaju zaseban ulaz izvana i da mogu regulirati protok kupaca i drugih posjetitelja. Rad je tada također dozvoljen za uslužne tvrtke smještene u supermarketima kao što su usluge čišćenja, izrada ključeva, popravci, itd.

Malta

Malta je 23. ožujka zatvorila trgovine odjećom i obućom, sportskom opremom, nakitom, parfumerije i trgovine s proizvodima za ljepotu, hobi trgovine, trgovine igračkama i druge, neovisno djeluju li u trgovačkim centrima ili drugdje.

Mađarska

Mađarska je u drugoj fazu popuštanja mjera. Od 4. svibnja najavljeno je ukidanje nekih mjera: trgovine mogu otvoriti bez vremenskog ograničenja, terase i vrtovi restorana i kafića mogu se ponovo otvoriti, a građani mogu posjetiti muzeje i plaže na otvorenom u većini zemlje, osim u Budimpešti i okrugu Pešte, gdje su i dalje na snazi policijski sat i restrikcije vezane za trgovine. Nošenje maski u trgovinama i javnom prijevozu ostaje kao obavezno, uz održavanje fizičke distance, kao i mjera za osobe starije od 65 da idu po namirnice, u ljekarnu i sl. od 9-12h. Dio crkvi izvan Budimpešte počeo je s bogoslužjem, ali uz propisane mjere, a pacijenti se mogu ponovno naručivati kod doktora, zubara te su zakazane i određene operacije. Dozvoljeno je održavanje određenih sportskih događanja bez gledatelja u zatvorenim uvjetima diljem Mađarske. Vlada je odlučila i da se ove godine održavaju samo pismeni ispiti, a usmeni će se ispiti održati samo gdje je to neophodno. Škole će tijekom svibnja ostati zatvorene. Ispiti počinju 4. svibnja i samo učenici posljednje godine srednje škole mogu polagati ispite za maturu.

Nizozemska

Od 11. svibnja otvara se dio škola, te specijalne škole i vrtići, te knjižnice. Djeca do 12 godina mogu sudjelovati u sportskim aktivnostima na otvorenom pod nazorom, a odrasli ako imaju distancu od 1,5 m. Utakmice i natjecanja nisu dopušteni, kao ni uporaba zajedničkih svlačionica. S radom počinju i djelatnosti koje ostvaruju bliski kontakt kao što su kozmetičari, frizeri, instruktori vožnje, maseri... koji bi, kada god je to moguće, trebali biti udaljeni 1,5 m od svojih klijenata. Od 1. lipnja maska će biti obavezna u javnom prijevozu, otvara se drugi dio škola, kafići i restorani na otvorenom, kina, restorani, kafići, muzeji i kulturne ustanove (poput koncertnih prostora i kazališta) ponovno će se otvoriti, pod određenim uvjetima: moći će biti maksimalno 30 ljudi (uključujući osoblje) i fizička distanca od 1,5m, da bi se od 1. srpnja ako to epidemološka situacija dozvoli, broj posjetitelja bi se povećao na 100 i to bi vrijedilo i za vjerska okupljanja, vjenčanja i sprovode. Od 1. rujna planira se otvaranje teretana, sauna, lječilišta, kockarnica i sl. ustanova. Većina mjera koje je vlada dosad poduzela u borbi protiv koronavirusa produljena je do 19. svibnja. Nizozemska je produžila zabranu većih okupljanja, što uključuje sportska događanja i glazbene festivale do 1. rujna.

Norveška

Norveška počinje lagano ublažavati mjere od 20. travnja. Tada se otvaraju vrtići, a od 27. travnja i osnovne škole od 1. do 4. razreda, te frizerski i kozmetički saloni. Od 20. travnja ponovno mogu raditi i psiholozi i fizioterapeuti, uz pridržavanje epidemioloških mjera, a ukida se i zabrana da se ne smije prespavati izvan mjesta prebivališta (vikendica). Zabrana sportskih, kulturnih i drugih događanja koja ne udovoljavaju osnovnim uvjetima za kontrolu infekcije primjenjivat će se do 15. lipnja.

Njemačka

Ograničenje socijalnih kontakata trebalo bi na snazi ostati do 10. svibnja, a savezne pokrajine odlučuju o detaljima. Od 4. svibnja rade frizerski saloni uz mjere higijene, izbjegavanje gužvi i korištenje zaštitne opreme, a vrata su otvorili i pojedini muzeji, zoološki i botanički vrtovi. Od 27. travnja obvezno je nošenje maski u cijeloj Njemačkoj - u javnom prijevozu je obavezna u svim pokrajinama, a u nekima i prilikom shoppinga u trgovinama. Tako je od 20. travnja dozvoljeno otvaranje svih trgovina veličine do 800 metara kvadratnih, ali uvjet za to su epidemiološke mjere i sprječavanje stvaranja gužvi, te je dozvoljen rad prodavaonicama automobila, bicikala i knjižarama, neovisno o veličini prostora.

Foto: LEON KUEGELER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Veliki događaji su i dalje zabranjeni najmanje do 31. kolovoza. Prije otvaranja vrtića, škola i sveučilišta potrebne su pripremne mjere na kojima će se raditi s ciljem ponovnog pokretanja nastave nakon 4. svibnja. To se ponajprije odnosi na maturante i učenike viših razreda osnovnih škola. Putovanje na posao, pružanje hitne pomoći, odlazak u trgovinu po namirnice, odlazak na pregled kod liječnika, sastanak, pomoć drugima ili sportske aktivnosti na otvorenom i dalje su dozvoljene aktivnosti, ali turistička putovanja i dalje nisu. Restorani, barovi i kafići su zatvoreni, osim dostave hrane i „hrane za van“ (take-out).

Poljska

Od 4. svibnja krenula je druga faza koja obuhvaća otvaranje građevinskih trgovina vikendom, trgovačkih objekata prodajne površine veće od 2000m2 te hotela, knjižnica, muzeja i umjetničkih galerija. Dozvoljene su i određene sportske aktivnosti otvorenog i poluotvorenog tipa. Poljska je započela s prvom fazom ublažavanja mjera 20. travnja - otvorene su šume i parkovi, a građani mogu trčati i voziti bicikl, uz pridržavanje mjera distance i pokrivanje lica. Igrališta su još uvijek zatvorena i zabranjeno je ići u zoološki vrt do daljnjeg. Dopuštena su vjerska okupljanja u malom broju - u crkvi treba biti najmanje 15 m2 prostora za jednu osobu.

Osobe starije od 13 godina mogu se kretati bez nadzora odraslih, ali uz pridržavanje mjera udaljenosti 2 m od drugih i korištenje prekrivala za nos i usta. Otvaranje frizerskih i kozmetičkih salona, trgovina u trgovačkim centrima s određenim ograničenjima, dopuštanje sportskih događaja do 50 ljudi na otvorenom i organizirano čuvanje djece u vrtićima i školama planira se za treću fazu, dok se u zadnjoj fazi očekuje otvaranje salona za masažu i solarija, fitness klubova i teretana, te kina i kazališta. Od 16. travnja uvedena je obveza nošenja maske na javnim mjestima.

Dom se može napustiti zbog posla, volontiranja u borbi protiv koronavirusa, te obavljanja neophodnih aktivnosti za život: kupnje hrane, lijekova, potrepština za život, odlaska doktoru, šetnje kućnog ljubimca i slično. Zabranjeno je okupljanje u parkovima, na plažama, ulicama i šetnicama, korištenje gradskih bicikala, a uvedena su i posebna pravila u trgovinama, poštanskim uredima, na tržnicama. Restorani, kafići, barovi, muzeji, knjižnice, kina, saloni… zatvoreni su do daljnjeg, a škole, fakulteti i vrtići do 24. svibnja.

Portugal

Portugal je produžio izvanredno stanje do 2. svibnja. Vlada će za produljeni vikend 1. svibnja ponovno odrediti isto pravilo koje je usvojila za Uskrs: zabranu putovanja izvan općine prebivališta. Vlada je 17. travnja na 30 dana produljila zabranu zračnog prometa na sve letove do i iz zemalja izvan EU, s određenim izuzecima. To su zemlje povezane sa schengenskim prostorom (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švicarska); zemlje u kojima se govori portugalski, s time da će iz Brazila biti odobreni samo letovi iz i do São Paula i Rio de Janeira; Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Venezuela, Kanada i Južna Afrika, s obzirom na prisutnost važnih portugalskih zajednica. Pozivaju se građani da ostanu kod kuće te da izlaze u slučaju da idu u dućan po namirnice, ljekarnu ili prošetati kućne ljubimce. Zatvorene su diskoteke, zabavni i rekreacijski parkovi, teretane, kina, kazališta, muzeji, knjižnice. Restorani imaju samo dostavu. Tvrtke trebaju organizirati rad od kuće gdje god je to moguće.

​Rusija

Od 12. svibnja upotreba maski ili druge opreme za zaštitu dišnog sustava, kao i rukavica, bit će obvezna u trgovinama, trgovačkim centrima i tijekom putovanja bilo kojom vrstom javnog prijevoza i taksija u gradu Moskvi. Na javnim mjestima još je uvijek potrebno održavati razmak od najmanje 1,5 m. Restriktivne mjere produžene su do 31. svibnja te su dotad zatvoreni zabavni sadržaji, saloni ljepote, fitness centri, kafići i restorani. Zabranjeni su sportski, zabavni i drugi javni događaji. Izlazak iz domova opravdan je zbog odlaska na posao, odlaska u trgovinu ili ljekarnu, u slučaju potrebe medicinske pomoći, u situaciji kada građani trebaju prošetati kućnog ljubimca unutar 100 metara od doma.

Od 15. travnja kretanje osobnim vozilima te javnim prijevozom moguće je samo uz prethodno ishođenu dozvolu u digitalnom obliku, koja vrijedi za Moskvu te moskovsku regiju. Do 1. lipnja ruski hoteli neće primati nove goste. Trenutno je epidemiološka situacija različita u brojnim regijama Ruske Federacije. Dio regija je u prvoj ili drugoj fazi epidemiološkog procesa. Ostale regije su u trećoj fazi ili između treće i četvrte faze, a u svakoj od njih poduzimaju se antiepidemijske mjere radi suzbijanja širenja novog koronavirusa.

Rumunjska

Od 15. travnja izvanredno stanje produljeno je za 30 dana na cijelom području Rumunjske, a od 15. svibnja bit će uvedeno obvezno nošenje maski u javnom prijevozu i zatvorenim javnim prostorima. Do 11. svibnja je produžena obustava letova za Španjolsku i iz Španjolske za Rumunjsku za sve zračne luke, a obustava svih letova koje obavljaju komercijalni zračni prijevoznici prema Austriji, Belgiji, Švicarskoj konfederaciji, SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kraljevini Nizozemskoj, Turskoj i Iranu te letova iz tih zemalja u Rumunjsku, produljuje se do 14. svibnja, jednako kao i letovi prema Italiji i iz Italije u Rumunjsku. Postoje određene iznimke, kao što su letovi državnih zrakoplova, humanitarni i drugi letovi.

Kretanje osoba koje su navršile 65 godina izvan kućanstva, dopušteno je između 7-11 i 19-22h iz razloga kao što je odlazak po namirnice, u ljekarnu i radi nužnih potreba, te radi potreba kućnih ljubimaca; kretanje iz opravdanih razloga kao što je briga za maloljetnika, pomoć starijim i bolesnim osobama, osobama s tjelesnim poteškoćama ili u slučaju smrti člana obitelji; kratka kretanja blizu mjesta stanovanja zbog individualne fizičke aktivnosti i dr. Također, trgovine koje prodaju namirnice i proizvode od stroge nužnosti, za vrijeme trajanja izvanrednog stanja, organiziraju svoje radno vrijeme na način da organiziraju prioritetni pristup osobama starijim od 65 godina u razdoblju od 7-11 i 19-22h. Škole su zatvorene i zabranjena su masovna okupljanja.

Sjeverna Makedonija

Vlada Republike Sjeverne Makedonije odlučila je ograničiti kretanje građana na teritoriju cijele države tijekom prvosvibanjskih praznika. 1., 2. i 3. svibnja, kretanje građana bit će omogućeno od 05:00 ujutro do 14:00h, a zabrana kretanja počet će u 14:00 i trajati do 05:00h idućeg jutra. Za osobe starije od 67 godina, u petak, subotu i nedjelju kretanje će biti dopušteno od 05:00 do 11:00h, a djeca i mladi do 18 moći će te dane izlaziti od 12:00 do 14:00h. 23. travnja stupila je na snagu mjera o nošenju zaštitnih maski u cijeloj zemlji prilikom odlaska u javni prostor. Zabranjeno je kretanje građana na javnim mjestima u skupinama većim od dvije osobe, a roditelju je dopušteno da bude u većoj skupini sa svojom djecom do 14 godina.

Foto: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Za poljoprivredne aktivnosti dopušteno je kretanje unutar teritorija (područja) sela, isključivo za radne potrebe. Ljekarne rade nesmetano, a Ministarstvo zdravlja izradit će plan za nesmetan rad zdravstvenih ustanova. Izuzeci od zabrane kretanja odnose se na policiju, vojsku, zdravstvene radnike te na tržnice i restorane koji isporučuju proizvode. Zatvorena su kina, kazališta, igraonice, muzeji i druge institucije gdje se odvijaju masovna okupljanja. Odgođeni su koncerti i druge kulturne manifestacije. Ugostiteljski objekti poput kafića, barova, kafeterija i sl. trebaju raditi skraćeno od 7-18 h, s prepolovljenom količinom gostiju te se moraju pridržavati mjera socijalnojog distanciranja (1-1,5 m udaljenosti).

Slovačka

U Slovačkoj je na snazi izvanredno stanje, ali krenulo je ublažavanje mjera u četiri faze. Od 6. svibnja Slovačka je između 2. i 3. faze. Dopušteni su sprovodi i manja vjenčanja pod točno određenim uvjetima te su s radom počeli frizeri, saloni ljepote, otvorene su vanjske terase kafića i restorana te muzeji, galerije i knjižnice, turističke atrakcije na otvorenom (zoo, dvorci), kao i trgovine i djelatnosti u manjim trgovačkim centrima koji imaju do 35 dućana.

U trećoj fazi od 20. svibnja predviđeno je otvaranje većih trgovina do 1000 metara kvadratnih, a škole, vrtići, kina, kazališta, bazeni, trgovački centri bi se trebali bi se otvoriti u četvrtoj fazi 3. lipnja. 22. travnja je krenula prva faza u kojoj su otvorene trgovine površine do 300 četvornih metara, sportski objekti na otvorenom, vanjske tržnice i saloni automobila, uključujući sajmove automobila i drugo. Uvedena je obveza nošenja pokrivala (veo, šal) na javnom mjestu, uz određene iznimke i potrebno je održavati razmak od 2 metra. Za osobe starije od 65 godina, rezervirano je vrijeme u trgovinama od 9 do 11 h. Od 16. ožujka zatvorene su škole, kao i maloprodajni objekti, uz određene iznimke kao što su trgovine hranom, ljekarne, drogerije, tiskare, pošte, banke, benzinske postaje. Granični prijelazi i zračne luke ostaju zatvoreni. Kafići i diskoteke su zatvoreni, kao i wellness i fitness centri.

Slovenija

Od 11. svibnja dozvoljen je javni putnički promet u Sloveniji, u skladu s higijenskim preporukama Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo. 4. svibnja je krenulo otvaranje lokala s vrtovima i terasama, te su s radom krenule radionice za popravak odjeće i obuće, za izradu ključeva, fotografi, krojači, urari i zlatari, fotokopiraone, proizvođači kožne galanterije, kozmetički saloni, saloni za životinje, autopraonice i dr. Od 30. travnja više ne vrijedi zabrana kretanja izvan matične općine te su otvorene knjižnice, galerije i muzeji, ponovno se mogu obavljati dimnjačarske usluge i djelovati agencije za posredovanje nekretninama. Slovenija je 20. travnja dozvolila rad određenim prodavaonicama i servisima koji su bili zatvoreni zbog epidemije novog koronavirusa, dopušteni su tehnički pregledi, a Vlada je donijela i odluku o ponovnom otvaranju servisa za registraciju vozila i tahografskih radionica koje su do sada bile zatvorene, te je produljeno trajanje vozačkih i prometnih dozvola do 17. lipnja.

Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Otvorene su trgovine građevinsko-instalaterskim materijalom, tehničkom robom i pokućstvom, kemijske čistionice i servisne radionice, specijalizirane trgovine za prodaju automobila i bicikala, te je dozvoljeno osobno preuzimanje robe ili hrane na mjestima gdje je osiguran minimalan kontakt s potrošačima. Zaposlenici i kupci moraju se pridržavati pravila fizičke distance i drugih propisanih epidemioloških propisa. Od 18. travnja građani koji imaju zemljište izvan općine/mjesta prebivališta mogu ga posjetiti radi obrađivanja i sezonskog rada. Također je dopušteno bavljenje nekim sportskim aktivnostima, kao što su golf, tenis ili boćanje na području matične općine. Dozvoljen je odlazak na posao, obavljanje gospodarskih, poljoprivrednih i šumarskih poslova, pomoć osobama kojima je potrebna podrška članova obitelji, pristup ljekarnama, zdravstvenim i sanitarnim uslugama, stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, pristup uslugama za osobe s invaliditetom.

Kretanje, pristup i zadržavanje na javnom mjestu, uz očuvanje sigurne udaljenosti do drugih osoba, dopušteno je i za pristup trgovinama i direktnoj poljoprivrednoj prodaji, drogerijama, benzinskim postajama, bankama i poštama, uslugama dostave, čišćenja i higijene i određenim drugim mjestima i uslugama. Na zatvorenom javnom mjestu obvezno je korištenje maske ili nekog drugog pokrivala nosa i ustiju, a umjesto obveznog nošenja rukavica, uvedena je obvezna dezinfekcija ruku. Vlasnici (pružatelji usluga) su dužni osigurati dezinficijens.

Kao jednu od mjera za zaustavljanje i kontrolu epidemije novog koronavirusa, Vlada je donijela uredbu o obveznoj dezinfekciji zgrada s više stanova. Ova mjera predviđa obveznu dezinfekciju opreme u zajedničkim prostorijama, najmanje dva puta dnevno. Učestalost dezinfekcije ovisi o broju pojedinaca koji žive u zgradi s više stanova te je određeno što se treba dezinficirati: primjerice kvake, ograde. Većina javnih ustanova je zatvorena: knjižnice, muzeji, kina, galerije, kao i obrazovne ustanove uz određene iznimke.

Srbija

Od 11. svibnja otvaraju se vrtići, a od 15. svibnja visokoškolske ustanove uz poštivanje epidemioloških mjera. Narodna skupština Republike Srbije ukinula je 6. svibnja izvanredno stanje koje je 15. ožujka uvedeno zbog epidemije koronavirusa. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić ranije je najavila da će kada se ukine izvanredno stanje, ukinuti i zabrana kretanja. Potpredsjednica Vlade Zorana Mihajlović izjavila je da je Srbija spremna pokrenuti avio-promet 18. svibnja s aerodroma Nikola Tesla, kao i aerodroma u Nišu i Kraljevu, uz napomenu da će to ovisiti o ostalim zemljama EU i tome kada ostale države dozvole letove sa svojih aerodroma. Od 28. travnja parkovi i šetališta su otvoreni i dozvoljavaju se treninzi na otvorenom, uz poštivanje fizičke distance i ostalih epidemiološkh mjera. Od 4. svibnja krenuo je međugradski promet, kao i gradski promet u Novom Sadu i Kragujevcu, a od 8. svibnja u Beogradu i Nišu.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Od 8. svibnja radit će shopping centri, a restorani i kafići su počeli su s radom 4. svibnja, s tim što je na otvorenom prostoru potrebno držati socijalnu distancu i zaštitna sredstva, kao i u zatvorenom prostoru, uz poštovanje ostalih mjera koje su i do sada važile za bilo koji zatvoreni prostor. Od 27. travnja građani stariji od 65 godina mogu svakoga dana u šetnju od sat vremena između 18:00 i 01:00 h, najviše 600 m od mjesta stanovanja, a trgovine će za najstarije građane biti otvorene u četvrtak od 4:00 do 7:00 ujutro. Otvorene su gotovo sve zanatske radnje: vulkanizeri, autohemaničari i autolakireri, autoelektričari, kemijske čistionice, obućari, krojači, sve servisne radionice, trgovine bicikala i automobila, tehničke robe i građevinskog materijala. Nakon 27. travnja krenulo je otvaranje teretana, frizerskih i kozmetičkih salona, salona ljepote, uz nošenje zaštitne opreme.

Španjolska

Španjolska je produljila trajanje izvanrednog stanja do 24. svibnja. Od 4. svibnja otvorili su se frizerski saloni, kao i male trgovine s površinom od 400 metara četvornih, koje su dosad bile zatvorene. Istovremeno, nošenje maske postaje obavezno u javnom prijevozu. Od 2. svibnja građani mogu izaći zbog šetnje i zbog vježbanja - za općine s više od 5 000 stanovnika je točno određen period dana kada to mogu napraviti. Vlada ukidanje mjera namjerava provesti u četiri faze, a svaka bi trajala oko dva tjedna, te je premijer poručio kako će se zemlja vratiti u "novo normalno stanje" krajem lipnja. Uz dozvoljenu šetnju i vježbanje, najavljeno je i otvaranje take-away usluga iz restorana, a 26. travnja djeci je bilo dopušteno hodati i igrati se vani po prvi put od sredine ožujka.

Foto: JON NAZCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Švedska

Vlada je 16. travnja odlučila produljiti privremenu zabranu ulaska u EU preko Švedske, do 15. svibnja. Zabrana ulaska uglavnom se odnosi na strane državljane koji putuju u Švedsku iz svih zemalja osim država članica EU, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Islanda, Lihtenštajna i Švicarske. Državljani EU i ljudi koji imaju dozvolu boravka u Švedskoj mogu ući u zemlju radi povratka svojim kućama. Pod iznimke spadaju i zdravstveni radnici, osoblje koje prevozi robu ili osobe s nužnim obiteljskim razlozima. Zabranjeni su posjeti domovima za stare i nemoćne osobe.

Od 29. ožujka zabranjena su javna okupljanja više od 50 ljudi, nakon prijašnjeg ograničenja od 500 ljudi, zbog ograničavanja širenja koronavirusa. Teretane, bazeni i sportske dvorane mogu ostati otvoreni, međutim bit će potrebno prilagoditi aktivnosti kako bi se rizik od širenja sveo na najmanju moguću mjeru, primjerice vježbanjem na otvorenom. Poslodavcima koji imaju mogućnost da im zaposlenici rade od kuće, preporuča se da razmotre tu ideju.

Švicarska

Iako i dalje traje proglašeno izvanredno stanje, ublažavanje mjera ide svojim tijekom. Od 11. svibnja nastava u učionicama može se ponovo odvijati u dijelu škola. Također se otvaraju trgovine, tržnice, muzeji, knjižnice i restorani uz strogo pridržavanje mjera opreza. Od 8. lipnja se očekuje otvaranje drugog dijela obrazovnih ustanova, kazališta i kina, zooloških i botaničkih vrtova, bazena otvorenih za javnost, vjerskih okupljanja te okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu. Od 27. travnja bolnice su krenule sa svim medicinskim postupcima, a zdravstvene ordinacije, frizeri, saloni za masažu, tatoo i kozmetički saloni, DIY trgovine, vrtni centri i cvjećarne se otvorile uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera i fizičku distancu. Među mjerama je uputa da se iz kuće izlazi onda kada treba ići kupiti namirnice, ići kod liječnika ili u ljekarnu, na posao ili nekome pomoći.

Okupljanje više od 5 osoba na javnom mjestu je zabranjeno, što uključuje trgove, šetnice i parkove. Pri susretu s drugim ljudima građani trebaju držati udaljenost od dva metra jedni od drugih. Nema nastave u školama i na sveučilištima, a zabranjene su i sportske i klupske aktivnosti. Trenutno su zatvorene trgovine i tržnice s time da postoje određene iznimke po tom pitanju, barovi, disko-klubovi, restorani, muzeji, knjižnice, kina, kazališta, koncertne dvorane, botanički i zoo vrtovi, bazeni, fitness centri, kao i frizerski, kozmetički i tattoo saloni.

Turska

Turska postupno ukida restriktivne mjere nametnute kako bi se suzbilo širenje koronavirusa- od 11. svibnja otvaraju se shopping centri i frizerski saloni. Od kraja svibnja postupno će se ukidati ograničenja putovanja unutar zemlje, a međunarodni letovi postupno se uvoditi, poručio je turski ministar kulture i turizma Mehmet Ersoy. Obvezno je nošenje maske na mjestima kao što su bazari i supermarketi. U sklopu borbe protiv pandemije, međugradsko putovanje bit će podvrgnuto odobrenju guvernera, privatni sektor, kao što je to bio slučaj u javnom sektoru, prijeći će na fleksibilno radno vrijeme s minimalnim brojem osoblja, a socijalno distanciranje primjenjivat će se u javnom prijevozu. Mjesta za piknik, šume i arheološka nalazišta bit će zatvorena vikendom i neće primati grupe radnim danom.

Ujedinjena kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

Premijer Boris Johnson izjavio je da se karantena zbog epidemije koronavirusa još ne ukida i upozorio građane da ostanu oprezni te najavio okvirni plan postupnog ublažavanja mjera. Od 11. svibnja, radnici koji ne mogu raditi od kuće, mogu se vratiti na posao. Od 14. svibnja, građani će moći vježbati na otvorenom, odlaziti u parkove, sudjelovati u sportskim aktivnostima zajedno ali uz pridržavanje mjera fizičke distance. Najranije od lipnja bi se mogle otvoriti škole, a od srpnja ugostiteljski objekti te druga javna mjesta. Zatvoreni su pubovi, kina, kazališta, muzeji, noćni klubovi, trgovine s odjećom i elektronikom, saloni za uljepšavanje, otvorene i zatvorene tržnice (izuzev štandova s namirnicama), hoteli i hosteli, knjižnice, društveni centri i centri za mlade. Građane se poziva da izlaze samo u hitnim situacijama, prilikom odlaska u kupovinu osnovnih potrepština, odlaska u ljekarnu. Također, dozvoljen je izlazak u situacijama kao što je primjerice darivanje krvi ili pružanje skrbi/pomoći ugroženoj ili starijoj osobi.