Ovi hrvatski gradovi mogli bi se grijati na geoterme od 2030.

Velika Gorica, Osijek, Vinkovci i Zaprešić mogli bi se grijati na geotermalnu energiju već od 2030. godine, rečeno je u petak na potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava "Ulaganje u razvoj geotermalne energije“, ukupno vrijednog 35 milijuna eura.

Ugovor, koji je temelj za gradnju drugih bušotina u tim gradovima, a kako bi sustav bio u funkciji, potpisali su ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Dragan Jelić te predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.

Projektom je predviđena izrada dodatnih geotermalnih bušotina na područjima Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića, gdje su istraživanjima potvrđena geotermalna ležišta. Cilj je povećati korištenje geotermalne energije u toplinarstvu i smanjiti potrebu za fosilnim gorivima.

Premijer Andrej Plenković rekao je da Hrvatska očito ima puno više geotermalne energije nego što se uobičajeno misli. Geoterma će, kazao je, biti vrlo korisna za grijanje u četiri grada. Naglasio je da država prema geotermalnoj energiji pristupa strateški, odnosno razmišlja o tome kako dugoročno poboljšati uvjete kada je riječ o korištenju tog izvora energije.

"Riječ je o domaćoj, obnovljivoj i niskougljičnoj energiji", istaknuo je Plenković, dodavši da se radi o energiji koja je za razliku od onih koje ovise o suncu ili vjetru, dostupna neovisno o vremenskim prilikama, a geotermalna aparatura pored toga na zauzima puno prostora.

Naglasio je da se radi o ozbiljnim sredstvima, budući da će se za dvije faze potrošiti 86 milijuna eura. U prvoj fazi potvrđena su geotermalna ležišta, dok će se u drugoj stvoriti tehnički preduvjeti za njihovo održivo korištenje.

Geotermalna energija koristit će se za grijanje domova, škola, vrtića, javnih ustanova i u druge svrhe, rekao je Plenković.

"Naš geotermalni potencijal nije budućnost, on je stvarnost koju tek trebamo i moramo u potpunosti iskoristiti. U hrvatskom dijelu panonskog bazena geotermalni gradijent je čak 60 posto viši od europskog prosjeka", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Prilika za povećanje energetske neovisnosti

Geoterme su, tvrdi, prilika za povećanje energetske neovisnosti i otvaranje novih radnih mjesta i jačanje gospodarstva. Podsjetio je da je kroz NPOO osigurano više od 50 milijuna eura za istraživanje geotermalnog potencijala na području četiri grada.

"Današnjim ugovorom osiguravamo 30 milijuna eura bespovratnih sredstava iz EU-ova Fonda za regionalni razvoj, za izradu dodatnih geotermalnih bušotina", rekao je Šušnjar.

Ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Dragan Jelić naveo je da je projekt vrijedan ukupno 35 milijuna eura, od čega su spomenutih 30 milijuna bespovratnih, dok je gradonačelnik Zaprešića Željko Turk naveo da se geotermalna bušotina nalazi gotovo u centra grada. Geoterme će Zaprešiću uz ostalo omogućiti i grijanje sportskih dvorana, škola, komunalnog poduzeća, vrtića, bazena, nove poslovne zone i sl.

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan otkrio je da bi projekt, ako sve bude u redu i po planu, trebao biti u funkciji 2030. godine, dok bi radovi trebali početi dvije godine ranije.

Geoterme se prema njegovim riječima mogu rabiti i za toplinarstvo, proizvodnju električne energije, poljoprivredu i slično.

Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić najavio je da će geoterme omogućiti gradnju centralnog toplinskog sustava koji će zadovoljiti potrebe 1.700 domaćinstava, kao i toplinske potrebe osnovnih škola i drugih javnih ustanova. Geotermalna energija, naglasio je, također se može uspješno koristiti i u poljoprivredi.

Prvi čovjek Osijeka Ivan Radić smatra da se radi o velikom i strateškom projektu za Osijek, koji će mnogo značiti i za gospodarstvo, poljoprivredu i energetsku neovisnost grada.

Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar ističe da je skupo grijanje uvijek u top pet problema njegovih sugrađana. Geoterme će, kazao je, pokrivati više od 60 posto stanovništva tog grada.