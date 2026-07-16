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ULOVILA GA POLICIJA

Ovi uređaji vam mogu isprazniti račun! Bugarin ih stavljao na bankomate. 'Pao' u Dubrovniku

Piše 24sata,
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Ovi uređaji vam mogu isprazniti račun! Bugarin ih stavljao na bankomate. 'Pao' u Dubrovniku
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Foto: PU dubrovačko-neretvanska
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Osumnjičeni bugarski državljanin je tijekom jučerašnjeg dana, uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik dovršili su, kako javljaju, kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo uhićenjem 55-godišnjeg državljanina Bugarske zbog sumnje u počinjenje serije kaznenih djela povezanih s postavljanjem skimming uređaja na bankomate radi neovlaštenog pribavljanja podataka s bankovnih kartica i PIN brojeva korisnika.

Kako navode, osumnjičeni bugarski državljanin je kazneno prijavljen za produljeno kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili dobivanja na uporabu sredstava za zlouporabu bezgotovinskih instrumenata plaćanja i produljeno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.

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Sumnja se da je od 16. svibnja do 14. srpnja ove godine, u unajmljenom apartmanu u Dubrovniku, izradio ukupno devet improviziranih uređaja za očitavanje kartičnih podataka tzv. skimmera, i ukupno osam kućišta s improviziranom napravom za snimanje i pohranu podataka koji svojim izgledom odgovaraju sastavnom dijelu bankomata.

Navedene uređaje je, s namjerom protupravnog prisvajanja kartičnih podataka, postavljao u otvore za prihvat kartica ili nalijepio iznad tipkovnica na više bankomata unutar stare gradske jezgre u Dubrovniku.

Paralelno s tim je u apartmanu u kojem je odsjeo posjedovao uređaj namijenjen za čitanje, pisanje i brisanje podataka na magnetnim trakama.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Također se sumnjiči da je u drugoj polovici svibnja na više bankomata unutar stare gradske jezgre u Dubrovniku unutar otvora za kartice ugurao silikonski predmet čime je onemogućio korištenje mehaničkog čitača kartica, a sve kako bi potencijalne korisnike usmjerio prema bankomatima na koje je prethodno instalirao skimmere.  

Pravodobnim postupanjem policijskih službenika uređaji su pronađeni i uklonjeni, čime je spriječena daljnja zlouporaba prikupljenih podataka.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Tijekom kriminalističkog istraživanja pretražen je apartman osumnjičenog kada je pronađeno preko 80 predmeta koji se povezuju s navedenim protupravnim radnjama.

Osumnjičeni bugarski državljanin je tijekom jučerašnjeg dana, uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

- Podsjećamo građane da prilikom korištenja bankomata obrate pozornost na eventualne neuobičajene ili dodatno postavljene dijelove na uređaju te da pri unosu PIN broja rukom zaklone tipkovnicu. U slučaju sumnje na pokušaj prijevare ili zlouporabu bankovne kartice potrebno je odmah obavijestiti policiju i svoju banku - kažu iz policije. 

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