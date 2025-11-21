Ovih 7 hrvatskih tvrtki na listi su 50 najbrže rastućih u Europi

Konzultantsko-revizorska kuća Deloitte je objavila listu 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija srednje Europe na kojoj se nalazi i sedam kompanija iz Hrvatske, dok listu s po 14 tvrtki predvode Poljska i Češka.

Listu sedam hrvatskih tvrtki koje su ostvarile plasman u glavnoj kategoriji "Technology Fast 50" predvodi Margins, koji se našao na 11. mjestu s rastom prihoda za 1.660 posto. Margins je zagrebačka agencija za razvoj softvera za umjetnu inteligenciju i proizvoda koji pružaju napredna tehnološka rješenja globalnim klijentima u različitim industrijama.

Odmah iza Marginsa slijedi Cactus Code, tvrtka za razvoj prilagođenih web i AI rješenja, s rastom od 1.650 posto, 19. mjesto drži osječka Orqa sa skokom od 1.182 posto, dok je na 25. mjestu Spectral Core, pulska tvrtka za razvoj visokoučinkovitih, automatiziranih alata za migraciju baza podataka, učitavanje podataka i praćenje promjena, uz rast od 979 posto.

Plasman na 29. mjesto, uz skok od 910 posto je ostvario Farseer, platforma za financijsko planiranje i upravljanje učinkom na razini poduzeća, 33. je riječka B.I.D. Grupa, koja se bavi razvojem "cloud" CMS-a posebno dizajniranog za podršku hotelijerima i vlasnicima kampova, s rastom prihoda za 864 posto, dok je 41. Utiliter iz Varaždina, čije je područje poslovanja razvoj specijaliziranih i sveobuhvatnih naprednih softverskih rješenja, s rastom od 682 posto.

Najuspješnije Češka i Poljska

Plasman na glavnom natječaju ostvarile su tvrtke iz sedam zemalja, a najuspješnije su Poljska i Češka s po 14 tvrtki, Slovačka s osam, pa Hrvatska sa sedam, Rumunjska s četiri, Estonija s dvije i Litva s jednom tvrtkom.

Na natječaj se prijavilo više od 300 tvrtki, a 50 najboljih je odabrano temeljem rasta operativnih prihoda između 2021. i 2024. godine. Iako je prosječna stopa rasta među prvih 50 iznosila 1.219 posto, što je manje nego 2024. godine kada je to iznosilo 1.604 posto, iz Deloittea ocjenjuju da je ovo i dalje izuzetan rezultat s obzirom na gospodarske izazove tijekom godine.

Drugu godinu zaredom listu "Fast 50" predvodi češki Oddin.gg, s rastom od 4.267 posto, koji je globalni uspjeh izgradio na jedinstvenoj kombinaciji algoritama strojnog učenja i napredne znanosti o podacima.

Kao i prethodnih godina, softverske tvrtke dominiraju ljestvicom s 31 predstavnikom, dok je drugi najzastupljeniji sektor "fintech" s devet tvrtki.

U dvije kategorije još pet hrvatskih tvrtki

Kompanije su predstavljene i u kategorijama "Companies to Watch" te "Impact Stars".

Kategorija "Companies to Watch" obuhvaća i rangira mlade tvrtke koje još ne ispunjavaju kriterije za prijavu na glavno natjecanje za odabir 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki, a njome su također dominirale softverske tvrtke, s ostvarenih sedam plasmana od ukupno deset.

Pritom prednjače tri tvrtke iz Poljske, dvije iz Češke te po jedna iz Litve, Latvije, Hrvatske, Rumunjske i Slovačke. U hrvatskom slučaju riječ je o Cyber64, digitalnoj agenciji sa sjedištem u Zagrebu koja se bavi razvojem softverskih rješenja, a plasirala se na 9. mjesto, s rastom od 145 posto.

Zvijezde pozitivnog utjecaja (Impact Stars), navode iz Deloittea, posebna je kategorija u kojoj se priznaju tvrtke koje, uz svoje tehnološki napredne proizvode i usluge, imaju pozitivan utjecaj barem na jedno od područja koja se odnose na "fintech", ESG, medicinsku i biotehnologiju, obranu i cyber tehnologiju.

Ove godine tu titulu dobila je 21 tvrtka iz sedam zemalja, a iz Hrvatske Aircash, CircuitMess, Devot Solutions i Orqa.