Ovim strankama je bolje da ni nisu išli na izbore: 'Ako se ne resetiraju, otići će u propast'

Ne samo da su najveći gubitnici lokalnih izbora, nego im prijeti nestanak s političke scene. Most, Domovinski pokret i IDS dočekali su jutro nakon izbora s najvećim porazom otkad postoje kao stranke. Tu je još i SDP, koji kao najveća oporbena stranka u zemlji za sada nema gradonačelnika u četiri najveća grada u zemlji, osim u Zagrebu, gdje su tek junior partneri Možemo!. Najveći debakl SDP-a smatra se gubitak Rijeke, nakon što je taj grad bio njihova utvrda punih 35 godina, ali i gubitak Siska, gdje je Kristina Ikić Baniček izgubila već u prvom krugu.

Što se tiče Mosta, Nikola Grmoja nije uspio postati gradonačelnik Metkovića jer ga je već u prvom krugu pobijedio HDZ-ov kandidat, a Božo Petrov, koji je najavljivao pobjedu u utrci za župana Dubrovačko-neretvanske županije, u drugi krug ulazi s 18 posto zaostatka za HDZ-ovim kandidatom Blažem Pezom. Miro Bulj u Sinju ide u drugi krug, ali s manjom prednošću nego što je očekivao. Mostovac Marin Miletić doživio je također teški debakl na izborima za župana Primorsko-goranske županije. Bio je četvrti s 11,32 posto glasova.

- Most i IDS su propali, najveći su gubitnici ovih izbora. Oni nestaju kao političke stranke, a tako će biti i s DP-om ako izgubi Vukovar. Božo Petrov nema više šanse, a Miro Bulj visi - komentira politički analitičar Žarko Puhovski.

Što se tiče IDS-a, ni oni nisu dobro prošli. Štoviše, može se govoriti o teškom porazu jer je njihov kandidat za župana, Dalibor Paus, osvojio samo 22,36 posto glasova, završivši tek na trećemu mjestu. Najviše glasova osvojila je SDP-ova kandidatkinja Sanja Radolović, 29,31 posto, a iza nje, s 27,43 posto, smjestio se dosadašnji župan Boris Miletić, koji je svojedobno izašao iz IDS-a.

- IDS je ostao bez svega, bez županije i Pule. Oni bi se morali doslovno resetirati, imati novi program, novi statut, nove ljude, ali tko bi to proveo od starih? No bez toga ne vidim da će preživjeti, posebno Most. IDS još ima šansu jer je definiran na Istru, IDS je bio istarski HDZ, a sad su ostali bez mogućnosti da klijentistički vode zajednicu - kaže Puhovski.

SDP je izgubio svoju utvrdu u Rijeci. Njihova kandidatkinja Sandra Krpan ostala je iza nezavisne Ive Rinčić i dosadašnjega gradonačelnika, donedavno šefa riječkog SDP-a, Marka Filipovića. U Sisku je gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček, koja je na čelu grada bila tri mandata, potukla mlada HDZ-ova nada Domagoj Orlić. SDP-ovci se tješe kako su s Možemo! osvojili većinu u Skupštini Grada Zagreba te kako imaju šansu popraviti dojam u nekim županijama, poput Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Istarske, Zagrebačke ili Šibensko-kninske, u kojima njihovi kandidati za župane imaju šansu osvojiti poziciju u drugom izbornom krugu, no teško to može anulirati loš dojam koji je ostavio gubitak Rijeke već u prvom krugu.

- SDP je doživio potop, ali su dovoljno veliki da je nešto ostalo. Katastrofa im prijeti ako ne dobiju Pulu i Istru jer, ako to izgube, ostali su bez ičega. Onda je za njih Koprivnica glavni grad. Malograđanska su stranka, stranka malih gradova. No još mogu preživjeti jer su se prikopčali Možemo! - smatra Puhovski te dodaje da Siniša Hajdaš Dončić treba iz moralnih razloga dati ostavku, ali iz političkih ne bi bilo dobro jer bi to produbilo konfuziju u stranci. Ionako je, kaže, rasturio riječku i splitsku organizaciju.

Osim spomenutih stranaka gubitnici su i Krešo Beljak, Branimir Glavaš, Josipa Pleslić i Radimir Čačić, čiji su pokušaji da se vrate u lokalnu političku arenu propali na nedjeljnim lokalnim izborima. Dalija Orešković također je sa svojom strankom doživjela potop.