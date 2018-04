'Ovo bi mogao biti početak izrade izbornog programa'

Šezdesetak SDP-ovaca iz vrha stranke okupilo se u subotu u sjedištu stranke na radionici "Politički prioriteti SDP-a", čiji je cilj definirati prioritetne probleme i izazove hrvatskog društva te predložiti mjere za njihovo rješavanje, a nakon gotovo četverosatnog 'team-buildinga' politički tajnik stranke Davorko Vidović ocijenio je kako bi to "mogao biti i početak izrade izbornog programa stranke".

Radionica je podijeljena u šest tematskih skupina – Ekonomija, Rad i zapošljavanje, Socijala, obitelj i zdravlje, Znanost, obrazovanje i tehnologija, Politički sustav i država te Civilno društvo i ljudska prava. U svaki od šest radnih stolova bilo je uključeno desetak stranačkih dužnosnika i eksperata koji surađuju sa SDP-om.

"SDP je krenuo u ozbiljnu razradu svog političkog programa jer je temeljni program općenit - što su nam neki čak i zamjerali – i sadrži samo misiju, viziju, svrhu stranke i ni na koji način ne ulazi u sektorske politike niti u konkretne probleme građana. Današnjom radionicom započeli smo stručan, strukturiran, objektiviziran proces i utvrđujemo koji su to ključni problemi građana i države da bismo došli do prijedloga mjera, rješenja, konkretnih politika koje ćemo prezentirati građanima. U neku ruku, to bi mogao biti i početak izrade izbornog programa, a svakako je ono što ćemo komunicirati u godinama pred nama", pojasnio je Vidović razloge stranačkog okupljanja.

"Detektirali smo 50-ak takvih ciljeva, a idući tjedan ćemo ih reducirati da dođemo da manjeg broja prioriteta i nastavit ćemo rad na tome", kazao je.

U radionici je sudjelovao politički vrh stranke – Predsjedništvo, Središnji savjet, članovi Vlada Ivice Račana i Zorana Milanovića, predsjednici SDP-ovih Klubova u Saboru, predsjednik Glavnog odbora, stranački forumi i Izvršno tajništvo stranke, a cilj im je utvrditi operativne programe, izvijestio je Vidović.

"Drugi dio posla bit će izrada sektorskih politika. Sada utvrđujemo generalne, opće ciljeve, a onda će se izrađivati sektorske politike za svako područje, od zdravstva, socijale, mirovinskog sustava, branitelja i svih ostalih resora kao u Vladi. Imat ćemo izrađene kompleksne strategije s mjerama i indikatorima programa, uz angažman eksperata i znanstvenih i stručnih podloga", najavio je politički tajnik SDP-a.

Upitan ide li taj proces prema stvaranju Vlade u sjeni, Vidović je odgovorio da su u ovom trenutku fokusirani na probleme i njihova rješenja. "To je naš cilj, a vjerojatno će se u krugu ljudi koji sudjeluju u ovome tražiti budući ministri ili drugi dužnosnici. Pretpostavljam da bi takav angažirani raditi mogao značiti to, ali u ovom trenutku to nije na dnevnom redu", poručio je Vidović.