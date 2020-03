Ovo je 5 opasnih financijskih grešaka koje ljudi najčešće rade

Novac i kontrola trebali bi ići ruku pod ruku, no nekad jednostavno ne možemo odoljeti trošenju novca. S druge strane, znamo misliti da, ako ne trošimo novac, donosimo pametnu financijsku odluku. Dok ste opušteni i mislite da ste financijski sasvim stabilni, možda upravo ne poduzimajući ništa dugoročno gubite novac. Donosimo vam pet najčešćih financijskih grešaka koje ljudi rade.

1. Ne prate troškove

Bilježenje troškova jedan je od glavnih koraka pametnog vođenja financija. Poanta je u tome da na svoje oči vidite kamo odlazi novac. To je posebno važno u današnjem digitalnom svijetu u kojem se sve više koristimo karticama ili mobilnim bankarstvom, a sve manje imamo doticaja s papirnatim novcem. Evidencija će vam pokazati na što trošite previše. Primjerice, možda ćete otkriti da vam svaki mjesec s računa odlazi iznos za članarinu u teretani, u kojoj niste bili već dva mjeseca.

2. Misle da se mali troškovi ne računaju

Svi smo ponekad izgovorili onu problematičnu rečenicu "A nema veze, samo je deset kuna", no problem je što nije baš "samo". Baš kao što se kalorije računaju bez obzira na to koliko je malen kolačić, tako i svaki trošak utječe na vaše financijsko stanje. Ako redovito kupujete kavu na putu za posao, budite iskreni prema sebi i izračunajte koliko je to kava mjesečno, odnosno koliki je mjesečni trošak. Najednom ćete shvatiti da "samo-stvari" mjesečno progutaju nekoliko stotina kuna.

Foto: Guliver/Shutterstock

3. Misle da ima vremena

Annie Shaw, novinarka i financijska savjetnica, smatra da je najveća greška koju čovjek može napraviti prekasno početi štedjeti za mirovinu. Zamka je u tome što mladi dolaskom na tržište rada misle da je prerano za razmišljanje o tako dalekoj budućnosti. No redovito odvajanje manjih iznosa novca u budućnosti će se itekako isplatiti. Što dulje čekate, to će vam biti teže, a možda i nemoguće, kada dođe vrijeme za mirovinu.

4. Previše vjeruju društvenim mrežama

Često zavidimo "influencerima" jer nam se čini da su plaćeni za uživanje, no zaboravljamo da imamo uvid samo u površni sloj njihova života te da nam prikazuju samo najbolje od najboljeg, čak pod cijenu toga da je sve zapravo laž. Nebrojeno je mnogo slučajeva u kojima su influenceri uhvaćeni u lažima - vila s bazenom je na kraju lokalni hotel, a djevojka je festival Coachella posjetila samo u Photoshopu. Influencerica će tvrditi da su skupi vitamini tajna njezine blistave kose, a u stvarnosti ih ne koristi, plaćena je da ih spomene, u kosi ima skupe ekstenzije, a vi ste nasjeli i kupili ih.

Foto: Guliver/Shutterstock

5. Ne investiraju

Jedna od glavnih zabluda o investiranju je vjerovanje da ono mora biti komplicirano kako bi bilo uspješno. Počnite s nečim jednostavnim. Primjerice, 50 kuna tjedno znači 2400 kuna za prvu godinu, a taj početni ulog iskoristite za investicije kao što su dobrovoljna mirovinska štednja, životno osiguranje ili, ako ciljate na dugoročne investicije, dionice. Danas se, nasreću, lako možete informirati o bilo čemu, pa tako i o investiranju.

Radite li vi ijednu od ovih grešaka? Ako da, ne brinite se. Lako ih možete ispraviti jer promjena ponašanja ne košta ništa, a dugoročno vam može donijeti puno.

