Ovo je bivši MMA borac koji je skakao s dvije noge na Sirijca! Osumnjičen za pokušaj ubojstva

Kako su 24sata prva objavila, za stravično premlaćivanje stranca u Rijeci uhićen je i bivši MMA borac. Kako doznajemo o, radi se o 19-godišnjem S.A. iz problematične obitelji. U pretresu doma su mu pronašli i zabranjeno oružje. S.A. je bivši MMA borac koji je trenirao u više klubova, a njegovi bivši treneri zgroženi su nakon što su doznali za nasilničko ponašanje bivšeg polaznika njihovih klubova.

Doznajemo kako je napadač nedavno izašao iz vojske. Kako pričaju bivši treneri, njegova ih je majka molila za pomoć jer sama nije mogla izaći s njim na kraj. Policija ga tereti za pokušaj ubojstva.

S dvije noge skakao žrtvi na prsni koš

Uz njega uhićen je i I.Š. (18). Uhićena je i 18-godišnja djevojka V.V. koja je sve snimala mobitelom i koju sumnjiče za poticanje na ubojstvo i tešku krađu. Četvrta sudionica ubojstva A.P., koja je u to vrijeme bila maloljetna, branit će se sa slobode.

Podsjećamo, 25-godišnji sirijski pomorac premlaćen je 31. siječnja u Rijeci. Sumnjaju da ga je osumnjičena četvorka dostigla na Trgu 128. brigade HV-a. Pokušao se udaljiti, ali dostigli su ga. Bivši MMA borac S.A. držao ga je dok ga je 18-godišnji I.Š. tukao nogama. S.A. ga je potom bacio na tlo gdje su ga nastavili tući.

U jednom trenutku, S.A. je s obje noge skočio na prsni koš Sirijca koji je ležao gotovo bez svijesti. I maloljetna A.P. ga je udarala nogom nekoliko puta, a S.A. mu je iz džepa uzeo 200 eura i mobitel kojeg je razbio. Mladić je zadobio prijelom nosne kosti s pomakom.

Policija je imala informaciju o napadu jer je pomorac podnio kaznenu prijavu, no to mjesto nije bilo pokriveno videonadzorom pa nisu mogli otkriti počinitelje. No četiri mjeseca kasnije, nakon napada na stranca u Zagrebu, izlazi i snimka brutalnog premlaćivanja u Rijeci. Tada dolazi do pomaka u slučaju i uhićenja.

Na snimci se u jednom trenutku čuje kako jedan od napadača izgovara: 'Samo nemoj da nam umre'.

Detalje sa suda objavio je Burin.hr.